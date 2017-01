Tour Down Under, coto privado 'aussie'

Richie Porte prolongó la racha australiana | Fuente: Tour Down Under

Un año más los ciclistas australianos vuelven a acaparar todos los focos en el Tour Down Under. Si bien es cierto que los aussies han sido la nacionalidad más numerosa del pelotón (22 hombres en esta edición) y que la época del año en la que se celebra esta carrera coincide con su 'temporada alta' —celebran sus campeonatos nacionales a principios de enero (verano) —, asombra la competitividad, motivación y eficacia de los corredores de casa.

Richie Porte y Caleb Ewan se han repartido todo el pastel de victorias

Una competitividad que ha quedado patente en esta edición, dominada de principio a fin por dos hombres: Caleb Ewan (Orica-Scott), que se ha erigido como el rey de las llegadas masivas con cuatro victorias de cuatro, y Richie Porte (BMC), inalcanzable en los dos finales en alto que le han valido para alzarse con su primer Tour Down Under con gran autoridad.

Caleb Ewan, rey de los sprints

Ni siquiera Peter Sagan fue una oposición para Caleb Ewan (Orica-Scott) | Foto: Tour Down Under

El inicio de temporada del joven velocista ha sido espectacular. Gracias a su punta de velocidad se ha adjudicado cuatro de las seis etapas del Tour Down Under, todas las acabas al sprint: Lyndoch, Victor Harbor, Campbelltown y Adelaida. La hazaña del pequeño aussie vale más si cabe, pues no todos han sido finales puramente llanos; por ejemplo, en la cuarta etapa tuvo que superar una ligera pendiente.

Ewan, efectividad total: cuatro sprints, cuatro victorias; más el maillot rojo de la regularidad

Tampoco hay que olvidar la presencia del Campeón del Mundo, Peter Sagan, en esta prueba, que se ha marchado de vacío (como el resto de hombres rápidos), aunque acumulando hasta tres segundos puestos a la estela de un Ewan que ya suma casi tantas victorias (4) como toda la temporada pasada (5).

El corredor de Sídney ha competido en siete pruebas oficiales en 2017 (las seis etapas del TDU y los nacionales en ruta de su país) y ha conseguido cuatro victorias, a las que hay que añadir el maillot rojo de la regularidad y el critérium benéfico (no oficial) del People’s Choice Classic.

Richie Porte, dominador de la montaña

Richie Porte (BMC), ganador en Paracombe | Foto: Tour Down Under

Si en las llegadas masivas no ha habido discusión alguna sobre quién ha sido el mejor, en los finales en alto ha ocurrido algo similar. Richie Porte, ansioso por conseguir su primer Tour Down Under, no ha dado opción a otros escaladores de renombre como Esteban Chaves, Sergio Henao, Rafa Valls, Wilco Kelderman o Robert Gesink.

La clara superioridad de Porte en los dos finales en alto le ha valido para ganar su primer Tour Down Under

El australiano de BMC, conocedor del terreno, ha sabido dónde y cuándo atacar para acabar imponiéndose en solitario en las cimas de Paracombe y Willunga Hill, una cota donde ya acumula cuatro victorias. Sendos triunfos que le han permitido hacerse cómodamente con la clasificación general de la prueba oceánica, portando el maillot ocre desde el segundo día hasta el final. Con sus tres victorias (dos etapas y la general del TDU), el de Tasmania ya ha superado su palmarés de 2016, cuando solo ganó la etapa de Willunga.

'Aussies' por doquier

El dominio australiano ha estado a punto de transmitirse también al resto de clasificaciones secundarias. Fruto de su superioridad en la montaña, Richie Porte ha rozado el maillot de lunares, superado únicamente por el belga Thomas de Gendt (Lotto Soudal) gracias a los puntos recogidos en sus fugas. En la clasificación de los jóvenes, un sorprendente Michael Storer (19 años, UniSA-Australia) ha finalizado en segundo lugar, a solo 14 segundos del colombiano Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin).

La Selección de Australia, ganadora de la clasificación por equipos | Foto: Tour Down Under

UniSA-Australia (100% 'aussie') ha ganado la clasificación por equipos

Donde sí ha quedado plasmada la superioridad local ha sido en la clasificación por equipos. La Selección de Australia se ha impuesto al resto de escuadras World Tour gracias a Cameron Meyer, Callum Scotson, Lucas Hamilton, Michael Storer, Jai Hindley, Samuel Jenner y Nathan Earle (11º y mejor clasificado en la general).

Por último, echando un vistazo a la clasificación general, hay cuatro aussies entre los seis primeros: además del ganador Porte, un combativo Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) se ha colado en el tercer cajón del podio, desbancando en la última etapa a su compatriota Nathan Haas (Dimension Data), seguido de cerca por Rohan Dennis (BMC), ganador en 2015.

Una supremacía tradicional

Simon Gerrans (Orica - BikeExchange), fue el vencedor de 2016 | Foto: Tour Down Under

En 2016 todas las etapas, más la general y los maillots de la regularidad y de mejor joven, fueron ganadas por ciclistas australianos

La hegemonía australiana en el Tour Down Under tampoco es una sorpresa si se echa la vista atrás. El año pasado, las seis etapas quedaron en manos de ciclistas de casa, aunque se repartieron de forma más equitativa que en 2017: dos para Ewan, una para McCarthy, otra para Porte y dos para Simon Gerrans, vencedor final de la prueba y corredor con más victorias absolutas, con cuatro. En el podio hubo dos oriundos de Australia (Porte y Gerrans), que también se llevó el maillot rojo de la regularidad, mientras que McCarthy se enfundó el blanco de mejor joven.

En 12 de las 19 ediciones han vencido ciclistas de casa; solo en 2013 no hubo 'aussies' en el podio

En cuanto al número de victorias en el TDU, el balance es claramente favorable a los locales: de las 19 ediciones, 12 han visto un ganador de casa (un 63%), y en solo una ocasión no ha habido ningún australiano en el podio. Fue en 2013, cuando al holandés Tom Slagter le acompañaron en el cajón el español Javi Moreno y el británico Geraint Thomas. Precisamente, Slagter ha sido el último foráneo en ganar la prueba y vestir el maillot ocre de líder. Desde ese 27 de enero de 2013, solo lo han vestido aussies. Asimismo, en los últimos siete años la única victoria extranjera ha sido la del ciclista holandés.

El podio de 2013 fue el más extranjero: Slagter (Blanco), Moreno (Movistar) y Thomas (Sky) | Foto: Graham Watson

En cuanto a las victorias de etapa, el último corredor no australiano que logró un triunfo fue otro neerlandés, Wouter Wippert (Cannondale-Drapac), cuando se impuso en la sexta etapa en 2015. Visto esto, los forasteros tienen mucho trabajo por delante.