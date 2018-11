Previa Manchester City - Southampton: Mismo objetivo, diferentes situaciones

Acabados los octavos de final de la Carabao Cup y el futbol inglés ya afronta este fin de semana la onceava jornada de Premier League, Liverpool y City lideran la tabla invictos con 26 puntos, les sigue el Chelsea con 24 y el Arsenal con 22. Este domingo, el Manchester City recibe en casa al Southampton, los de Mark Hughes buscan terminar con la mala racha de seis partidos sin ganar en Premier League, el City en cambio, busca seguir manteniendo el liderato y la racha de invicto.

Los de Guardiola han empezado muy bien la temporada, líderes imbatidos, en liga, primeros en Champions y clasificados a Cuartos de Final de la EFL Cup. Además, encarrilan 5 partidos seguidos sin encajar un solo gol, y lleva desde el 20 de septiembre con tan solo un gol encajado. El último partido de liga disputado por los de Pep, acabó en 1-0 a favor con un gol de Riyad Mahrez en el minuto 6’, y anteayer en el partido de EFL Cup, consiguieron un 2-0 ante un Fulham que puso muy en aprietos al City, pero que un flamante Brahím Diaz se lució con su primer gol y doblete en copa y dió la victoria al City.

Los Saints buscarán poner punto y final a la racha de 6 partidos consecutivos sin ganar y sumar algún punto para alejarse de zonas de descenso, lo van a tener muy difícil los de Mark Hughes ya que el City no buscará otra cosa que la victoria, y en casa, los citizens són letales. El último encuentro de los de Hughes fue ante el Newcastle, un partido con ocasiones, divertido, pero que acabó en empate a 0. Un jugador a destacar és Dany Ings, el inglés lleva el 50% de los goles marcados de los Saints (3 goles).

Bajas importantes

El Manchester City no va a poder contar con Kevin De Bruyne durante por lo menos un mes, se retiró con molestias en el partido contra el Fulham tras un choque con Fosu-Mensah, se sabe que és un problema del ligamento de la rodilla izquierda pero los médicos no han confirmado todavía la durada de la lesión. A parte del Belga, Gündogan también se perderá el partido contra el sábado. el alemán sufrió una pequeña lesión en los isquiotibiales y poco a poco va reincorporándose a los entrenamientos. A ellos 2 se suman, Otamendi, Mangala y Claudio Bravo, este último lesionado hasta febrero de 2019.

Último encuentro

El último encuentro disputado entre estos dos equipos acabó 1-0 a favor del City, un partido bastante igualado con un City con mucha más posesión pero que se topó con un Southamptom que le puso las cosas difíciles. Gabriel Jesús dio el milagro de la victoria en el minuto 90’ con asistencia de Kevin de Bruyne.

Pep habla claro

Pep alabó al rival en rueda de prensa dejando claro que no será un partido difícil: “Estoy impresionado por la calidad que el Southampton tiene en el medio y arriba. Tienen un gran talento, profundidad y son muy físicos. Es difícil ganarles. Debemos estar a tono y mover el balón bien, con inteligencia. Será un partido duro". Decía el de Santpedor. También habló sobre el estado de Kevin de Bruyne, lesionado el pasado miércoles: “Ayer Kevin estaba muy triste, pero puede pasar este tiempo con su nuevo hijo y su familia. Pero después del parón internacional volverá más fuerte para ayudarnos en nuestros objetivos". Por último aclaro la situación de Gündogan y habló de Otamendi: “Gündogan está entrenando con el equipo pero no está al 100%. Otamendi aún tiene un pequeño problema. No está entrenando, pero es fuerte y quizá mañana me diga que está listo".

Árbitro

El veterano Lee Mason, será encargado de arbitrar el partido de mañana en el Etihad, el inglés debutó en 2006 y lleva 247 partidos arbitrados en Premier League hasta el momento. Esta temporada ya lleva 4, en el último, el Watford cuajó un 2-0 contra un pequeño Wolverhamptom. Le acompañan como asistentes y cuarto árbitro; Marc Perry, Neil Davies y Chris Kavanagh.

Posibles onces