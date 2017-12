Aldo e Holloway dão susto durante pesagem, mas confirmam revanche no UFC 218

Lutadores vão disputar o cinturão dos penas (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)

O UFC 218 será palco da revanche entre José Aldo e Max Holloway. Durante a pesagem oficial, nesta sexta-feira (1º), os protagonistas do evento tiveram dificuldade na hora de bater o peso da categoria, mas confirmaram o combate pelo cinturão dos penas, que será realizado neste sábado (2), em Detroit. Todos os 23 lutadores ficaram dentro do limite permitido.

O primeiro a subir à balança foi o atual campeão da divisão Holloway, que precisou ficar nu para alcançar os 65,8kg necessários. Em suas redes sociais, o norte-americano brincou: "Precisei de uma toalha porque eu pesei de cueca, e a Reebok faz umas cuecas pesadas".

Já o lutador brasileiro foi o último a subir à balança. Na primeira tentativa ficou acima do peso, mas em seguida, pediu a toalha e, nu, registrou o peso limite para a disputa do título no card principal do Ultimate.

No card preliminar, os brasileiros Alex Cowboy e Charles Do Bronx não tiveram problemas e bateram seus pesos 77,3kg e 70,1kg, respectivamente, e também confirmaram seus combates no UFC 218.

A última vez que se encontraram, José Aldo não conseguiu conter a agressividade de Max Holloway, que o nocauteou de maneira avassaladora, aos 4m13s do terceiro round, pela unificação do cinturão dos penas, na luta principal do UFC 212, em junho, no Rio de Janeiro.

CARD PRINCIPAL

Peso-pena (até 65,8kg): Max Holloway (65,8kg) x José Aldo (65,8kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Alistair Overeem (112kg) x Francis Ngannou (118,8kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Henry Cejudo (57,1kg) x Sergio Pettis (57,1kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Eddie Alvarez (70,3kg) x Justin Gaethje (70,7kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Tecia Torres (52,6kg) x Michelle Waterson (52,2kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-leve (até 70,8kg): Charles do Bronx (70,1kg) x Paul Felder (70,5kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Alex Cowboy (77,3kg) x Yancy Medeiros (77,1kg)

Peso-leve (até 70,8kg): David Teymur (70,7kg) x Drakkar Klose (70,7kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Felice Herrig (52,4kg) x Cortney Casey (52,4kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Sabah Homasi (77,3kg) x Abdul Razak Alhassan (77,1kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Jeremy Kimball (93kg) x Dominick Reyes (93kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Justin Willis (120,2kg) x Allen Crowder (107,5kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Amanda Cooper (52,6kg) x Angela Magaña (52,2kg)