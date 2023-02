Previa Medellín vs Santa Fe: duelo de rojos y debut 'poderoso' en el Atanasio

Este sábado, a partir de las 3:30 de la tarde, Independiente Medellín tendrá su segundo partido en la Liga BetPlay 2023-I, el primero como local, recibiendo la visita del Independiente Santa Fe, en el duelo de rojos, donde cada conjunto tratará de lograr su primer triunfo en la competición.

El Independiente Medellín viene de lograr un empate valiosísimo en la casa del Junior de Barranquilla, mientras que, Independiente Santa Fe sacó un punto en la ciudad de Montería ante Jaguares de Córdoba. Ambos, con una unidad en la tabla, buscarán mantenerse invictos en el comienzo del torneo.

Medellín, a enamorar a su hinchada de nuevo

El Independiente Medellín busca sanar rápidamente la herida que le dejó el haber perdido la final de la pasada Liga BetPlay, y por eso conformó un plantel muy competititvo en el papel y tratará de ser protagonista desde muy temprano. El equipo tuvo un debut complejo, ante el Junior de Barranquilla en el Metropolitano, donde gracias a un gol de Felipe Pardo y una actuación espectacular de su arquero, Andrés Mosquera Marmolejo, logró sacar un punto de tierras atlanticenses.

Aprovechando que tuvo una semana para trabajar en afianzar otros conceptos, el Independiente Medellín sigue trabajando con mucha paciencia, ahora que su entrenador, David González, tiene más herramientas y sobre todo más espacios de tiempo para trabajar su idea, algo que no pudo hacer el año anterior al haber llegado a una semana del inicio de la Liga 2022-II y afrontar un calendario muy apretado. Sin embargo, la mentalidad para este torneo es otra, pues ya no basta con llegar a la final y eso lo dejó claro el entrenador antioqueño: "Nuestro objetivo es ser campeones de Liga, hablamos de entrenarnos como campeones y jugar como campeones cada partido".

Para el encuentro de este sábado, Independiente Medellín presenta una variante en sus concentrados tras el ingreso de Diber Cambindo, que regresó de su convocatoria en la Selección Colombia, en lugar de Jaime Alvarado.

Lista de convocados

Santa Fe, a seguir cosechando fuera de casa

Independiente Santa Fe ha comenzado un nuevo camino con Harold Rivera como entrenador. El equipo santafereño debutó en la primera jornada, con un empate en el Estadio Jaraguay, sacándole un empate a Jaguares de Córdoba, en un partido muy intenso en el primer tiempo. Para su segundo encuentro, los leones intentarán lograr un resultado positivo otra vez estando fuera de casa. El equipo bogotano también conformó un plantel competitivo, con el que espera volver a clasificar a los cuadrangulares y esta vez tener un mejor desempeño allí.

Cabe recordar que su partido ante el Deportivo Cali de la segunda jornada fue aplazado por el préstamo de 'El Campín' para el Sudamericano sub 20. El objetivo de los dirigidos por Harold Rivera está en pelear nuevamente las finales y lograr una victoria como visitante sería uno de los primeros pasos para lograrlo: "Debemos tener precaución con el DIM, pero también manejarles el balón; ellos son de esos equipos que les gusta tenerlo y cuando no lohacen, sufren".

Para este partido, Santa Fe tendrá cuatro novedades en su nómina de viajeros. Con respecto al juego en Montería, no tendrá disponible a Kelvin Osorio por expulsión; por decisión técnica no estarán Ómar Rodríguez, David Ramírez y Wilfrido De La Rosa. Entran el arquero Juan Espitia, el mediocampista Jonathan Barboza, ex DIM y por primera vez se suman Marlon Torres y Hugo Rodallega, que fueron de los últimos jugadores en llegar al equipo cardenal.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Jonathan Marulanda, Jhon Palacios, Andrés Cadavid, Daniel Londoño; Daniel Torres, Andrés Ricaurte, Edwuin Cetré, Ever Valencia, Andrés Ibargüen; Luciano Pons. D.T.: David González.

Santa Fe: José Silva; Fabián Viáfara, José Aja, Julián Millán, Dairon Mosquera; Iván Rojas, Juan Daniel Roa; Neyder Moreno, Christian Marrugo, Harold Rivera; Wilson Morelo. D.T.: Harold Rivera.

Equipo arbitral

Árbitro: Éder Vergara – Córdoba

Asistente No. 1: John Gallego – Caldas

Asistente No. 2: Elkin Charrys – Bolívar

Cuarto Árbitro: Miguel Roldán – Antioquia

VAR: John Perdomo – Huila

Asistente VAR: Wílmar Navarro – Santander

Observador VAR: Gustavo González – Federación