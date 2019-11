Mikey García vence e é desafiado por Gamboa

O americano Mikey García (34-0) desfrutou de um grande ano em 2013 e começou bem 2014 ao derrotar o mexicano Juan Carlos Burgos (30-2-2) no primeiro sábado de grandes lutas do boxe internacional. No início do duelo JC Burgos respondeu rápido ao adversário, com fortes golpes que quase levaram García à lona. A ansiedade e presa de Burgos pode tê-lo prejudicado, pois não conseguiu manter o ritmo em que entrou no ringue.

García logo conseguiu impor sua soberania e a cada round marcava mais pontos que o rival. Ambos já sabiam que iria ser uma luta difícil e estavam preparados para o que der e vier. Passados 12 rounds, o americano venceu e manteve sua invencibilidade. Com a vitória também assegurou o título de campeão da OMB (Organização Mundial de Boxe), da categoria peso pena.

Não emocionou, mas convenceu, ao contrário de muitos que vencem e deixam dúvidas do resultado marcado pelos juízes.

Após o término do combate, um telespectador muito interessado no resultado daquela noite, o cubano Yuriorkis Gamboa (23-0), subiu ao ringue para falar cara a cara com Mikey García. Diante das câmeras da Tv Azteca, emissora mexicana que transmitia a luta, Gamboa foi pedir ao campeão para que seu promotor marque de vez o confronto tão esperado entre eles, alegando que todos estão esperando pelo combate entre os dois.

O que se fala nos bastidores do boxe é que ambos já se evitaram. Em meio à discussão, Mikey declarou que não há nenhum problema que impeça a luta contra Gamboa, é necessário que converse, negocie e feche o contrato entre os promotores. Robert García, que estava ao lado do irmão durante a discussão, perguntou a Gamboa se ele não iria faltar à conferência, já que não compareceu na mesma que iria definir o confronto entre ele e Brandon Ríos. Depois do bate boca , que ainda repercute na imprensa, a expectativa para o duelo entre García e Gamboa cresce e cabe agora aos promotores marcarem o local e a data do confronto.