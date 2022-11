Previa Gales vs Irán: partido decisivo para los europeos

Avanza la fase de grupos para el grupo B. Jornada 2 y la Gales de Gareth Bale buscará la victoria ante Irán para sacar ventaja sobre Estados Unidos. En su caso, el país asiático buscará también los tres puntos para meterse en la lucha por la segunda plaza. Mañana día 25 de noviembre se celebrará un partidazo entre ambas selecciones que dejará muchos destellos.

Situación de ambos conjuntos

Tras la primera jornada, Gales empató a uno frente al país norteamericano. A pesar de adelantarse Estados Unidos con un gol de Timothy Weah en el primer periodo, Gareth Bale acertó desde los once metros batiendo a Matt Turner. A pesar de no desplegar un buen juego en el primer periodo, rascó un buen punto, que aún así no sirve de mucho. Actualmente y tras la primera jornada celebrada se encuentra en la segunda plaza por detrás de Inglaterra.

Irán viene de ser goleada por 6-2 por los británicos. Bukayo Saka, Sterling, Grealish, Bellingham y Rashford pusieron en apuros a la defensa iraní. Su mayor estrella, el ariete Taremi. Actualmente se encuentran última del grupo con cero puntos y una situación difícil de revertir, pero en el fútbol, y más en un mundial, no es imposible conseguir grandes logros.

Antecedentes

Será la segunda vez que se vean las caras en toda su historia. Anteriormente solo se han enfrentado un vez y fue en un amistoso. Hay que remontarse a 1978, concretamente al mes de abril. Los europeos se llevaron el gato al agua tras vencer por la mínima en territorio iraní. Tras la finalización del encuentro se verá si Irán iguala la balanza o la aumenta Gales.

Irán antes del incio frente a Inglaterra / Foto: Getty Images

Declaraciones

El seleccionador galés Robert Page ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro: ''Se han aprendido lecciones. Era importante que no perdiéramos el partido. Tenemos fuerza en profundidad. Puedo mirar por encima del hombro al banquillo y tenemos jugadores que pueden entrar y tener un impacto real en los partidos. Antes de jugar contra Irán, el equipo médico tendrá trabajo que hacer. Tenemos jugadores que no juegan semana tras semana y tienen calambres. Tenemos algunos cuerpos cansados, así que tenemos que preparar un equipo para estar preparados el viernes''.

Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, también ha hablado ante los medios en la rueda de prensa previa: ''Bale es un líder en Gales, controla todo lo que ocurre en el terreno de juego. Es muy inteligente. No tuve la oportunidad de trabajar con él, pese a que intentamos ficharle. Su carrera habla por sí sola. Es una oportunidad para disfrutar del fútbol. Ellos tienen a Bale, son un equipo fantástico con una afición que aprieta mucho. No podría haber un ambiente mejor para poder disfrutar de un partido. Tenemos muchas ganas porque los jugadores están tranquilos y mañana tenemos un rival propicio para disfrutar''.

Árbitros

El encargado de dirigir el encuentro será el guatemalteco Mario Escobar. Será su primera participación en un mundial y el cuarto árbitro de Guatemala en hacerlo en un mundial. Es internacional desde 2013 y lleva a su espalda 330 partidos. Ha dirigido entre otros la Copa del Mundo Sub-17 de Brasil 2019, la Copa Oro y Copa Africana de Naciones. Estará acompañado por Caleb Wales y Juan Carlos Mora. Como cuarto árbitro actuará Maguette N'Diaye. En la sala VAR estará como árbitro principal por Drew Fisher.

Mario Escobar arbitrando un encuentro / Foto: Getty Images

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido se celebrará el viernes 25 d enoviembre de 2022 correspondiente a la jornada 2 del Grupo B del mundial de Qatar 2022. El encuentro se disputará a las 11:00 horas. El escenario de este partido es el Ahmed bin Ali Stadium y se podrá disfrutar a través de Gol Mundial.

Posibles onces

Alineación probable de Gales: Wayne Hennessey; Connor Roberts,Chris Mephan, Joe Rodon, Ben Davies, Neco Williams; Ethan Ampadu, Aaron Ramsey; Gareth Bale, Daniel James y Harry Wilson.

Alineación probable de Irán: Seyed Hossein Hosseini; Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji, Majid Hosseini, Milad Mohammedi; Ahmad Nourollahi, Rouzbeh Cheshmi,Ehsan Hajsafi; Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi, Ali Karimi.