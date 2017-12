Google Plus

Anuario VAVEL Balonmano 2017: Liga Asobal, Barcelona Lassa suma y sigue. Fotomontaje: Adrián Cobo.

La Liga Loterías Asobal 2017/2018 daba su pistoletazo de salida el miércoles 6 de septiembre en Granollers. En dicho partido, los anfitriones se enfrentaban al Club Balonmano Logroño, que esta temporada ha perdido a su patrocinador principal, Naturhouse. El Fraikin Granollers se impuso 30 a 27 al Balonmano Logroño.

FC Barcelona Lassa: suma y sigue

Los blaugranas, como en los últimos años, encabezan la clasificación de la liga con 9 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Bien es cierto, y como novedad, que en esta temporada han perdido un punto, el que le “robó” el Quabit Guadalajara. También es verdad, que en los últimos años nunca habían tenido a estas alturas tanta ventaja sobre el segundo clasificado. La única duda en esta segunda vuelta es si algún equipo será capaz de arañar algún punto mas a los azulgranas.

Lucha por Europa

Si el título ya está adjudicado para los azulgranas, la segunda plaza, que este año da pie para jugar la Champions, y el resto de plazas europeas, están mas reñidas que nunca. Del segundo clasificado, Quabit Guadalajara, al séptimo, Liberbank Ciudad Encantada, solo hay dos puntos de diferencia. En este pelotón destacado hacia Europa nos encontramos a Quabit Guadalajara (20), Helvetia Anaitasuna (19), ABANCA Ademar León (19), Fraikin Granollers (19), Bada Huesca (18) y Liberbank Ciudad Encantada (18).

De este grupo varias son las sorpresas. Si empezamos por el segundo clasificado, los alcarreños han dado un salto cualitativo con el fichaje de Víctor Vigo y Javi García. No comenzaron bien la temporada con la derrota en el primer y segundo partido ante Anaitasuna en casa y Teucro en Pontevedra. Pero luego encadenaron 8 victorias y un empate. Se han desinflado un poco al final de la primera vuelta con las derrotas en Irún y Zamora.

Los alcarreños celebran su clasificación para la Copa Asobal. Foto: BM Guadalajara.

El tercer clasificado, Helvetia Anaitasuna, tuvo un comienzo de temporada inmaculado, ya que se mantuvo las 8 primeras jornadas con pleno de victorias. Pero en la novena le llegó su primera derrota, ante el Balonmano Logroño en Pamplona, y la verdad que no le sentó nada bien, ya que en las últimas 7 jornadas de la primera vuelta los pamplonicas ganaron un partido, empataron otro y sufrieron 5 derrotas.

Decepcionante la primera vuelta, en liga no en Europa, que han realizado los leoneses del ABANCA Ademar León. Nadie esperaba que en el ecuador de la temporada ya hubieran sufrido 5 derrotas y un empate. Bien es cierto que están pagando las exigencias de la Champions. El quinto clasificado el Fraikin Granollers ha realizado una primera vuelta que se puede considerar como aceptable. Una quinta posición bastante digna, aunque con un lunar, la derrota en casa ante el Recoletas Atlético Valladolid.

El sexto y séptimo clasificado, Bada Huesca y Liberbank Ciudad Encantada son las sorpresas positivas de esta liga. Los hombres de Nolasco no comenzaron nada bien la temporada, en la primeras 8 jornadas sufrieron 5 derrotas. Pero en las siguientes 7 dieron un salto de calidad con 5 victorias y 2 empates en plazas tan complicadas como León y Logroño. Los conquenses están realizando un temporada bastante regular, sobre todo en casa, ya que sus 7 partidos se cuentan por victorias. La asignatura pendiente de los castellano manchegos son los partidos disputados fuera de su cancha, ya que solo han ganado en Logroño y empatado en Granollers y Pontevedra.

En tierra de nadie

Uno de los equipos que está teniendo una trayectoria más decepcionante es el Club Balonmano Logroño. El inicio de temporada ha sido bastante malo y en las primeras 8 jornadas de la temporada estuvo coqueteando con los puestos de descenso. A partir de la novena jornada, tras la victoria en Pamplona, los números mejoraron ostensiblemente, a pesar del tropiezo en la última jornada en Benidorm.

Garabaya busca portería en Benidorm. Foto: CB Logroño.

El Recoletas Atlético Valladolid noveno clasificado, y con los mismos puntos que los logroñeses, 15, se encuentra actualmente en tierra de nadie, aunque con opciones de engancharse a la lucha por Europa. Bien es cierto que la tranquilidad en el plano deportivo se ve empañada por la crisis que se ha producido por la dimisión-cese de su técnico, Nacho González. Veremos si esto puede afectar en el rendimiento en la segunda vuelta.

El décimo clasificado, Balonmano Benidorm, no podemos decir que haya realizado una gran primera vuelta, todos esperábamos que estuvieran mas arriba a estas alturas de temporada. El “efecto Zupo” parece que se ha desvanecido en esta temporada, veremos si los números mejoran en la segunda parte de la campaña. Lo mismo se puede decir del Bidasoa Irún, discreta la temporada que están realizando los hombres de Jacobo Cuétara. Se esperaba más del equipo inundarra, aunque han llegado al parón invernal en el mejor momento de la temporada, con 3 victorias en los últimos 4 partidos.

Lucha por el descenso

Temporada más que digna la que están realizando los recién ascendidos. El Condes de Albarei Teucro, actualmente en la duodécima posición con 11 puntos, unos números que hubieran firmado antes de iniciarse la temporada, 4 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Más llamativo si cabe es la temporada del MMT Seguros Zamora. A la octava jornada llegaban con un punto en su casillero, últimos de la clasificación, siendo la cenicienta de la liga y muchos auguraban con el descenso sin acabar la primera vuelta. Pero se ha producido una reacción impresionante dentro del equipo y no solo han dejado el farolillo rojo de la clasificación, sino que han salido de los puestos de descenso. Destacar que en las dos últimas jornadas han vencido al segundo y tercer clasificado, Quabit Guadalajara y Helvetia Anaitasuna.

Mala la temporada de los andaluces del Ángel Ximénez Puente Genil, en la actualidad decimoterceros con 10 puntos. El inicio fue bastante esperanzador, 4 victorias y 4 empates, pero de la novena a la decimocuarta jornada "la pájara" fue descomunal, ya que los partidos disputados terminaron en derrota. Esta racha les llevó a acercarse a los puestos de descenso, aunque la situación mejoró con la victoria en la última jornada frente a Frigoríficos Morrazo.

Imagen del duelo entre Puente Genil y Frigoríficos del Morrazo. Foto: AX Puente Genil.

Los dos últimos clasificados de la liga, Fertiberia Puerto Sagunto y Frigoríficos Morrazo, no solo tienen en común el ocupar las plazas de descenso, si no que sus técnicos han dimitido al finalizar la primera vuelta. Tanto Víctor García “Pillo”, exentrenador de Cangas, como Nikola Milos, exentrenador de Puerto Sagunto, han dejado sus puestos por no ser capaces de remontar la situación tan mala en la que se encuentran ambos clubes. Los valencianos se encuentran decimoquintos con unos números bastante mediocres, 3 victorias, un empate y 11 derrotas. Los guarismos de los gallegos son aún peores con 2 victorias, 2 empates y 11 derrotas. Mucho van a tener que cambiar ambos equipos si se quieren salvar, pero aún queda mucho campeonato por delante.