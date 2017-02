UFC 208 conhecerá primeira campeã peso-pena e terá volta de Anderson Silva volta ao octógono

(Foto: Jeff Bottari/Getty Images)

O UFC estará de volta a Nova York, desta vez no Brooklyn, e terá no combate principal do evento desse sábado (11) a primeira campeã da divisão peso-pena feminino. Holly Holm, ex-campeã peso-galo, enfrenta a holandesa Germaine de Randamie em um confronto de especialistas na luta em pé. A luta co-principal terá o retorno de Anderson Silva diante de Derek Brunson, pelos médios.

O card principal terá ainda Ronaldo Jacaré, que mira uma disputa de cinturão nos médios, contra o perigoso Tim Boetsch. Outro brasileiro na parte mais importante do evento será Glover Teixeira. Ele tenta recuperar o caminho das vitórias contra Jared Cannonier. No card preliminar, os brasileiros em ação são Wilson Reis, contra Ulka Sasaki, e Roan Jucão, que enfrenta Ryan LaFlare.

A luta principal do UFC 208 será a disputa do cinturão inaugural da divisão peso-pena feminino. Holly Holm mede forças com Germaine de Randamie em uma disputa que deverá se manter em pé. A ex-campeã tem uma carreira pregressa no boxe, onde obteve muito sucesso. Sua experiência no boxe se amplifica através do trabalho de anos de Mike Winkeljohn no kickboxing de Holm. Seu estilo é de jogar na distância, com precisão em socos e combinações, possui ainda chutes que atingem vários ângulos. Holly tentará fazer história a ser a primeira lutadora a ser campeã em duas categorias de peso, e o índice de 70% de nocautes em suas vitórias poderá depor em seu favor.

Germaine de Randamie tentará a sua maior glória em toda sua trajetória no MMA profissional: ser campeã do UFC. A holandesa é tarimbada no muay thai e kickboxing, foi campeã nacional, europeia e mundial. Tentará buscar o jogo de clinch, além de buscar encurtar a distância para tentar desgastar Holly. O combate tende a ser mais técnico, de movimentação e de estudo, embora mais solto à medida que as atletas consigam se encontrar no octógono. Será surpreendente se a luta for para o chão, visto o histórico de Holm e de Randamie no kickboxing.

Volta de Spider marca UFC 208

A luta co-principal do UFC 208 terá Anderson Silva contra Derek Brunson, pela divisão peso-médio. Ambos tentam se recuperar de derrota, o Spider não sabe, oficialmente, o que é ter sua mão levantada desde 2012, quando superou Stephan Bonnar. Já Brunson conheceu sua primeira derrota desde 2014 na última edição do UFC em Melbourne, na Austrália. Brunson perdeu por nocaute para Robert Whittaker.

Anderson dispensa apresentações, seu muay thai é mais do que testado e aprovado, sua capacidade de jogar no erro dos oponentes, combinando genialidade, precisão e potência nos golpes ainda está viva. Mas o ex-campeão não poderá mais uma vez fazer uso da guarda baixa e chamando o oponente como antes, visto que Brunson tem poder de nocaute (quatro de suas últimas cinco vitórias vieram pela via dolorosa).

Foto: Mike Roach/Getty Images

Brunson não terá vida fácil, por mais que sua estratégia seja de usar sua força física e seu wrestling explosivo de All-American da Divisão II da NCAA. Derrubar Anderson é seu caminho para vencer, contudo o risco de cair no clinch, uma das especialidades do brasileiro, será bastante alarmante se Brunson tentar usar a grade ou mesmo o próprio clinch para derrubar. Anderson tem no caminho da vitória o uso de movimentação, controle da distância e o uso de rapidez, potência e precisão nos golpes para abalar Brunson e encerrar o combate.

Ainda no card principal, pelos médios, Ronaldo Jacaré tenta se garantir como desafiante ao título em um confronto contra o experiente Tim Boetsch. Mesmo com um passado de Divisão I da NCAA no wrestling, Boetsch precisará de suas mãos pesadas se quiser atacar de zebra. Jacaré é superior na luta agarrada, seu jiu-jitsu é o carro-chefe (venceu 16 vezes por submissão). O capixaba tem melhorado a trocação, o que poderá ainda lhe ajudar diante do “Bárbaro”.

Foto: Jeff Bottari/Getty Images

O outro brasileiro do card principal é Glover Teixeira. Ele luta diante de Jared Cannonier, pelos meio-pesados. Glover tem um boxe técnico e potente, e seu jiu-jitsu é confiável, ainda que esteja diante de wrestlers. Cannonier é oriundo do boxe, possui potentes combinações e sabe usar o jab para marcar os adversários. Apesar de contra-atacar bem, possui brechas defensivas na trocação e na defesa de quedas.

O card principal ainda tem o confronto entre Dustin Poirier e Jim Miller, pelos leves. Poirier tem um ritmo intenso em pé, com combinações de chutes e socos. Tem bom nível no chão, com submissões diversificadas. Miller é especialista na luta de chão, tem bom nível de wrestling e é faixa preta de jiu-jitsu. A favor de Miller está sua sequência de três vitórias que o embalam até o Brooklyn, enquanto Poirier foi parado por Michael Johnson no UFC Hidalgo, em setembro passado.

Pelo card preliminar, Randy Brown encara Belal Muhammad pela categoria meio-médio. Brown é faixa roxa de jiu-jitsu, mas gosta de nocautear. Em seu currículo, tem cinco vitórias por essa via. Muhammad é oriundo do boxe e possui uma base no wrestling e no jiu-jitsu. Belal precisará da vitória para se manter no UFC, já que tem duas derrotas em suas três lutas pela organização. O brasileiro Wilson Reis terá pela frente o japonês Ulka Sasaki. Ambos são atletas que tem na submissão uma arma para vencer. Wilson é faixa preta de jiu-jitsu (já foi campeão mundial da modalidade na faixa marrom), venceu 48% de suas lutas por finalização. Já Sasaki é outro finalizador, mais da metade de suas vitórias (53%) vieram por submissão.

O especialista em wrestling Nik Lentz entra em cena, pelos leves, diante do prospecto do Daguestão Islam Makhachev. Lentz é um wrestler da Divisão I da NCAA, sua especialidade é usar a força física e sua técnica no grappling para derrubar e pressionar seus oponentes no chão quando está por cima. Já Makhachev é mais um russo que tem no sambo de combate o carro-chefe. É cria de Abdulmanap Nurmagomedov, pai de Khabib Nurmagomedov. Seu wrestling, kickboxing e jiu-jitsu são sua força no MMA, e Lentz terá um desafio enorme ao encarar um atleta com estilo de luta mais agressivo, inclusive que um atleta do naipe de Khabib.

O experiente Ian McCall volta ao octógono após dois anos, desta vez para encarar o estreante Jarred Brooks. O novato chega para substituir Neil Seery, que se retirou do card devido a uma perda na família. Pelos pesos-pesados, o polonês Marcin Tybura encara o estreante Justin Willis. Tybura é um grappler ágil, também faz uso do kickboxing, mas se sente em casa mesmo é na luta agarrada. Willis tem uma carreira ainda curta, mas é um nocauteador. Três de suas quatro vitórias vieram por essa via.

Pelos penas, Philippe Nover encara Rick Glenn. Nover é um lutador que sabe trocar em pé, sabe derrubar e aproveitar furos do adversário. Glenn é ex-campeão do World Series of Fighting, seu negócio é o nocaute - possui 67% de suas vitórias pela via dolorosa - e é nisso que ele deve apostar para se recuperar da derrota sofrida em sua estreia no UFC, diante de Evan Dunham.

A noite de lutas será aberta pelo experiente brasileiro Roan Jucão e pelo o prospecto Ryan LaFlare, pelos meio-médios. Roan é um especialista na arte suave, é faixa preta em terceiro grau. LaFlare é um atleta capaz de ir bem em todos os ramos da luta. Tem bom ritmo na luta em pé, possui um condicionamento bom e tem boa variação nas quedas.

CARD PRINCIPAL

Peso-pena: Holly Holm x Germaine De Randamie

Peso-médio: Anderson Silva x Derek Brunson

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Tim Boestch

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Jared Cannonier

Peso-leve: Dustin Poirier x Jim Miller

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio: Randy Brown x Belal Muhammad

Peso-mosca: Wilson Reis x Yuta Sasaki

Peso-leve: Nik Lentz x Islam Makhachev

Peso-mosca: Ian McCall x Jarred Brooks

Peso-pena: Rick Glenn x Phillipe Nover

Peso-médio: Ryan LaFlare x Roan Jucão