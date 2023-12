Praia Clube vence e está na semifinal do Mundial de Clubes

O Dentil Praia Clube estreou com vitória no Mundial de Clubes na madrugada de quarta para quinta-feira. A equipe de Uberlândia venceu o Sport Center do Vietnã por 3 sets a 0 (25x10; 25x22; 27x25).

O Praia Clube se classificou ao mundial por ser o atual campeão sul-americano. A equipe está no grupo B, que além do Sport Center, possui o Vakifbank da Turquia.

Com a vitória, a equipe de Uberlândia avança às semifinais. O time de Paulo Coco não passava da fase de grupos desde 2018.

O Praia Clube ainda enfrenta o Vakifbank na madrugada de quinta para sexta-feira (15) às 3h para definir quem avança em primeiro e segundo colocado na chave. O confronto terá transmissão da ESPN 2 e Star+

Praia Clube x Sport Center

O Praia Clube começou o primeiro set de forma avassaladora. Adenízia e Milka marcaram os primeiros pontos da equipe no Mundial e abriram, de cara 4x0 a favor das brasileiras. Depois, a equipe abriu uma vantagem ainda maior e não deu chance às adversárias. Venceu com tranquilidade por 25x10.

No segundo set, a equipe de Uberlândia passou a errar mais e o saque perdeu eficiência. As vietnamitas passaram a jogar com o passe na mão e atacaram com mais facilidade. Rabadzhieva entrou no lugar de Kuznetsova para melhorar o ataque praiano, e assim, o time brasileiro empatou a parcial (14x14). Os erros praianos colocavam a equipe sempre atrás do placar, mas a falta de competitividade do adversário permitiu que o Praia Clube virasse a parcial e fechasse em 25x22.

No terceiro, o Sport Center começou a frente do marcador mais uma vez, abrindo 8x4. O Praia recuperou a vantagem, mas sempre acabava atrás do placar. A partir de ataques da oposta Tainara, o time conseguiu empatar de vez a parcial em 22x22. Depois, Rabadzhieva fechou o jogo em um 27x25.

Tainara foi a maior pontuadora do confronto com 24 pontos.