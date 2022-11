Previa Argentina vs México: la victoria es clave en ambas selecciones

Llegamos al ecuador del grupo C, la jornada 2. Esta cita nos dejará un partidazo entre dos históricos en citas mundialista. Por un lado Argentina que necesita ganar sí o sí, no le vale otro resultado que no sea conseguir los tres puntos, y por el otro lado México que también los necesita. El ambiente en las calles de Lusail ya se nota.

Situación de ambas selecciones

Argentina, que se colgaba antes del mundial la medalla de favoritos, comenzó la primera jornada con derrota. Fue la gran primera sorpresa de la cita mundialista celebrada en Qatar ya que se dejaron los tres puntos ante el rival más asequible del grupo, Arabia Saudí. A pesar de adelantarse en el marcador con un gol de Lionel Messi, los goles de Al-Shehri y Al-Dawsari permitieron la victoria de los asiáticos. Actualmente ocupan la última plaza y necesitan la victoria para pasar de ronda.

México empató a cero ante Polonia. Robert Lewandoski falló un penalti que permitió el empate tras la parada de Guillermo Ochoa. Un punto que sabe a mucho tras el gran dominio europeo durante el encuentro. Si quieren aspirar a ocupar puestos clasificatorios, también deberán ganar.

Antecedentes

Ambas selecciones se han visto las caras en 35 ocasiones. El balance es muy positivo para Argentina, por eso quizá parta como favorita en el encuentro de hoy aunque todo puede pasar. 18 victorias, 13 empates y cuatro derrotas para La Albiceleste. Se han enfrentado en numerosos torneos (Copa Confederaciones, Copa América, Juegos Panamericanos y Mundiales) y amistosos.

El último encuentro disputado fue un amistoso en 2019. El partido se celebró en el estadio Mario Kempes y acabó con goleada argentina por 4-0 con tres goles de Lautaro Martínez y Leandro Paredes. El último encuentro en un mundial fue en Sudáfrica 2010 en octavos de final. De nuevo fue una victoria albiceleste por 3-1 con goles de Carlos Tévez en doble ocasión y Gonzalo Higuaín para los argentinos y Chicharito Hernández para los mexicanos.

Saviola en un lance del juego contra Rafa Márquez y Mario Méndez en el mundial de Alemania 2006 / Foto: Getty Images

Declaraciones

El seleccionador argentino Lionel Scaloni habló ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro contra los mexicanos: ''México es un muy buen equipo, con una idea clara de juego, ofensivo y con un gran entrenador. tenemos que seguir igual, sin negociar nuestra manera. Nos jugamos un partido de fútbol con la responsabilidad que estará un país atrás, pero con la tranquilidad de que quien salga a la cancha dejará todo''. Prosiguió hablando de cambios ''Vimos el partido y estamos pensando en México, que será diferente y la manera de jugar será similar. No vamos a cambiar nuestra forma de jugar por lo que pasó el martes''.

El seleccionador de México Gerardo Martino también habló ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro. Habló sobre su relación con el país rival: ''Lo que sucede en el fútbol lo dejo en el contexto del fútbol. Soy consciente de la importancia del partido tanto para México como para Argentina, pero yo haré lo imposible para que gane México. ¿Tú qué harías en mi lugar? Te puedo decir en qué hospital nací, detalles de mi infancia… soy argentino pero trabajo para México''.

Árbitro

El colegiado principal será Daniele Orsato. El italiano ya fue designado para el partido inaugural de este cita mundialista que enfrentó a Qatar, la anfitriona, y a Ecuador. Un encuentro que acabó 0-2 favorable a los ecuatorianos. Estará asistido por sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini. En la banda como cuarto árbitro estará István Kovács. El VAR estará regulado principalmente por Drew Fisher.

Daniele Orsato en el encuentro inaugural / Foto: Getty Images

¿Cuándo, cómo y dónde ver el encuentro?

El encuentro se celebrará el sábado 26 de noviembre de 2022 correspondiente a la jornada 2 del Grupo C del mundial de Qatar 2022. El partido es a las 20:00 horas. El escenario de este encuentro será el Estadio de Lusail y se podrá seguir a través de Gol Mundial.

Posibles onces

Alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul, Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Di María y Lautaro Martínez.

Alineación de México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Edson Álvarez, Andrés Guardado, Charly Rodríguez; Alexis Vega, Hirving Lozano y Rogelio Funes Mori.