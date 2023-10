Con una triste expresión futbolística, Once Caldas perdió 1-0 en su visita al Junior de Barranquilla

La fecha 18 de la liga BetPlay 2023-II continuó con el partido entre Junior de Barranquilla y Once Caldas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en donde la obligación del blanco blanco era sumar, tras empatar sin tantos con Jaguares de Córdoba, ya que si bien matemáticamente no tenía chances de entrar a los ocho, revisando la tabla de descenso aun esta comprometida su permanencia en primera categoría.

Por su parte, el local también llegaba con la necesidad de puntuar tras perder en su salida frente a Millonarios y al quedar sin margen de error en su deseo de ingresar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2023-II.

El primer tiempo empezó con una dinámica alta, pues desde el arranque el equipo local se dispuso a atacar. Pasados 30 minutos ya Eder Chaux se estaba destacando con sus oportunas atajadas ante el insistente ataque de Junior, fue por esto que al minuto 33 el técnico Pedro Sarmiento llamó a la cancha al experimentado defensor Andrés el pecoso Correa en lugar del extremo Luis Miranda, buscando fortalecer la zona defensiva que se estaba viendo vulnerada, con tan mala suerte que tan solo un minuto después de su ingreso y, tras querer despejar barriéndose, en una pelota que entraba al área, terminó embocándola en su propio arco para abrir el marcador.

En los primeros 45 minutos, Junior generó un total de 12 remates y 5 de ellos directos al arco de Once Caldas. El cuadro albo se vio sin ideas de generación de juego, no sincronizaban 3 o 4 pases seguidos y en ataque salvó un remate al palo de Dayro Moreno en fuera de lugar, no tuvo ningún acercamiento. Además, dedicó a defenderse de los constantes ataques del club local en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con lo cual terminaba el primer tiempo 1-0 a favor del club local.

El segundo tiempo inició igual que el primero, pues el equipo que local siguió imponiendo condiciones en el partido, pues generó más opciones de gol, pero no concretó su goleador: Carlos Bacca.

El VAR se hizo presente con una acción al minuto 50, que significó finalmente una tarjeta amarilla para Esteban Beltrán, por una acción peligrosa que pudo ser expulsión para el jugador que minutos atrás había ingresado.

El desarrollo de la segunda parte fue prácticamente trámite para los tiburones, porque no pasaron apuros en la zona defensiva, controlaron el partido en la zona de volantes y atacaron las veces que lo vieron posible, sacando provecho que la defensa del Once Caldas no defendió bien, se posicionó mal y dio ventajas en coberturas individuales.

Luego del partido que se jugó anoche y terminó en derrota, los hinchas del blanco, cada vez más preocupados por la situación futbolística del Once Caldas, se hicieron sentir en redes sociales con su rechazo a la expresión futbolística del equipo comprometido en zona de descenso.

Asimismo, a pesar de que se perdió con la mínima diferencia, las sensaciones fueron que el partido no terminó con un marcador más amplio, por las intervenciones del arquero Eder Chaux, y la mala fortuna en la definición del Junior,

En la era de Pedro Sarmiento se han disputado 31 encuentros, de los cuales 13 partidos se perdieron, 12 finalizaron en empate y apenas seis fueron triunfo, para un rendimiento del 32,2%, esto sumado a 5 años sin acceder a los ocho clasificados a finales.

Con esta derrota, Once Caldas se ubica en el puesto 17 con apenas 18 puntos, mientras que, el Junior de Barranquilla con este triunfo se ubica en la octava casilla de la tabla de posiciones con 24 unidades; revivió la ilusión de poder alcanzar la clasificación a las finales de fin de año.

En la penúltima fecha que se disputará a mitad de semana, el Once Caldas recibirá al América de Cali. Por su parte, los dirigidos por Arturo Reyes visitarán al Deportivo Pereira.