Na noite desta quinta (18), o Joinville recebeu o Sesi Bauru e venceu por 3 sets a 2 (19-25, 25-21, 16-25, 25-20 e 21 a 19), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC). De casa cheia e com a torcida empurrando-os a todo momento, os catarinenses empataram a série em 1 a 1 e seguem vivos na briga pela vaga na final da Superliga 2023/2024. Agora, a definição ficará para o terceiro jogo.

As duas equipes protagonizaram um jogo emocionante, de alto nível. A partida foi disputada, cheia de viradas e a cada momento, um time tinha a liderança no placar. O Sesi vinha embalado pela vitória no primeiro jogo, que também se deu no tie-break. Na primeira partida, o oposto Darlan Souza teve uma atuação brilhante e quebrou o recorde de pontos da Superliga, marcando 48 pontos no jogo todo. Neste jogo, o oposto do Sesi foi novamente o maior pontuador, com 39 pontos. Mas não foi o suficiente para parar o Joinville, que teve uma ótima atuação coletiva. O ponteiro Henrique Honorato foi eleito o melhor jogador da partida, levou o troféu Viva Vôlei e foi o maior pontuador do time catarinense, com 18 pontos.

O próximo confronto entre Joinville e Sesi Bauru acontecerá na próxima segunda (22), às 18h30, na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP). Quem vencer a disputa enfrentará o Vôlei Renata, na final que será disputada no dia 28, no ginásio Geraldão, em Recife (PE).

Catarinenses triunfam em jogo emocionante

A primeira parcial do jogo foi uma exibição de gala do time do Sesi Bauru, que veio com tudo para cima do Joinville. Os paulistas viraram muitas bolas, contando com o talento do oposto Darlan e do ponteiro Lukas Bergmann, que não desperdiçaram chances no ataque. Os catarinenses começaram errando pouco, mas demoraram a entrar no jogo. Com o time indo bem na parte ofensiva, o Sesi aproveitou e fechou a parcial em 25 a 19.

No segundo set, o Sesi não conseguiu manter a efetividade do set anterior, começou a errar mais e viu o Joinville abrir vantagem no placar. O Joinville cresceu no jogo, por meio da efetividade dos ponteiros Honorato e Gui Hage, que entrou para substituir Leozinho. Com a virada de bola funcionando, os catarinenses aproveitaram o bom momento e fecharam a parcial em 25 a 21.

Na terceira parcial, o Sesi começou abrindo 5 a 0 no placar. Novamente, o contra-ataque do time paulista funcionou, e com o passe na mão, o levantador Thiaguinho se sentiu confortável para distribuir bem o jogo. O Sesi abriu 22 a 16, aproveitou o momento de baixa do adversário e venceu a parcial por 25 a 16.

O Joinville voltou ao jogo no quarto set, que foi bem equilibrado. Nenhum dos dois times conseguiu abrir uma vantagem grande no placar durante grande parte da parcial. O Sesi errou mais, desperdiçando saques e ataques, e o Joinville foi mais polido, quase não cometendo erros. O levantador Rhendrick fez uma grande parcial, distribuindo bem o jogo e colocando todos os seus atacantes no jogo. Os catarinenses apostaram no saque forte, quebraram a recepção do Sesi e fecharam o set em 25 a 20, empatando o jogo em 2 a 2.

No tie-break, o jogo foi bem equilibrado e disputado. No lado do Sesi, o oposto Darlan foi a bola de segurança, recebendo muitas bolas durante toda a parcial. O Joinville veio forte, com o ponteiro Honorato sendo muito acionado no começo da parcial. Mas logo o levantador Rhendrick começou a distribuir o jogo, recolocou seus atacantes na partida e variou o jogo catarinense.

O Joinville teve o match point nas mãos, mas um desafio paralisou o jogo por quatro minutos e mostrou um toque no bloqueio, dando o ponto para o Sesi. Os paulistas conseguiram uma vantagem no placar, e ficaram com o match point, mas a distribuição do levantador Thiaguinho ficou muito previsível. Darlan ficou marcado pelo Joinville e com dois bloqueios em sequência, os catarinenses fecharam o set desempate em 21 a 19.

O maior pontuador da partida foi o oposto Darlan, com 39 pontos. O Viva Vôlei, que destaca o melhor da partida, ficou com o ponteiro Henrique Honorato, que marcou 18 pontos no jogo. Com esta vitória, o Joinville empatou a série em 1 a 1, forçando o jogo desempate, na próxima segunda-feira.