Carla Esparza derrota Rose Namajunas, vence TUF 20 e torna-se campeã peso-palha do UFC

Menos de uma semana depois do UFC 181, a promoção voltou a Las Vegas, desta vez no Palms Resort Casion para a realização do TUF 20 Finale. A edição tem como evento principal da noite a final do The Ultimate Fighter 20 e a disputa de cinturão inaugural do UFC na categoria peso-palha-feminino, entre a atual campeão do Invicta, Carla Esparza, e Rose Namajunas.

Aproveitando-se de um wrestling afiado e bem adaptado ao MMA, Esparza esperou Namajunas cansar e finalizou a luta ainda no terceiro round, vencendo o reality show e ficando com cinturão da organização, além de ganhar o contrato máximo oferecido pela promoção ao vencedor do evento.

Namajunas começou mais agressiva, combinando na trocação e acertando Esparza. Carla conseguiu duas quedas em golpes de Rose, mas não pressionou a rival por bastante tempo. "Thug Rose" continuou arriscando sem se preocupar com a defesa, enquanto Esparza recuava e esperava o momento certo para usarsua base no wrestling.

Esparza foi mais esperta e conseguiu aplicar a queda, conectando socos e cotoveladas dentro da guarda da descendentes de lituanos; mesmo assim, Rose não deixava de chutar a oponente em nenhum moment, ainda assim, Carla controlou por cima e conseguiu a montada. Já no terceiro round, Esparza não deu espaço para nenhuma reação e ataque de Rose Namajunas, até que mais uma vez a luta foi pro solo e com um mata-leão, a californiana tornou-se a primeira campeã peso-palha do UFC.

Carla Esparza ainda repercutiu a vitória: "Muito obrigado por assistir. Agradeço a vitória a todos os amigos da academia. A Rose é fenomenal, tem muitas armas, mas no fim impus meu wrestling e venci".

Charles Oliveira derrota americano e fica próximo do TOP 10

Na co-luta principal da noite, o único brasileiro do evento, Charles "Do Bronx" Oliveira enfrentou o norte-americano Jeremy Stephens, duelo entre dois dos 15 melhores lutadores do peso-pena do UFC. Depois de inúmeras tentaivas de finalizações por parte do brasileiro, o anfitrião ainda resistiu, mas o paulista saiu com a vitória. Em 2014, são três combates e três resultados positivos para Oliveira. Já Stephens amarga sua segunda derrota consecutiva.

Ainda no início, Charles pouco trocou socos e já partiu para levar o rival ao solo, fazendos os ajustes para a chave-de-braço. Depois de defender-se bastante, Stephens conseguiu se livrar da posição. Pouco tempo Jeremy Stephens ficou por cima e o round foi encerrando com os dois atletas não abdicando dos golpes em pé.

O round seguinte veio com Do Bronx acertando socos e chutes no oponente, que em seguida aplicou o double leg e levando o combate ao solo. Mostrando superioridade no jiu jitsu, Charles Oliveira teve mais uma oportunidade de finalizar Stephens com chave-de-braço, mas o norte-americano teve paciência e frieza para se livrar do mau momento. No mesmo round, Oliveira tentou ainda a guilhotina, mata-leão e mais uma chave-de-braço, todas defendidas.

Ambos mais metódicos e cansados, os lutadores não arriscaram mais golpes contundentes no início do terceiro assalto. Charles ficou mais plantada na frente de Jeremy Stephens, que ao mesmo tempo chutava na parte inferior para não deixar o brasileiro encurtar a distância. Quando podia, o brasileiro ficava deitado no chão esperando o americano, que não entrou na estratégia do paulista.

"Me desculpa galera. Fiz meu trabalho. Quero ser o melhor e entrar no TOP 10. Ele falou que eu não seria nada aqui hoje. Mas aqui dentro ele tem que ser melhor do que eu", declarou o brasileiro ainda dentro do octógono.

Outras rês lutas ainda ocorreram no card principal. Devido a um golpe ilegal aplicado por KJ Noons sobre Daron Cruickshank, atletas do peso leve do UFC, mais precisamente a dedada no olho, os árbitros decidiram deixar o combate sem resultado, mais conhecido como "No Contest".

Yanci Medeiros duelou contra Joe Proctor na categoria dos leves. Parceiro de treinos dos irmãos Nick e Nate Diaz, Medeiros venceu Joe por finalização ainda no round inicial, através de uma guilhotina, logo após chute rodado no corpo do oponente. Esta é a segunda vitória consecutiva de Yanci Medeiros. E na primeira luta do card principal, as semifinalistas do reality show Jessica Penne e Randa Markos fizeram um equilibrado duelo, decidido entre os juízes laterais. No fim, a ex-campeão peso-átomo do Invicta, Penne bateu Markos na decisão dividida.

Resultados do card preliminar

Peso-palha-feminino: Felice Herrig venceu Lisa Ellis por finalização (chave-de-braço) aos 3:05 minutos do segundo round;

Peso-palha-feminino: Heather Clark venceu Bec Rawlings por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28);

Peso-palha-feminino: Joanne Calderwood venceu Seo Hee Ham por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-26);

Peso-palha-feminino: Tecia Torres venceu Angela Magana por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-26);

Peso-palha-feminino: Aisling Daly venceu Alex Chambers por finalização (chave-de-braço) aos 4:53 minutos do primeiro round;

Peso-palha-feminino: Angela Hill venceu Emily Kagan por decisão unânime dos juízes (30-26, 30-26, 30-27).