Christian Pulisic: ''Es irreal para mí estar aquí en una Copa del Mundo''

La estrella de Estados Unidos está preparado para que comience a rodar el balón a partir de las 20:00 horas ante la Gales de Gareth Bale. Antes ha atendido a los medios en la rueda de prensa al encuentro. En ella ha hablado acerca de sus sensaciones y el importante papel que quiere tener en Qatar 2022.

Sensaciones

''Es irreal para mí estar aquí en una Copa del Mundo'', comenzó citando. ''Simplemente la sensación de estar con estos muchachos para tocar en el escenario más grande. Sabes, ha sido un sueño mío toda mi vida, así que estoy muy emocionado de estar aquí'', añadió.

''Siento que he jugado en algunos juegos importantes. He logrado mucho. He hecho muchas cosas'', dijo Christian Pulisic. Seguidamente añadió, ''Pero lo que quiero hacer con la Copa del Mundo es algo además de todo eso. Cuando yo era un niño en Pensilvania y tenía entre 5 y 10 años, en lo único que pensaba era en la Copa del Mundo''.

Por último añadió, ''Me siento muy bien en este momento. Creo que mi forma ha sido realmente buena en las últimas semanas''.

La presión

''La presión no la veo como una carga en absoluto''. Prosiguió hablando, ''Todas esas emociones y cosas para las que no estás preparado, siempre te golpean. Te golpean y lo sientes. Sientes que llegan los grandes momentos todos los días. Acostado en la cama por la noche, cuando se acerca un día más, lo sientes un poco más, así es como funciona''.

''Sé que puedo superar esos sentimientos y, con suerte, sacar mi mejor trabajo en el campo. Ese es el objetivo'', agregó.

El fútbol en Estados Unidos

''Tal vez no ha sido el deporte principal en Estados Unidos y queremos cambiar la forma en la que el mundo ve el ‘soccer’ americano, es uno de nuestros objetivos. No hemos estado al nivel de algunas de estas potencias mundiales en las últimas décadas, pero hemos tenido buenos equipos con mucho corazón. Podemos llevarlo al siguiente paso. Una Copa del Mundo exitosa cambiaría mucho para nosotros y el fútbol en Estados Unidos'', agregó para finalizar.