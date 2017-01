Bisping afirma querer Spider para uma grande luta: "Se for o Anderson Silva, ótimo"

Foto: Getty Images

O atual campeão dos médios do UFC, Michael Bisping, revelou em recente entrevista ao site "Champions.co" que seu objetivo agora é fazer um combate que lhe renderá dinheiro, e não descartou a possibilidade de enfrentar Anderson Silva.

“Eu quero a maior luta possível. Não me incomodo em enfrentar o desafiante número um, mas nesse estágio da minha carreira já enfrentei os melhores. Quero a maior luta possível, e com isso quero dizer a que mais me dará dinheiro. Eu mereço receber isso. Se for o Romero, então tudo certo. Caso não seja o Romero, se for o Anderson Silva, ótimo, ou se for o Georges St-Pierre tudo bem. […] Não me importo sobre quem será o oponente, nenhum deles me incomoda. Sou o campeão do mundo e pegarei a todos, mas eu quero a maior luta possível”, afirmou.

O lutador fez apenas uma defesa de cinturão desde o título conquistado contra Luke Rockhold no UFC 199. O algoz foi Dan Henderson no UFC 204 em Londres. Bisping esteve perto de enfrentar Yoel Romero ainda no primeiro trimestre de 2017, mas uma cirurgia o impossibilitou de treinar para o combate.

Bisping teria até conversado com Dana White sobre seu próximo duelo. Em virtude da lesão que sofreu, Bisping apontou um possível retorno aos octógono em três meses. Atualmente com 37 anos, ele irá em busca de sua sexta vitória seguida na organização.

“Primeiramente, eu ainda sou o campeão peso-médio do mundo. Devo defender esse cinturão, simples assim. Dana White recentemente me contatou e falou sobre uma luta recente, mas eu estou passando por alguns problemas no meu joelho e terei que passar por uma cirurgia. Talvez no final de abril, maio, ou algo assim eu vá pegar uma luta”, pontuou.

Enquanto não há nada concreto quanto a revanche entre ambos (em fevereiro de 2016 Bisping derrotou Silva), Anderson se prepara para enfrentar o americano Derek Brunson no UFC 208, no dia oito de fevereiro.