Por questões de trabalho, Anderson Silva não comparece em coletiva de imprensa do UFC Rio 237

Ocorreu, no início da tarde desta quinta-feira (28), a coletiva de imprensa e apresentação do UFC 237, que vai acontecer no Rio de Janeiro no dia 11 de maio. Um dos confirmados no card principal, o ex-campeão Anderson Silva não pode comparecer ao evento.

Presença confirmada na coletiva, o lutador peso médio não pôde estar presente ao lado de José Aldo, Jessica “Bate-Estaca” Andrade, Rose Namajunas, Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro por conta de um compromisso de trabalho.

Embaixador do UFC no Brasil, Minotauro explicou, logo no início do evento, o motivo: “Anderson tinha um compromisso de trabalho inadiável, firmado em contrato, e por isso não pôde comparecer, mas a luta dele contra o Jared Cannonier está confirmada. Vai acontecer. Hoje foi um imprevisto”, explicou.

Será a primeira luta de Anderson Silva no Brasil após a fratura na revanche contra Chris Weidman. O brasileiro já voltou ao octógono em Melbourne, na Australia, contra o nigeriano Israel Adesanya, em fevereiro, mas acabou derrotado por decisão unânime dos juízes.