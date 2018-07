Inglaterra, rival incómodo históricamente para los balcánicos

Este miércoles, el Estadio Luzhniki acogerá una de las dos semifinales de la Copa del Mundo 2018, en la que se enfrentarán dos equipos que no entraban en las quinielas de la mayoría para llegar tan lejos en la competición a priori.

Inglaterra y Croacia, Kane contra Modric, dos equipos que han superado al menos una tanda de penaltis en sus caminos para estar a las puertas de la gran final.

El conjunto de Southgate, gurúes de la táctica a balón parado que tantas alegrías les ha reportado hasta esta fase, confiarán en aprovecharse del cansancio sufrido por lo croatas en las anteriores eliminatorias y de bajas como la de Vrsaljko.

Pero repasando la historia de los duelos entre ambos combinados nacionales, el balance favorece a los británicos, habiendo vencido en cuatro de los siete partidos disputados entre los dos equipos hasta la fecha, mientras que los 'ajedrezados' han salido victoriosos en dos ocasiones. Únicamente han acabado igualados una vez, en su primer enfrentamiento histórico en 1996.

Enfrentamientos más destacados

Amistoso: Inglaterra 3-1 Croacia (2003)

Primera victoria caída del lado de los Three Lions tras el empate del año 1996, con goles de David Beckham, Michael Owen o un Frank Lampard que comenzaría a abonarse a marcar contra Los Fieros.

En aquella selección inglesa comenzaban a asomar jugadores que serían el futuro del 'equipo de la rosa' como Steven Gerrard, Rio Ferdinand o Ashley Cole. Por el lado croata, Ivica Olic o Dario Srna también asomaban su cabeza como futuro del combinado rojiblanco.

Fase de Grupos Eurocopa 2004: Croacia 2-4 Inglaterra.

Primer y único choque entre ambos (hasta el día de mañana) en una fase final de un torneo internacional, que se saldaría de nuevo con victoria inglesa con un doblete de un certero Wayne Rooney que venía vaticinando el proyecto de estrella en el que se convertiría. Frank Lampard de nuevo terminó de ajusticiar a unos croatas que serían eliminados de ese Grupo 2 en el que pasarían a cuartos de final la propia Inglaterra y el equipo francés, que terminaría primero.

Curiosamente, comenzó adelantándose Croacia mediante un tempranero gol del actual entrenador del Bayern de Múnich, Niko Kovac, quien ejercía de mediocampista de ese combinado nacional, el cual aprovechó el lanzamiento de falta y posterior barullo en el área para adelantar en el marcador a Croacia.

Al filo del descanso, Scholes metería de cabeza el empate para los Pross, para que tan solo cinco minutos después Rooney introdujera un derechazo en la red, poniendo por delante a los británicos.

La defensa croata hizo aguas y sus líneas adelantadas fueron de nuevo explotadas por un Wayne Rooney que se plantó y no perdonó en su mano a mano con Butina.

Pero Igor Tudor consiguió en el minuto 73 recortar distancias para el equipo balcánico, de nuevo tras una jugada a balón parado mal defendida por los ingleses, que tardaron 6 minutos en sentenciar el intenso encuentro mediante una acción individual de gran calidad de un Frank Lampard que empezaba a mostrar destellos del centrocampista de época que sería.

Clasificación Eurocopa 2008: Croacia 2-0 Inglaterra. (2006)

El 11 de octubre de 2006, con el parón de selecciones, llegaría la primera victoria croata en estos duelos por 2-0, con goles de un Eduardo que sería decepción en el Arsenal y un gol en propia meta de Gary Neville, quien fuera entrenador del Valencia.

En aquellos equipos, Inglaterra continuaba confiando en el bloque de la Eurocopa de 2004, con sus jóvenes ya consagrados, mientras que Croacia comenzaba a incluir en sus onces a la actual estrella en el Mundial de Rusia: Luka Modric.

Del actual equipo croata también jugó en este partido el central Vedran Corluka, quien saldría al campo en los cuartos de final frente a Rusia.

Clasificación Mundial 2010: Inglaterra 5-1 Croacia. (2009)

Último partido disputado entre estos dos equipos, que se saldaría con goleada inglesa por 5-1 en un encuentro que no jugaría Luka Modric, pero sí un Mario Mandzukic que, junto a Eduardo e Ivica Olic, formaría un tridente de puntas con características similares (que no iguales) que no encajaría en absoluto, recibiendo un duro correctivo por parte de los Three Lions.

En esta disputa, Lampard lograría un doblete, engordando sus cifras para con los balcánicos, a la vez que Rooney y Gerrard, por partida doble, hacían lo propio para finiquitar a una Croacia falta de ideas en un medio del campo espeso formado por Pranjic y Niko Kranjcar que no pudieron dominar ningún tramo de los 90 minutos.

Destacable el papel de un puñal en la banda diestra de un Aaron Lennon que descompuso a la zaga croata con 3 asistencias.

Nada que ver tiene esta selección de Croacia con la vista en 2009, debido en parte a la sorprendente pasividad mostrada por los balcánicos, que regalaron goles sobretodo al final del partido, con un portero desganado que sirvió un gol a Rooney en bandeja.

Croacia deberá luchar contra la historia y revertir la situación que no les avala precisamente, y para ello cuenta con un plantel competitivo y dinámico, que promete dar guerra a una inexperta Inglaterra cargada de ilusión, en la que será una eliminatoria abierta y la teóricamente más descafeinada.