Confirmado: Lyoto Machida será estrela da luta principal do UFC Belém em fevereiro

(Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)

Após muita expectativa, o UFC desembarca pela primeira vez na região Norte do Brasil em fevereiro de 2018. O evento principal da noite promete agradar aos fãs de MMA em Belém. O baiano radicado paraense Lyoto Machida e ídolo local será a estrela da luta principal da noite. O ex-campeão meio-pesado e atual número 14 entre os médios retorna ao octógono após ser derrotado por Derek Brunson, no dia 29 de outubro, no evento do Ultimate que foi realizado em São Paulo.

Do outro lado do octógono, no dia 3 de fevereiro, na Arena Mangueirinho, estará o americano Eryk Anders, que pediu uma luta contra o Dragão, após derrotar o também brasileiro Markus Perez no UFC Fresno, em dezembro.

Além do combate principal entre o Machida e Eryk Anders, o UFC Fight Night ainda contará com um card repleto de estrelas e atletas da região. O primeiro paraense que foi confirmado para o evento foi o peso-mosca Deiveson Figueiredo que vai enfrentar o americano Joseph Morales.

O UFC Belém também vai promover a estreia de duas promessas nacionais: a lutadora da casa Polyana Viana vai duelar com a americana Maia Stevenson, pelo peso-palha, enquanto a carioca invicta Priscila "Pedrita" Cachoeira vai encarar a ex-desafiante ao cinturão peso-galo Valentina Schevchenko, em luta válida pelo recém-inaugurado peso-mosca feminino.

Na divisão dos médios, o carioca Thiago Marreta, que está em grande fase na carreira, quer conquistar sua quarta vitória consecutiva diante do americano Anthony Smith. Já nos pesados, o paulista Marcelo Golm enfrenta o americano Tim Johnson, atual número 15 no ranking da categoria.