Guía VAVEL Premier League 22/23: West Ham United, la pompa de jabón de acero

Los Hammers afrontan con mucha ilusión la nueva temporada tras el buen nivel ofrecido a lo largo de la anterior campaña. Decididos a reforzarse en las posiciones donde detectan más carencias, David Moyes tiene ante sí una plantilla para tratar de poner de nuevo las cosas difíciles a los grandes de la competición y que deberá tratar de seguir con los buenos resultados en sus viajes por europa.

Un repaso de la campaña 2021/2022

La temporada 2021/22 del West Ham fue bastante intensa, rindió a un nivel competitivo bastante alto en prácticamente todos los tramos de la temporada, a pesar de disputar cuatro competiciones del máximo nivel. Hay que destacar la fuerte cohesión de un grupo que había sufrido muchas dudas temporadas atrás, pues parecía que no daban con una idea de juego ideal y que los importantes desembolsos en fichajes no estaban consiguiendo los resultados esperados y no conseguían justificar su valía.

El conjunto afincado en el este de la ciudad del Támesis vivió una profunda crisis cuando dejó la que había sido su casa; Boleyn Ground, para mudarse al Estadio Olímpico de Londres. Desencuentros con los aficionados y temporadas rindiendo a un nivel bastante pobre, eran caldo de cultivo para que se cociese una más que posible ‘guerra civil’ aunque por suerte, a base de tiempo, trabajo y paciencia, se ha logrado revertir la situación e incluso en estos momentos el equipo goza de un papel que lo sitúa más cercano a los rivales del ‘Big Six’ que a los de mitad de tabla.

Boleyn Ground, la antigua casa del West Ham. / Fuente: @WestHam

En la anterior temporada, se convirtieron en los matagigantes en la copa de la liga (EFL Cup), eliminando en primera ronda al Manchester United en Old Trafford (0-1). En la siguiente ronda sacudieron al Manchester City en un partido que acabó en tablas, pero que se impusieron los ‘Hammers’ por 5-3 desde el punto de penalti.

En la FA Cup se impusieron en su primera eliminatoria al Leeds United por 2-0 y en la siguiente ronda vencieron en su visita al Kidderminster Harriers de la National League North por 1-2 finalmente, caerían en la siguiente ronda en el St. Mary’s Stadium ante el Southampton por 3-1.

En Europa League cuajaron una sensacional participación, aunque la caída en semifinales ante el que acabaría siendo el campeón de la competición fue un palo complicado de digerir, pues en liga las opciones de volver a europa estaban muy complicadas y la vía europea para alcanzar el sueño de la Champions estaba muy extendido. Superó holgadamente la fase de grupos en la que quedó emparejado con Genk, Dinamo de Zagreb y Rapid de Viena. En octavos de final fueron los verdugos del rey de la competición, el Sevilla FC, con una magnífica remontada en casa en un partido que terminó 2-0. En cuartos de final, de manera agónica, dejaron en la cuneta al Olimpique de Lyon, con un partido de vuelta redondo, en el que vencieron a domicilio (0-3). En semifinales fueron apeados por el Eintracht Frankfurt con un global de 3-1.

En liga comenzó como un tiro, en las primeras 4 jornadas sumó dos victorias y dos empates, con un Michael Antonio en estado de gracia de cara al gol. Tras caer con Manchester United y Brentford por resultados idénticos (1-2), encadenó cuatro victorias de mucho prestigio ante Everton, Tottenham, Aston Villa y Liverpool, esta última (3-2) muy trabajada, con un mágico Jarrod Bowen. El tramo navideño y de principios de año tuvo al equipo con resultados inconsistentes, que les hizo caer de las posiciones altas de la tabla, para empezar a asentarse por la zona de clasificación a la Conference League. Para el tramo final de la liga, entre algunas bajas clave y el desgaste de la competición Europea, acabarían clasificados en la séptima posición, con 56 puntos, a tan solo 2 de la sexta plaza.

Jugadores destacados del capítulo 2021/2022

Declan Rice fue el jugador que más minutos disputó, un total de 4.420 minutos repartidos en 50 encuentros.

El máximo anotador del equipo fue Jarrod Bowen, con un total de 18 dianas a lo largo de la temporada, que le valdrían para acabar siendo seleccionado con los ‘Three Lions’ a final de esta.

Mención especial para Łukasz Fabiański, el veterano meta polaco disputó un total de 38 partidos, 37 de ellos en Premier League, pese a tener la dura competencia del joven talento Alphonse Areola.

Por último y no por ello menos importante, cabe destacar que fue la temporada de despedida del capitán y señor del West Ham, Mark Noble, que tras 18 campañas en el club de su vida, colgaba las botas tras una icónica despedida en el último partido liguero en el que no pudo contener las lágrimas.

Altas y Bajas

Altas: Flynn Downes del Swansea (10.7M€); Alphonse Areola del PSG (9.3M€); Nayef Aguerd del Stade Rennes (35M€) y Gianluca Scamacca del Sassuolo (36M€);

Bajas: Sonny Perkins al Leeds (libre); Ajibola Alese al Sunderland; Alex Král al Spartak Moscú (Regreso de cesión); Ryan Fredericks al Bournemouth (traspaso libre) Nathan Elliot Holland al MK Dons (traspaso libre) y Andryi Yarmolenko al Al-Ain FC (traspaso libre);



Jugadores a seguir

Declan Rice: No es ninguna sorpresa asegurar que el centrocampista de ‘los Irons’ es su jugador franquicia. El éxito del West Ham radica en poder mantener a una de sus más valiosas piezas una temporada más. El jovencísimo mediocentro nacido en Londres posee gran calidad técnica y un sentido de la orientación envidiable. Su polivalencia le permite jugar como centrocampista y como defensa central, con una sobresaliente habilidad para hacer circular el balón en la zona de creación. Su posición predilecta es la de pivote, pues además de encargarse de la distribución de pelota, posee una gran lectura que le permite anticiparse y ser un activo a la hora de interceptar balones y bloquear disparos.

Su juventud y su concentración total a lo largo de los partidos hacen que pese a sus 23 años sea el jugador más valioso para su club. Ha habido algunos clubes que han intentado su fichaje, pero en el este de Londres son conscientes de la importancia de éste y no han puesto fáciles las cosas. De seguir por esta línea ascendente, está capacitado de sobra para un reto mayor.

Declan Rice, el buque insignia del West Ham United. / Fuente: @WestHam

Jarrod Bowen: Un dolor de cabeza y un excelente jugador a partes iguales. Extremo zurdo que juega a banda cambiada, con todos los peligros que eso puede suponer para las defensas rivales. Finalizador, con buen pie para la pelota parada. Puede cortar desde la banda hacia el interior para finalizar la jugada o puede ir hacia línea de fondo para enviar un centro al área. De una manera un poco resumida son todas las cualidades que tiene Jarrod Bowen, que además de ser el jugador que más goles anotó la pasada campaña para su equipo, fue, junto con Michael Antonio, el máximo asistente del conjunto londinense. Por si fuera poco todo lo ya mencionado, también tiene la capacidad de pelear acciones aéreas, siendo una amenaza desde muchas posiciones y aportando muchas soluciones para su equipo. Probablemente, ni el propio West Ham era consciente del potencial de este joven de 25 años nacido en Hereford cuando lo compraron del Hull City.

Jarrod Bowen, el máximo anotador de la campaña pasada. / Fuente: @WestHam

Gianluca Scamacca: Hay un nuevo delantero en la ciudad. No es broma, el West Ham ha fichado un delantero centro. El futbolista nacido en Roma ha estado en el foco durante este periodo de traspasos. Relacionado con Arsenal y PSG, entre otros, viene de hacer 16 goles en su última temporada en la Serie A y se posiciona como uno de los 9 de futuro de la selección ‘Azzuri’. 23 añitos y 1.96 m de estatura, es un delantero que vive permanentemente cerca del área, su elevada envergadura es un elemento decantador para pelear balones divididos y para las acciones de finalización de cara a puerta. Es cierto que debe mejorar todo lo relacionado con el juego de espaldas y aguantar el balón en beneficio de los compañeros que se incorporan desde la segunda línea y desde la banda. Los centros laterales de Coufal, Bowen y Fornals ya no tendrán a Michael Antonio como único destinatario. Es una apuesta de futuro del conjunto dirigido por David Moyes para por fin contar en sus filas con un delantero centro puro que la ha roto en la Serie A y que ahora deberá hacer frente al reto de adaptarse en la Premier League.

Gianluca Scamacca, flamante fichaje del WHU. / Fuente: @WestHam

David Moyes

Tras una larga trayectoria de 11 años en el Everton, un paso fugaz por el Manchester United, un periplo de apenas un año en la Real Sociedad y un oscuro paseo por Sunderland, en 2019 se hacía cargo del West Ham United el preparador escocés. Sus equipos se caracterizan por proponer un estilo de juego directo y físico.

David Moyes posando para el reportaje de fotos oficial del club. / Fuente: @WestHam

Hemos visto que las formaciones más recurrentes han sido el (4-2-3-1) o el (4-4-2). El West Ham se recompone en campo propio, sin encerrarse atrás necesariamente, esperando al rival normalmente a la altura del mediocampo. La presión la inician los de adelante, tratando de dirigir el juego hacia las bandas, presionando laterales y extremos y así tratar de cerrar huecos y espacios por el centro, haciendo valer el poderío físico de sus centrales y los centrocampistas de corte más defensivos.

Se puede ver a lo largo de los partidos como con esta maniobra muchas veces acumula dos líneas muy difíciles de superar por el equipo rival. Cuentan con unos jugadores con una capacidad física muy exigente, por lo que en partidos con rivales de enorme dificultad, es común ver como también se producen marcajes individuales.

En fase ofensiva es un equipo que generalmente no se complica, tratando siempre de buscar el juego vertical y directo, aprovechando la potencia de Michael Antonio y el desborde de jugadores como Bowen, Fornals o Benrahma. El propio Bowen es un comodín por su amplio catálogo de recursos a la hora de finalizar o de aportar el último pase. De nuevo el apartado físico y la envergadura de muchos jugadores hacen que la segunda jugada cobre un papel muy importante y que el balón parado esté muy trabajado, pues suelen obtener muchos beneficios de él.

Las transiciones ofensivas son tan rápidas que los laterales se suman mucho para surtir balones hacia las posiciones de remate. Los partidos del West Ham suelen tener mucho ritmo y en varias ocasiones se convierten en auténticos correcalles hacia un lado y otro del campo.

XI tipo del West Ham United con la plantilla completa./ Foto: Manuel Bogado

¿Qué podemos esperar del WHU?

Como apuntábamos antes, la clave del éxito del West Ham es, por un lado, mantener las piezas más importantes que tiene en su plantilla, así como la de poder permitirse inversiones cuantiosas para mejorarla, desde fichar a futbolistas en posiciones clave hasta traer hombres que sirvan para la rotación, debido a las competiciones que tendrá que afrontar en este nuevo curso. Tras una serie de temporadas inmerso en el barro de no caer en la relegación a Championship, David Moyes parece haber dado con una serie de jugadores que han entendido dicha idea.

Algunos incluso pensaban que podía romper con el esquema del autodenominado reciente ‘Big Six’, pero la realidad es que aún están lejos de poder gozar de dicha etiqueta, pues hay otros equipos de su ‘misma liga’ que también se han reforzado bien en este mercado veraniego y están construyendo el equipo alrededor de una idea definida de juego, como puede ser el caso del Aston Villa, Newcastle o Wolverhampton.

Por el momento, lo más realista para este club, que recientemente ha pasado a pertenecer en un 27% al empresario checo Daniel Kretinsky, es seguir peleando a través de la vía de la liga por las plazas de acceso directo a la Europa League y tratar de hacer un buen papel en la Conference.

El club posee 3 trofeos de FA Cup (1964, 1975, 1980), la última gran campaña del conjunto en dicha competición fue en el año 2006, en la que finalizaron subcampeones tras caer ante el Liverpool en los lanzamientos de penalti. Quizás la copa pueda ser un escaparate en el que el West Ham United pueda relanzar el éxito nacional y comenzar a expandir unas raíces densas y gruesas hacia un proyecto que rivalice con los más grandes clubes del país y que cuente con representación en el futbol europeo de clubes regularmente.

Con todos estos ingredientes, la afición tiene varios motivos para creer en una campaña ilusionante de su conjunto, ver como progresan los jugadores que tan buenas sensaciones han dejado y soñar con la explosión de los nuevos talentos que ha arribado al club del martillo.