De olho no cinturão, Shevchenko e Peña se enfrentam UFC Denver

O UFC está de volta a Denver, e terá no combate principal do evento desse sábado (28) a provável próxima oponente de Amanda Nunes pelo cinturão da divisão peso-galo feminino. Valentina Shevchenko enfrenta a campeã do TUF 18 Julianna Peña em um confronto de estilos. O card principal terá o sempre ativo Donald Cerrone diante de Jorge Masvidal, pelos meio-médios. O card preliminar terá quatro brasileiros em ação: Raphael Assunção, Alexandre Pantoja, Marcos Pezão e Henrique Frankenstein.

A luta principal do evento terá um confronto muito interessante e que poderá definir a próxima adversária da campeã peso-galo Amanda Nunes. Valentina Shevchenko mede forças com Julianna Peña em um embate de cinco rounds. A atleta nascida no Quirguistão, mas radicada no Peru, é oriunda da luta em pé, possui experiência profissional no boxe e amadora no muay thai. Seu estilo é de jogar na distância, com precisão em socos e chutes. A agressividade de Peña, aliada a um jogo de força, com quedas e busca por submissão podem quebrar o estilo de Schevchenko, mas derrubar a quirguiz radicada no Peru não será fácil - o índice de defesa de quedas dela é de 70%.

A luta co-principal do UFC Denver terá Donald Cerrone contra Jorge Masvidal, pela divisão meio-médio. Ambos estão em bom momento na categoria, Cerrone aplicou belos nocautes nos últimos dois combates - diante de Matt Brown e Rick Story. Já Masvidal venceu seus últimos dois compromissos pelo Ultimate, em desempenhos dominantes contra Ross Pearson e Jake Ellenberger. Ambos os lutadores são oriundos da luta em pé, mas Cerrone tem um histórico mais notório de nocautes, enquanto Masvidal tem um wrestling bastante afiado e seu histórico é repleto de decisões. Cerrone não terá vida fácil, por mais que seu poder de nocaute seja cada vez mais decisivo desde que subiu aos meio-médios - três dos seus quatro combates pela divisão foram definidos pela via mais dolorosa.

Ainda no card principal, pelo peso-pesado, Andrei Arlovski tenta se reencontrar com as vitórias no UFC. Após um ano de 2016 em branco quando o assunto é vencer, agora o bielorrusso encara o prospecto francês Francis Ngannou. Mesmo com sua experiência e talento tanto em pé como nas quedas, Arlovski precisará parar o forte e rápido boxeador Ngannou se quiser evitar uma aproximação com a demissão ou a aposentadoria. O francês não só tem nocautes impactantes, mas também é capaz de buscar a finalização. O outro combate do card principal terá Alex Caceres diante de Jason Knight, pelos penas. Caceres tem a irregularidade como principal característica em suas apresentações, e diante do estilo de contragolpes e uso dosado do jiu-jitsu de Knight, a dúvida sobre como virá o "Bruce Leeroy" paira no ar.

No card preliminar, Nate Marquardt enfrenta o carismático Sam Alvey, pelos médios. Ambos deverão buscar o combate em pé, o que poderá tornar a disputa mais acirrada. O brasileiro Raphael Assunção retorna ao octógono em busca de recuperação diante de Aljamain Sterling. O pernambucano vinha de uma sequência de sete vitórias seguidas até parar em T.J. Dillashaw, no UFC 200. Sterling também estava em sequência invicta, parou em Bryan Caraway, no UFC Fight Night: Almeida vs Garbrandt. Raphael é bom contra-golpeador, além de ter técnica em todas as áreas de luta, seu condicionamento físico não decepciona. Sterling é um wrestler com condicionamento atlético, possui um jogo de quedas explosivo - lembra um pouco Jon Jones, seu conterrâneo.

Pelos meio-médios, o estreante Bobby Nash mede forças com o chinês Li Jingliang. Nash tem um jogo de pé mais consolidado, enquanto Jingliang alterna os estilos de luta em pé e de chão, mas tem desempenho irregular desde que chegou ao Ultimate. Outro brasileiro que estará em ação é Henrique Frankenstein. Ele encara o estreante americano Jordan Johnson, pelos meio-pesados. Frankenstein terá um wrestler pela frente, o que deve tornar sua missão bastante dura. Seu poder de nocaute deverá ser explorado para evitar um domínio do americano na luta agarrada.

A categoria peso-médio receberá o combate entre Eric Spicely e Alessio Di Chirico. Spicely é melhor no grappling, possui um índice de finalizações de 56% em suas vitórias. Di Chirico deverá buscar a luta em pé para evitar ser superado. Mais um brasileiro em atividade no evento desse sábado é Marcos Pezão. Ele encara Jeremy Kimball, em peso-casado - Pezão não bateu o peso e cederá 20% da bolsa a Kimball. O poder de nocaute de Pezão é seu grande trunfo para recuperar o caminho das vitórias no UFC. Em combate de estreantes, o brasileiro Alexandre Pantoja mede forças com o americano Eric Shelton. O evento será aberto pelo combate entre Jason Gonzalez e J.C. Cottrell, pelos leves.

O UFC Denver começará às 19h (horário de Brasília).

CARD PRINCIPAL:

Peso-galo: Valentina Shevchenko x Julianna Peña

Peso-meio-médio: Donald Cerrone x Jorge Masvidal

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Francis Ngannou

Peso-pena: Alex Caceres x Jason Knight

CARD PRELIMINAR:

Peso-médio: Nate Marquardt x Sam Alvey

Peso-galo: Raphael Assunção x Aljamain Sterling

Peso-meio-médio: Li Jingliang x Bobby Nash

Peso-meio-pesado: Henrique Frankenstein x Jordan Johnson

Peso-médio: Alessio Di Chirico x Eric Spicely

Peso-meio-pesado: Marcos Pezão x Jeremy Kimball

Peso-mosca: Alexandre Pantoja x Eric Shelton

Peso-leve: Jason Gonzalez x J.C. Cottrell