Babuíno e Facção se enfrentam na luta principal do Thunder 17

Neste sábado (3) será realizado a 17º edição do Thunder Fight, no ginásio do Esporte Clube Sírio, em São Paulo, a partir das 18h. O evento terá 14 lutas de MMA. Sendo cinco lutas amadoras, seis lutas profissionais e um GP feminino até 52 kg, com quatro lutadoras, onde a ganhadora irá assinar contrato com um grande evento internacional.

Atleta renomado no país Marcos “Babuíno” fará sua terceira luta pelo Thunder Fight. O peso-pena é detentor de 5 cinturões (SFT, Talent, Xfight, Gold Fight e Elite Fight). Babuíno tem 42 anos e nasceu em Ibirataia-Bahia. Começou a lutar MMA aos 25 anos de idade. O atleta é da equipe Chute Boxe-Diego Lima e Macaco Gold Team. Vem de vitória por decisão unânime contra Sergio Soares, no evento SFT. Possui um cartel com 42 lutas de MMA, com 29 vitórias, sendo 13 delas por nocaute. Mesmo com muitos nocautes na carreira, o faixa preta em jiu-jitsu considera seu estilo mais voltado pro grappling. Atualmente mora em São Paulo, onde é dono da academia “Babuíno Gold Team”, localizada no bairro Campo limpo, na zona sul.

O atleta falou sobre seu adversário: “Acho ele um atleta duro e completo, temos um bom relacionamento de amizade. Vamos dar um show para o público!”

Estreando no evento, Maurício “Facção” vem de Minas Gerais para pisar pela primeira vez no octógono do Thunder Fight. Com 37 anos de idade, o também faixa preta em jiu-jitsu tem 25 lutas na carreira como profissional de MMA, com 14 vitórias, sendo 10 delas por finalização. É atleta da equipe Astra Fight Team. Detendor de quatro cinturões (2 do Wocs, Noxii e BH Sparta) começou no MMA profissional aos 26 anos. Vem de vitória por finalização contra Gustavo Wurlitzer, pelo evento Aspera FC 58.

“Ele é imprevisível e talentoso. Um dos únicos que merece meu respeito. Está em uma fase abençoada na carreira”. conta Facção sobre Babuíno.

Card Profissional

Marcos Babuíno(ChuteBoxe Babuino Gold Team) x Maurício Facção(Astra Fight Team) - 66kg – luta principal

Final GP Feminino até 52kg - co-luta principal

Anderson Berinja(Babuino Gold Team) vs Aleandro Caetano(PRVT) - 61kg

Marcus Jon Jones(CT China Team) vs Martin Farley(Capital da Luta) - 77kg

Thiago TKS(K2 MMA) vs Marcos Marcão(011 MMA) - 70kg

Kethelin Thais(PRVT) vs Erika Reis(Hard Combat) - 61kg

Murilo Trindade(Team Nogueira) vs Romildo Santos(Babuino Gold Team) - 77kg

Artur Madrugadão(Fight House) vs Marcio Alemão(Team Silvério) - 61kg



Semifinal GP Feminino até 52kg

Ariane Sorriso (Inside)

Joice Mara (PRVT)

Aline Pires (CM System)

Bianca Sattelmayer (Sattelmayer Top Team)



CBMMAA-Card Amador

Mayara Mota(CT Sapo Capoeira) vs Gabriela Vitória(CT China Team) - 52kg

Keyla Braga(Team Nogueira) vs Elaine Gome (Hard Combat) - 61kg

Samuel Pantera Negra(Field Fight Team) vs Luiz Otavio(CT China Team) - 70kg

Kleber de Jesus(Carvalhos Brothers) vs Alexandre Fernandes(Moreira Top Team) - 61kg

Ronaldo Guerreiro (Sankaku Team) vs Gilmar Soares (Babuino Gold Team) - 52kg

A entrada para o Thunder Fight 17 será dois quilos de alimentos não perecíveis.