Na noite desta terça (23), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou a lista de inscritos para a Liga das Nações 2024. A lista conta com 30 nomes e algumas novidades, com a inscrição dos campeões olímpicos Wallace de Souza, do Sada Cruzeiro, e de Maurício Borges, do Vôlei Renata.

Lista de inscritos na VNL 2024

Confira a lista a seguir:

Levantadores

Bruno Rezende – Modena (ITA)

Fernando Cachopa – Monza (ITA)

Matheus Brasília - Farma Conde/São José

Thiaguinho Veloso – Sesi Bauru

Rhendrick Resley – Joinville Vôlei

Opostos

Aboubacar Dramé – Tours (FRA)

Alan Souza – Olsztsyn (POL)

Chizoba Neves – Nantes (FRA)

Darlan Souza – Sesi Bauru

Felipe Roque – Farma Conde/São José

Wallace de Souza – Sada Cruzeiro

Ponteiros

Adriano Xavier - Vôlei Renata

Arthur Bento - Itambé Minas

Victor Cardoso – Chaumont (FRA)

Daniel Muniz – Suzano Vôlei

Henrique Honorato – Joinville Vôlei

Yoandy Leal – Piacenza (ITA)

Ricardo Lucarelli – Piacenza (ITA)

Lukas Bergmann – Sesi Bauru

Maurício Borges - Vôlei Renata

Paulo Vinicios - Itambé Minas

Centrais

Flávio Gualberto – Perugia (ITA)

Isac Santos - Itambé Minas

Judson Nunes – Suzano Vôlei

Lucas Saatkamp – Sada Cruzeiro

Matheus Pinta – Farma Conde/São José

Otávio Henrique – Sada Cruzeiro

Líberos

Alexandre Elias – Sada Cruzeiro

Maique Reis - Itambé Minas

Thales Hoss – Lubin (POL)

A inscrição de Wallace e Maurício Borges chamou a atenção dos torcedores. Wallace já havia declarado anteriormente que não voltará à seleção brasileira, e foi protagonista de polêmicas recentes, que quase tiraram o Brasil da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Maurício Borges não fez parte do ciclo olímpico, tendo sido preterido pelo ex-técnico da seleção, Renan dal Zotto.

Porém, a inclusão dos nomes não significa que tais jogadores irão participar de fato da disputa da Liga das Nações deste ano. Alguns dos jogadores inclusos na lista, que já terminaram a temporada de clubes, já estão treinando no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). Wallace, eliminado nas quartas de final com o Sada Cruzeiro,, não foi convocado e não está entre os atletas que participam dos treinamentos no CDV. Maurício Borges ainda é dúvida, visto que participará da final da Superliga com o Vôlei Renata no próximo domingo (28), em Recife (PE).

Os atletas que se apresentaram no último domingo (21) que figuram na lista são Matheus Brasília, Felipe Roque, Arthur Bento, Daniel Muniz, Paulo, Judson, Lucão, Otávio, Alexandre Elias e Maique. Também foram convidados dois jovens atletas para participar dos treinamentos, o levantador Gustavo Orlando e o ponteiro Maicon.

O Brasil estreará na Liga das Nações contra a seleção de Cuba, no dia 21 de maio, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).