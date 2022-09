Escocia metió un poco de intriga en el grupo B1

Escocia acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos disputados. Por su parte, Ucrania, ganó tres de los últimos cinco partidos que jugó. Ambas selecciones se han enfrentado en la repesca europea para el Mundial de Qatar 2022 en la fecha FIFA de junio, ninguna se clasificó a la última edición con 32 selecciones. Partido clave en Glasgow.

El combinado escocés tomó el protagonismo desde el principio en el partido pendiente en Glasgow. Ucrania fue un hueso duro de roer. La selección ucraniana apostó por el contraataque como as bajo la manga en un minuto. Partido bastante reñido en el grupo B por ahora se mantiene la diferencia de un punto entre ambas selecciones.

En cuatro minutos de juego, Ucrania generaba mejores sensaciones. Escocia intentó ser punzante ejerciendo una presión alta. Che Adams remató y no encontró la portería. La primera parte fue bastante disputada y pareja. La selección escocesa intentó por todos los medios adelantarse en el marcador, el empate parcial mete un poco de intriga pensando en un posible ascenso a la Liga A.

Ucrania se mantuvo firme y buscaba sorprender a través de las bandas. Falta en ataque de Yarmolenko. La selección ucraniana por momentos fue directa en siete minutos de juego. El conjunto visitante fue sólido defensivamente, el partido fue totalmente diferente en comparación con aquel partido clasificatorio.

Escocia con el 51% de la posesión del balón, no pudo rematar a puerta y tampoco generó ocasiones claras. Ucrania apenas tuvo un remate y después varios pasajes de buen fútbol. Stepanenko fue uno de los puntos más altos en el combinado ucraniano.

La selección escocesa cedió el protagonismo que mostró en los primeros minutos, Che Adams por poco anota el primero en 11 minutos. Ucrania perdió el control del balón y por momentos quedó expuesta defensivamente. Escocia adelantó todas las líneas en 13 minutos. Che Adams tuvo otra gran ocasión y no pudo batir la portería rival en 14 minutos.

La selección ucrania sufrió por momentos con algunos balones largos, Patterson también se animó y provocó un saque de esquina. Escocia ganaba las espaldas con suma facilidad en 16 minutos. La selección escocesa empezó a generar mejores asociaciones. Ucrania estaba contra las cuerdas. Patterson quedó sentido y no pudo continuar. La selección ucraniana volvió a ser punzante. Tras 45 minutos disputados, se añadió cuatro minutos.

HALF TIME: Scotland 0-0 Ukraine.



It's been a half of chances at both ends, but we enter the half-time break goalless at Hampden.#SCOUKR pic.twitter.com/rDz4p3NOGc