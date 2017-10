Lineker e Marreta vencem na abertura do card principal do UFC São Paulo

Lineker comemorando vitória (Foto: Josh Hedges/Getty Images)

Após movimentado card preliminar, o UFC de São Paulo deste sábado (28) começou com duas lutas que a torcida aguardava com bastante furor. Abrindo o card principal, o peso-galo John Lineker encarou o equatoriano Marlon Vera. Após 15 minutos, o brasileiro sagrou-se vencedor, voltando a triunfar na organização.

O brasileiro começou mau no primeiro round mas, depois de dez minutos convincentes, Lineker procurou ficar mais a frente do rival e venceu o duelo com um duplo 29 a 28 e um dos jurados viu que o brasileiro foi melhor nos três rounds. Aos 27 anos, o paranaense chegou a 30° vitória da carreira.

Em seguida, foi a vez do brasileiro Thiago Marreta voltar as ações em solo brasileiro. O adversário da vez foi o sueco/norueguês Jack Hermansson, que já havia sido derrotado por um brasileiro em solo local (Cézar Mutante).

A peleja durou apenas um round. Já no finalzinho, Marreta imprimiu pressão no europeu e, com um chute voador, fez o árbitro interferir no combate faltando apenas um segundo para o fim do primeiro assalto. O ex-TUF Brasil 2 agora espera um adversário considerado no ranking, já que o carioca agora está entre os 15 melhores da categoria dos médios.