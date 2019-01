Emery: “La idea es poder encontrar un extremo y un central”

A pesar de tener por delante el partido más complicado de los dieciseisavos de final de la FA Cup, Unai Emery se mostró jovial en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Manchester United en el Emirates Stadium. Si bien es cierto que la victoria ante el Chelsea en casa calmó un poco los ánimos tras unos meses en los que el equipo se mostró dubitativo, ahora el cuadro Gunner encara la recta final de un mes de enero que, además de resultados deportivos, puede dejar nuevas caras en la institución. El tema de los nuevos fichajes fue el eje principal de una comparecencia de prensa en la que el técnico vasco dio algunas pistas.

Consciente de que “el club sigue trabajando” para conseguir alguna llegada antes del cierre definitivo del mercado de fichajes, Emery profundiza y deja claro qué es lo que busca el Arsenal en el mercado: “Es complicado, pero estoy trabajando para poder fichar algunos jugadores que nos ayuden tras las lesiones de Rob Holding, Danny Welbeck y Héctor Bellerín. La idea es, primero, encontrar un extremo que pueda jugar en la banda derecha o en la izquierda y luego un central. Está regresando Mavropanos, y ahora podré contar con él en los próximos partidos, pero esa es la idea”. Preguntando por su interés en Denis Suárez, el de Hondarribia se negó a contestar sobre un nombre específico.

Quizás lo que no haya sido de su agrado es el anuncio de salida de Sven Mislintat el próximo mes de febrero. El alemán, que lideraba el sector de fichajes de la directiva Gunner, ha estado poco tiempo en ese puesto y aún ha coincidido menos con un Emery que negó rotundamente cualquier discusión con él: “No he discutido con él. He trabajado poco tiempo, pero siempre bien. Creo que tiene una buena experiencia en Alemania y aquí en Inglaterra. Ahora tenemos un problema y el club está trabajando para solucionarlo”.

Precisamente, ligado con esta salida está el nombre de Monchi, Director Deportivo del Roma en Italia y antiguo encargado de la parcela de fichajes enel Sevilla, equipo en el que coincidió con el ahora técnico del Arsenal. Como no podía ser de otra manera, Emery se deshizo en elogios sobre él: “Trabajé muy bien con él en el Sevilla durante tres años y medio. Mi relación con él es muy buena, pero que llegue o no es algo que le corresponde al club. Es una gran persona y un gran profesional”.

Por otro lado, aunque relacionado con el tema de las transferencias, llegó el momento de hablar sobre Héctor Bellerín, el lateral derecho que estará de baja lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Lamentando la mala suerte con las lesiones, Emery acepta que “el fútbol es así”. “Estábamos tristes tras el partido y ahora después de conocer cuál es su lesión. Creo que este año ha sido complicado por las lesiones de Bellerín, Holding y Welbeck, pero el fútbol es así. Tenemos que tratar las lesiones como una parte del fútbol, aunque estamos tristes”, añadió un técnico que considera al lateral “maduro” para volver con fuerza tras su recuperación.

Por último, el técnico vasco valoró la sesión de paintball que organizó al principio de la semana para fortalecer el grupo. Desvelando que le gusta hacer “cosas diferentes” en el vestuario, explicó que él mismo participó: “Creo que era un buen momento para hacer una actividad juntos, lejos del terreno de juego y elegí el paintball. Lo disfrutamos mucho y los propios jugadores me dieron tres veces. Yo también disfruté y eso es bueno para nuestro trabajo”. Así pues, intentando mantener esa felicidad tras el encuentro ante el Manchester United, Unai Emery dejó una prueba más de su mano a la hora de poder gestionar un grupo de personas.

