Previa Argentina-Islandia: a arrancar con buen pie

El grupo D de este Mundial de Rusia 2018 se inaugura con un duelo entre la selección de Argentina y la selección de Islandia. Un duelo entre el sueño y la ilusión. Por un lado, el sueño de la albiceleste y, especialmente de su capitán Leo Messi, de ser campeones del mundo y lograr un título para su país, tras llegar a la final de la anterior edición mundialista. Por otro lado, Islandia disputará su primera Copa del Mundo en su historia y llega a Rusia con una ilusión desbordada por realizar un buen campeonato.

Comenzar con buen pie en fase de grupos es fundamental en un evento de este tipo y, además, dada la complicación del grupo en el que se encuentran, se hace más importante aún. Por lo tanto, ambos equipos disputarán su primer encuentro suficientemente concentrados sabedores de la necesidad de arrancar con buen pie.

La albiceleste, en un estado no agradable

Jorge Sampaoli es el encargado de dirigir a la selección albiceleste de Argentina en este mundial. Su trayectoria a nivel de selecciones ha demostrado que está cualificado para ser el máximo responsable de un combinado. Como seleccionador de Chile, llegó a octavos de final en el Mundial de 2014 y ganó la Copa América en 2015, venciendo precisamente a Argentina.

Actualmente, no atraviesan su mejor momento. Con muchas dificultades para clasificarse para la cita mundialista (no lo hicieron hasta la última jornada) y una dolorosa derrota en el amistoso frente a España (6-1), el clima no es el más idóneo para disputar una competición de tal envergadura. Además, ha sido un tópico el escuchar por el país que a la selección absoluta van los amigos de Messi y no los que realmente lo merecen (en alusiones a la ausencia, por ejemplo, de Lautaro Martínez). En definitiva, un clima no muy favorable.

Sampaoli da una instrucción en el España -Argentina disputado en el Wanda Metropolitano / Fuente: Getty Images

Sin embargo, la albiceleste es una firme candidata a ganar el entorchado mundial. Y gran parte de culpa la tiene Leo Messi, pues el capitán de la selección y mejor jugador del mundo volverá a liderar a su selección en busca de ese ansiado trofeo. Además, la nómina de jugadores consagrados y de gran nivel con los que cuenta Sampaoli para esta cita la convierten en una de las favoritas para colocarse su tercera estrella.

La ilusión por bandera

Mientras que Argentina es una selección habitual en este tipo de torneos, los islandeses vivirán su primera Copa del Mundo. Siendo el país más pequeño en clasificarse para dicho evento, la ilusión por cuajar una buena actuación es inmensa. El clasificarse para una siguiente ronda parece algo complicado en un grupo tan competido como este, pero a veces la fe mueve montañas y, en este caso, esa fe y la esperanza son máximas.

Con una actuación más que considerable en la pasada Eurocopa del 2016 y una gran fase de clasificación hacia el Mundial, el equipo de Heimir Hallgrímsson se presenta con la intención de hacer vibrar a todos sus habitantes y a todos los futboleros. El islandés, máximo responsable del banquillo islandés, ha sido el gran artífice de este buen momento que atraviesa la selección de su país. Desde que llegara en 2010 al cargo, ha evolucionado constantemente mejorando a su equipo y, ahora, tras la Eurocopa, le llega un gran evento en el que consagrarse, la Copa del Mundo.

Heimir Hallgrímson, el artífice de la gran trayectoria de los vikingos / Fuente: Getty Images

La siempre fiel afición islandesa, la cual hizo viral el saludo vikingo con el que celebran cada victoria, tiene puestas muchas esperanzas en su combinado para lograr buenos resultados en el Mundial. Seguro, nos divertiremos con los vikingos.

Duelo insólito

Este encuentro del próximo sábado será el primer encuentro entre ambos combinados nacionales. Jamás se han visto las caras y este Mundial de Rusia, concretamente el Otkrytie Arena de Moscú, será el primer testigo del duelo en el que se enfrenten.

Convocatorias

Jorge Sampaoli, ante la baja de última hora de Manuel Lanzini por culpa de una grave lesión de rodilla, tuvo que modificar su lista. Finalmente, a los veintidós jugadores que formaban parte de ella, se ha incluido Enzo Pérez, jugador de River Plate.

Porteros: Wilfredo Daniel Caballero (Chelsea Football Club), Franco Armani (River Plate) y Nahuel Guzmán (Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León).

Defensas: Nicolás Otamendi (Manchester City), Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Associazione Sportiva Roma), Marcos Acuña (Sporting de Lisboa), Nicolás Tagliafico (Ajax de Ámsterdam), Marcos Rojo (Manchester United) y Cristian Ansaldi (Torino Football Club).

Centrocampistas: Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Éver Banega (Sevilla), Lucas Biglia (Associazione Calcio Milan), Eduardo Salvio (Benfica), Enzo Pérez (River Plate), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain) y Maximiliano Meza (Club Atlético Independiente).

Delanteros: Lionel Messi (Fútbol Club Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Paulo Dybala (Juventus) y Cristian Pavón (Boca Juniors).

Enzo Pérez, en uno de sus primeros entrenamientos tras ser convocado / Fuente: Getty Images

Por su parte, Heimir Hallgrímsson contará con una lista de veintitrés jugadores.

Porteros: Hannes Þór Halldórsson (Randers FC), Rúnar Alex Rúnarsson (FC Nordsjælland) y Frederik August Albrecht Schram (FC Roskilde).

Defensas: Kári Arnason (Aberdeen FC), Sverrir Ingi Ingason (FC Rostov), Ragnar Sigurðsson (FC Rostov), Hörður Björgvin Magnússon (Bristol City), Hólmar Örn Eyjólfsson (PFC Levski Sofía), Ari Freyr Skúlason (KSC Lokeren Oost-Vlaanderen) y Birkir Már Sævarsson (Valur Reykjavík).

Centrocampistas: Samúel Kári Friðjónsson (Vålerenga IF Oslo), Jóhann Berg Guðmundsson (Burnley Football Club), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Ólafur Ingi Skúlason (Kardemir Karabükspor), Gylfi Þór Sigurðsson (FC Everton), Emil Hallfreðsson (Udinese Calcio), Arnór Ingvi Traustason (Malmö), Aron Einar Malmquist Gunnarsson (Cardiff City) y Rúrik Gíslason (SV Sandhausen).

Delanteros: Björn Bergmann Sigurðarson (FC Rostov), Jón Daði Böðvarsson (FC Reading), Alfreð Finnbogason (FC Augsburg) y Albert Guðmundsson (PSV Eindhoven).

Posibles onces

En Argentina, finalmente será Eduardo Salvio el que actúe como lateral derecho. Lucas Biglia se asienta en el once ganándole el puesto a Éver Banega, que arrastra molestias y Sergio Agüero le gana la batalla a Gonzalo Higuaín en la punta de lanza. Además, Lionel Messi podría comenzar escorado en banda, pero es conocida su capacidad para meterse entre líneas y jugar por esa posición.

Por su parte, Heimir Hallgrímsson utilizará su once más reconocido y tendrá en las jugadas a balón parado y en los centros al área su principal peligro, dirigiendo un equipo muy entrenado y muy efectivo por arriba.