UFC em Norfolk-EUA terá Poirier diante de Pettis e muitos brasileiros no card

Foto: Getty Images/Brandon Magnus

O UFC Norfolk, neste sábado (11), terá como destaque o embate entre Dustin Poirier e Anthony Pettis, válido pelos pesos-leves. O evento, realizado no estado de Virginia, nos EUA, começa às 21h (de Brasília). No card principal, os veteranos Matt Brown e Diego Sanchez medem forças na divisão dos meio-médios, e Joe Lauzon e Clay Guida se enfrentam pelos leves.

Os brasileiros estão por todo o card. No principal, Júnior Albini enfrenta Andrei Arlovski, pelos pesados e Raphael Assunção terá pela frente Matthew Lopez, pelos galos. Na seção preliminar, Marlon Moraes encara John Dodson, pelos galos. Viviane Sucuri mede forças com Tatiana Suarez, pelo peso-palha feminino, e Marcel Fortuna é o oponente de Jake Collier, pelos meio-pesados.

A luta principal do UFC Norfolk envolve Anthony Pettis, ex-campeão dos leves, e Dustin Poirier. O combate terá dois exímios finalizadores de lutas. Poirier tem 16 de suas 21 vitórias por nocaute ou finalização, enquanto Pettis tem 16 de 20 vitórias conquistadas na base do nocaute ou finalização. O "Showtime" ainda tem quatro prêmios por performance no UFC, enquanto Poirier tem seis. Bom indício para a noite deste sábado.

Os dois atletas possuem semelhanças em alguns aspectos. Enquanto Poirier é criativo nas finalizações, Pettis é criativo nos chutes - ser faixa preta de terceiro dan credencia o suficiente neste quesito. Ambos são graduados em faixa marrom de jiu-jitsu e tem na defesa seu ponto fraco na carreira. O confronto entre criatividade estratégica (Poirier) e precisão nos golpes (Pettis) será muito interessante de observar.

Outra semelhança que guarda o confronto é a irregularidade no UFC. Se Poirier nunca conseguiu abrir a porta da disputa de cinturão, Pettis caiu dramaticamente após perder a coroa para Rafael dos Anjos, em 2015. Poirier vem de uma luta sem resultado com Eddie Alvarez, quando foi atingido por um golpe ilegal na cabeça quando estava no solo. Pettis venceu seu último compromisso contra Jim Miller, mas tem quatro derrotas nas últimas seis lutas.

O card principal ainda tem Matt Brown diante de Diego Sanchez, pelos meio-médios, em confronto de veteranos em momento muito irregular. Brown perdeu os últimos três compromissos, enquanto Sanchez não sabe o que é vencer duas lutas seguidas desde 2011. Pelos pesos-pesados, Júnior Albani faz seu segundo combate pelo UFC, desta vez contra Andrei Arlovski. Albani sustenta uma sequência de dez vitórias seguidas na carreira, enquanto Arlovski vem de cinco derrotas seguidas.

Cezar Mutante entra no octógono pela segunda vez em 2017 para encarar Nate Marquardt, pelos médios. O brasileiro vem de derrota para Elias Theodorou e busca recuperar a boa forma, enquanto Marquardt vem de duas derrotas seguidas - uma delas para Vítor Belfort, no UFC 212, no Rio de Janeiro. Em combate de peso-casado, Raphael Assunção encara Matthew Lopez. Ambos vêm de duas vitórias seguidas e tentam manter a sequência pelo UFC. O card principal será aberto por dois veteranos, Joe Lauzon e Clay Guida, na divisão dos leves.

No card preliminar, Marlon Moraes tenta sua primeira vitória no UFC, contra o ex-desafiante dos moscas, John Dodson. A brasileira Viviane Sucuri tenta tirar a invencibilidade de Tatiana Suarez, pelo peso-palha feminino. O outro brasileiro no card preliminar é Marcel Fortuna. Ele enfrentará Jake Collier, pelos meio-pesados.

Outras lutas:

Peso-leve (até 70,8kg): Sage Northcutt x Michel Quiñones

Peso-palha (até 52,6kg): Angela Hill x Nina Ansaroff

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Court McGee x Sean Strickland

Peso-médio (até 84,4kg): Darren Stewart x Karl Roberson