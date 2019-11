UFC 205: Vencedor luta Eddie Alvarez vs Conor McGregor

Encerramos aqui nossa transmissão especial de mais um evento do UFC. Desejamos uma ótima noite, um ótimo domingo e até a próxima!

Conor McGregor, um fenômeno! Campeão dos leves e dos penas do UFC!

Uma tempestade de golpes fortes e em cheio, deixando Alvarez sem rumo totalmente. Foram quatro sapatadas seguidas, em cheio, acabando com a luta.

CAMPEÃO DOS PENAS E DOS LEVES!

UM ANIMAL! CONOR MCGREGOR!

2º Round: É quase um monólogo de Conor McGregor.

2º Round: Contragolpe forte de McGregor balançando o rival. Impressionante.

2º Round: Provocação forte do McGregor, colocando as mãos pra trás do corpo.

2º Round: Pancada forte de Conor. Precisão enorme.

2º Round: Eddie tenta se impor mais no começo.

2º Round: Recomeçou.

Domínio total do irlandês, que derrubou o rival duas vezes e quase terminou a luta já no começo.

Fim do round.

1º Round: Conor parece brincar com sua presa.

1º Round: Alvarez totalmente perdido. Nem sabe onde está.

1º Round: Alvarez tenta trazer pro chão. Torcida na loucura.

1º Round: IMPRESSIONANTE! Mais um ataque certeiro que joga o americano no chão!

1º Round: MINHA NOOOOSSA! Que bomba do irlandês, jogando o Alvarez no chão, que levantou muito rápido.

1º Round: Os dois bem atentos no meio do ringue.

1º Round: Conor já começa com aquela provocada básica.

1º Round: COMEEEEEEÇOU!

É o evento principal da noite!

Bruce Buffer anunciando os lutadores.

Eddie Alvarez, que tirou o cinturão dos leves do brasileiro Rafael dos Anjos. Quase essa luta de hoje era entre o Rafael e Conor.

Eddie Alvarez entra para defender seu cinturão.

O Madison Square Garden vem abaixo com a entrada de Connor McGregor, campeão do peso-pena!

É pelo peso-leve. Vale cinturão, expectativa máxima!

O carrasco de José Aldo, falastrão e maior estrela atualmente do UFC tenta tirar o cinturão de uma categoria acima da sua.

Agora é a hora da grande luta da noite! Alvarez x McGregor!

47/47-47/47 e 48/47 para o atual campeão que se mantém com o cinturão!

E os juízes deram....

Vamos para a decisão dos juízes, mas com enormes chances para o cinturão seguir com Tyler Woodley.

Acabou!

3º Round: Minuto final.

3º Round: Faz bem a defesa na distância, o campeão Woodley. Seguro.

3º Round: Thompson encurrala, tenta na base dos chutes e socos. Será emocionante.

3º Round: Steven parte pra cima. Não tem o que perder mais.

3º Round: Começou!

Steven ficou por detalhes do fim do combate. Impressionante estar na luta ainda e ter conseguido terminar o round golpeando o campeão.

2º Round: Fim de round.

2º Round: IMPRESSIONANTE! Tyler Woodley acerta duas bombas de direita, derruba o rival, consegue uma enxurrada de golpes e encaixa uma guilhotina!

2º Round: Sangra, Thompson.

2º Round: Guarda baixa para Thompson. Bem seguro nos ataques, Woodley.

2º Round:Vale o cinturão meios-médios.

2º Round: Hora do segundo!

Fim de round.

1º Round: Thompson se mexe bem no centro do ringue.

1º Round: Cruxado forte que entra na defesa do cmpeão. Balabçou.

1º Round: Começou!

Vamos para a grande luta!

Bruce Buffer e a apresentação.

Vale título, vale cinturão!

Lutadores sobem ao ringue. É co-main event da noite.

Tyron Woodley x Steven Thompson pelo título dos peso-meio-médio.

Agora é mais um combate por cinturão!

JOANNA vence e se mantém com cinturão dos peso-palhas femiminos.

FIM DE PAPO!

3º Round: Sequência forte da Joanna. A vitória está próxima.

Segue uma luta de muito respeito e poucas ações.

Acabou.

2º Round: Minuto final.

2º Round: Carolina traba bem a perda e tentar por pra baixo.

2º Round: Atual campeã começa a ter maior domínio.

2º Round: Luta perigosa da atual campeã, Joanna.

2º Round: Seguem com respeito e pouca ação.

2º Round: Cotoveladas firmes de ambas.

2º Round: Começou!

Joanna dominou mais por mais tempo e vence o primeiro round. Mas combate tem muito tempo ainda.

Acabou!

1º Round: Minuto final.

1º Round: Clinch das lutadoras.

1º Round: Joanna trabalhando bem com sequências de socos e chutes.

1º Round: Joanna no aguardo para o contra-ataque.

1º Round: Muito respeito e estudo entre ambas.

1º Round: Carolina trabalha bem com sequências curtas.

1º Round: Comeeeeeeeeçou!

É cinturão do peso-palha feminino!

Apresentação de Bruce Buffer.

Lutadoras chegando ao ringue. Vale cinturão.

Joanna x Carolina valendo cinturão dos pesos-palha. Combate de invictas.

Agora é a vez da Polônia dominar Nova York. Luta de duas mulheres valendo um cinturão.

Uma joelhada quando Chris tentou o bote pra por no chão. Golpe certo na hora certa. Mortal!

YOEL ROMERO AFUNDA CHRIS WEIDMAN. IMPRESSIONANTE! FIM DE LUTA!

ACABOU!

3º Round: MINHA NOSSA, JOELHADA FRONTAL VOADORA DE ROMERO! MEU DEUS!

3º Round: Canela x canela. Curioso.

3º Round: Luta final.

Melhor, esse duelo cresceu, principalmente com a maior atitude do cubano.

Fim de combate.

2º Round: Minuto final.

2º Round: Bela queda de Yoel Romero. Vai pra grade.

2º Round: Parece que a luta pegou no tranco.

2º Round: E agora teve um dedo no olho do americano no cubano. Após atendimento, retorna a luta.

2º Round: A luta prometo bastante, mas até agora nada.

2º Round: Romero entra bem com bom direto de direita.

2º Round: Chris mais incisivo. Domina o combate.

2º Round: Bicuda forte do americano e Romero se fecha bem.

2º Round: Começou!

Romero ficou mais no estudo, tentou no contra-ataque e Chris foi mais direto, solto e venceu o round.

Acabou!

1º Round: Minuto final de round.

1º Round: Sequência de chutes do americano bem defendido e tentativa se queda de Chris. Nada ainda.

1º Round: Weidman mais solto, buscando girar bem.

1º Round: Começo de mais estudo. Os dois se distanciam.

1º Round: Começou!

Vamos para a luta!

Lutadores no ringue. Apresentação de Bruce Buffer.

De todos os combates, talvez seja a mais equilibrada.

É uma baita, enorme, gigante luta!

Pelo peso-médio, Chris Weidman, carrasco de Anderson Silva e Vitor Belfort, contra Yoel Romero, carrasco de Jacaré.

Hora da luta de dois carrascos brasileiros.

E na entrevista, Miesha Tate declara sua aposentadoria. Surpreendente.

Por decisão unânime........Raquel Pennington!

Vamos com a decisão dos juízes.

Raquel Pennington sobra fisicamente e tecnicamente. Deve vencer de forma tranquila.

Acabou!

3º Round: Minuto final.

3º Round: Situação complicada pra Tate, que se vê perdendo e não encontra solução.

3º Round: A luta fica amarrada com as duas mudando as bases.

3º Round: Luta no chão mais movimentada.

3º Round: Tentativa de arm lock da Tate bem defendida por Raquel.

3º Round: Round final!

Com uns 10 segundos mais forte, Raquel Pennington até fez a sua rival sangrar. Mais uma vitória parcial.

Fim de round.

2º Round: Poucas emoções, mas segue domínio da Pennington.

2º Round: Novamente as duas ficam no clinch da grade.

2º Round: Jebs da Raquel minam a defesa da Tate.

2º Round: Miesha tenta ser mais agressiva com golpes em pé.

2º Round: Vamos pra luta!

Pennington dominou na parte de encontro, conectou bons jebs e levou esse primeiro round.

Fim de round.

1º Round: Minuto final. Tate trava bem a luta.

1º Round: Raquel trava bem no estrangulamento e chega a levantar a Tate pelo pescoço. Situação complicada de Miesha.

1º Round: Tate leva na grade e tenta a queda. Ambas no clinch.

1º Round: Sequência firme de golpes de Pennington. Defesa alta de Tate.

1º Round: Pennington entra bem com jebs frontais.

1º Round: Tate começa dominando o centro do ringue e medindo a distância.

1º Round: Começou!

Apresentação feita. Vamos pra luta!

Tate é mais velha, com 30 anos. Pennington é mais alta e com maior envergadura.

Miesha, ex-campeã do peso-galo feminino.

Sobem as lutadores. Preparação final pra primeira grande luta da noite.

Já já teremos batalha de mulheres pra abrir o card principal. Miesha Tate no octógono.

Só teremos campeões ou ex-campeões. E o maior astro atual estará em combate no Madison Square Garden.

Agora é a hora. Momento do card principal

Na melhor luta da noite e fechando o card preliminar, Frank Edgar vence sua luta.

E não deu para o brasileiro. Uma sequência fulminante, golpe preciso pra jogar Rafael no chão e finalizar com pancadas fortes em sequência.

Neste momento, o brasileiro Rafael Napão está no ringue pra encarar Tim Boestch.

CARD PRINCIPAL (a partir de 1h, horário de Brasília):

Peso-leve: Eddie Alvarez x Conor McGregor

Peso-meio-médio: Tyron Woodley x Stephen Thompson

Peso-palha: Joanna Jedrzejczyk x Karolina Kowalkiewicz

Peso-médio: Chris Weidman x Yoel Romer0

Peso-galo: Miesha Tate x Raquel Pennington

CARD PRELIMINAR (a partir de 22h, horário de Brasília):

Peso-pena: Frankie Edgar x Jeremy Stephens

Peso-leve: Khabib Nurmagomedov x Michael Johnson

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Belal Muhammad

Peso-leve: Jim Miller x Thiago Pitbull

Peso-médio: Rafael Natal x Tim Boetsch

Peso-galo: Liz Carmouche x Katlyn Chookagian

New York recebe card do UFC repleto de estrelas

Por muito tempo, o UFC fez campanhas para que o estado de New York, o único dos Estados Unidos em que o MMA era proibido. Dana White sobre chegada a New York: “Esse é o maior e melhor card que já fizemos na história do UFC. Já estivemos nas maiores arenas do planeta, mas o Madison Square Garden é o topo. Esse lugar já teve lutas lendárias, eventos históricos, e nós quebramos o recorde de arrecadação. Eu não poderia estar mais empolgado”, declarou o dirigente em entrevista concedida à “Fox Sports”

Kelvin Gastelum e Donald Cerrone se enfrentariam no UFC 205, mas a luta foi retirada do card. O motivo foi a ausência de Gastelum na pesagem, explicando que não bateria o peso.

Três brasileiros vão subir ao octógono instalado no Madison Square Garden. O peso médio Rafael Natal, que treina na cidade, encarará Tim Boetsch. O meio-médio Vicente Luque pegará Belal Muhammad. Originalmente no peso leve, Thiago Pitbull enfrentaria Jim Miller, como o cearense não bateu o peso, a luta ficou em peso casado (163 libras).

No card preliminar, o atleta de New York, o ex-campeão peso-leve Frankie Edgar vai enfrentar o compatriota Jeremy Stephens. Pelos leves, outra luta de grande importância pode definir os rumos da categoria. O russo invicto e temido Khabib Nurmagomedov vai enfrentar o americano Michael Johnson. Quem vencer pode ter sua oportunidade pelo cinturão em 2017.

"The Notorious", como popularmente é conhecido o irlandês, vem de vitória sobre Nate Diaz no UFC 202. O atleta de apenas 28 anos de idade já conta com vinte vitórias na carreira e apenas três derrotas. Em dezembro do ano passado, o excêntrico lutador venceu o brasileiro José Aldo em apenas 13 segundos e tornou-se campeão dos penas, tirando o brasileiro do trono por mais de seis anos.

Alvarez na coletiva de imprensa antes da luta na UFC : "Estou preparado para destruir completamente o Connor McGregor e silenciar sua torcida. Obrigado por terem vindo! Estou decepcionado pelo país da Irlanda que este é o representante deles. Não tenho adversário aqui! Quando ele chegar, me chamem"

Eddie Alvarez, de 32 anos de idade, é natural da Philadelphia e conta com títulos importantes. Além de ser campeão do UFC, Alvarez já foi dono do cinturão da mesma categoria no Bellator. Atualmente, o atleta treina junto com o brasileiro Edson Barboza e de outros nomes relevantes, como Frankie Edgar e Mark Henry (famoso treinador de boxe).

Ainda no card principal McGregor - Alvarez , duas lutas fecharão esta bifurcação do evento. Nos galos-feminino, Miesha Tate vai enfrentar Raquel Pennington, com ambas tentando chegar próximo de uma disputa de título. Nos médios, o ex-campeão Chris Weidman voltará ao octógono contra Yoel Romero, em duelo Cuba - Estados Unidos.

Fechando a noite no MSG em grande estilo, teremos Conor McGregor novamente em ação. O irlandês, atual campeão peso-pena, lutará pelo título dos leves contra o americano Eddie Alvarez, que bateu Rafael dos Anjos em julho e arrancou o cinturão para si.

Em seguida, o cinturão dos meio-médios entrará em jogo. O atual campeão, o americano Tyron Woodley, vai encarar o também norte-americano Stephen Thompson. Recentemente, Woodley tirou o título de Robbie Lawler. Na última aparição, "Wonderboy" bateu o ex-UFC Rory Macdonald no Canadá.

Na categoria dos palhas feminino, a atual campeã Joanna J?drzejczyk, da Polônia, enfrentará a também polonesa Karolina Kowalkiewicz. Joanna fará sua quarta defesa de cinturão contra a compatriota, que tem apenas duas lutas no UFC.

Boa noite, leitores da VAVEL Brasil. Pela primeira vez na história, o UFC desembraca na maior cidade dos Estados Unidos. New York será casa para o UFC 205, que terá três lutas valendo cinturão, Conor McGregor e a presença de uma enorme torcida no Madison Square Garden.

UFC 205: 12 de novembro de 2016, em New York (EUA)