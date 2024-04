Serginho Escadinha será o novo auxiliar de Bernardinho na seleção masculina

Nesta sexta (26), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou que Serginho será o novo auxiliar da seleção masculina de vôlei. Convidado pelo técnico Bernardinho Rezende e pela CBV, o ex-atleta reedita a parceria vitoriosa com o técnico, mas desta vez, fora das quadras. Serginho se apresentará no domingo (28), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Juntos, o ex-líbero Serginho Escadinha e o técnico Bernardinho Rezende escreveram muitos capítulos vencedores da história do voleibol brasileiro. Conquistaram quatro medalhas olímpicas — ouro em Atenas 2004 e no Rio 2016, e prata em Pequim 2008 e Londres 2012 — e dois títulos mundiais, em 2002 e 2006, além de muitos outros títulos pela seleção masculina. Serginho foi convidado para passar sua experiência ao grupo e fazer parte da preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, que serão disputados em julho.

Bicampeão olímpico aceitou o desafio de ser auxiliar de Bernardinho

“Recebi esse convite e estou voltando para ajudar de alguma forma. Seja contribuindo com o trabalho no treinamento do sistema defensivo ou para reforçar os valores que sempre tivemos na seleção brasileira, de trabalho, entrega, suor e dedicação. Todo aquele processo de merecimento. Espero contribuir com minha experiência”, disse Serginho, em declaração ao site da CBV.

O técnico Bernardinho Rezende explicou seus motivos para escalar Serginho como seu assistente.

“Antes mesmo de eu fazer o convite, ele já havia se colocado à disposição. Ter o Serginho novamente junto à seleção masculina trará um ganho técnico e de experiência. Ele realizou com maestria a função de líbero, e sabe o quanto é difícil atingir os objetivos. Será uma influência positiva, até psicológica, para o grupo”, contou Bernardinho.

Jorge Bichara, diretor técnico da CBV, também declarou seu entusiasmo com a reedição da parceria entre o técnico e o ex-líbero.

“Bernardinho e Serginho são referências do vôlei no Brasil e no mundo. A seleção só tem a ganhar com os dois trabalhando juntos novamente. O Bernardo sugeriu o nome dele e a CBV concordou prontamente. Temos dois grandes desafios este ano, a Liga das Nações e os Jogos Olímpicos de Paris. Serginho e todos os demais integrantes da comissão técnica serão peças fundamentais na construção dessa trajetória”, afirmou o diretor técnico.

Novos jogadores são convocados para os treinos visando a Liga das Nações

Na última quarta (24), a CBV divulgou uma nova lista de convocados para os treinamentos visando a Liga das Nações 2024. A lista conta com seis nomes. Confira os convocados a seguir:

Bruno Rezende – Modena (ITA)

Alan Souza – Olsztyn (POL)

Henrique Honorato – Joinville Vôlei

Yoandy Leal – Piacenza (ITA)

Ricardo Lucarelli – Piacenza (ITA)

Thales Hoss – Lublin (POL)

O grupo se apresentará na próxima segunda (28), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). Eles se juntarão ao grupo convocado previamente e três convidados. Os convocados anteriormente são Arthur Bento, Alexandre Elias, Matheus Brasília, Daniel Muniz, Felipe Roque, Isac, Judson, Lucão, Maique, Otávio e Paulo. Os convidados são os jovens Gustavo Orlando, Maicon e Chizoba.

O Brasil estreará na Liga das Nações no dia 21 de maio, contra Cuba, às 21h, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).