Entre rejas

Conocemos al Manchester City como uno de los equipos que mejor enjaula a sus rivales por no decir el mejor y, hoy, las urracas se encontrarían en un panorama bastante similar al que la gran mayoría de equipos que pasan por suelo Skyblue suelen padecer.

¿Cómo plantea esta situación Pep Guardiola? El propio significado de la acción de enjaular a un equipo pasa por meter dentro de ciertos jugadores que los rodean y someten, tratando de salir de esa encrucijada mediante balones que tratan de desajustar esos barrotes y generar la grieta en el esquema táctico mancuniano. Por lo que, los que rodean los límites Citizens y crean paredes inquebrantables son, principalmente, los dos centrales, hoy Rúben Dias y Akanji, pasando por unos laterales muy altos como Gvardiol y Walker, dándole importancia al carril central aglomerando un número de jugadores muy elevado y de un pie exquisito como Foden y Bernardo.

Walker sonriendo antes de ejecutar un saque de banda / Manchester City

En el día de hoy no estaba el Mago de Gante, Kevin De Bruyne, y su ausencia se ha notado ya que, hoy Walker en sus internadas hasta línea de fondo no ha sacado balones demasiado precisos hacia la cabeza del nórdico, En los últimos encuentros Guardiola estaba ubicando al belga más escorado a la banda derecha aprovechando el pie de seda que posee De Bruyne, siendo balones tensos y teleridigidos a la zona más peligrosa que hay dentro del área desde un costado: entre portero y centrales. Cualquier balón que pase por esa zona, es muy complicado defenderlo de forma solvente ya que, cualquier toque o desvío que se produzca, puede convertir ese envío en gol.

¿Qué tiene de importante este sometimiento tanto ofensivamente como defensivamente? En el aspecto ofensivo, el City ubica a los extremos por dentro junto a Rodrigo, Kovačić y Bernardo para generar un grado de superioridad mayor y remover el avispero como sólo ellos saben. Mediante la amplitud y el gran dinamismo de los jugadores de dentro del City tratan de generar una brecha por la que penetrar. Los Magpies han estado ordenados y coordinados en defensa pero no intensos y atrevidos ya que, otra alternativa para las defensas cerradas es el tiro lejano o de media distancia, y ellos no han estado lo suficientemente activos para saltar a taponar esos tiros y es cuando el City ha encontrado el premio del gol.

Bernardo riéndose tras su segundo tanto frente al Newcastle / Manchester City

De esta manera y, a raíz de esta alternativa en ataque, llegaron los dos solitarios tantos de Bernardo que se vistió de Haaland, al que se le vio frustrado y con algo de impotencia a lo largo del partido, y que, abría la lata en el primer gol y hacía más grande la herida en el segundo. Dos goles que fueron dos tiros previamente desviados para que, afortunadamente para los locales, acabaron en el fondo de la portería de Dúbravka.

Por otro lado, la telaraña Citizen influye en el aspecto defensivo ya que, cuantos más jugadores cerca de la jugada ubiques, mejor será la presión tras pérdida, menos tardarán en activar el “click” defensivo y más oportunidad tendrás de que ellos no se reubiquen con balón, por no hablar del nivel de cercanía de la portería rival al que roban tantos balones.

No. 16

62 partidos oficiales con Rodrigo Hernández Cascante en el terreno de juego sin perder para el Manchester City, y se dice pronto. La influencia del pivote español en este equipo es tal que se ha convertido en el vértice de cada jugada, en el ombligo de la anatomía Citizen, el ojo que todo lo ve; se acaban los adjetivos y las expresiones para denominar la magnitud de Rodrigo en el dibujo de Pep Guardiola porque, hay muchas victorias e incluso títulos, que no se entienden sin él en el campo.

Rodri levantando el premio del MVP del partido / Manchester City

El madrileño se ha convertido en el significado literal de “si no sabes qué hacer con el balón en los pies, dáselo a Rodri” y no es casualidad ya que, su posición, probablemente, sea la más comprometida y donde se ven todas las carencias, si es que tienes porque al español nos cuesta horrores encontrar alguna, y él es el eje de todos los balones que se juegan desde abajo hasta la punta de ataque. La capacidad que tiene para limpiar las zonas a uno o dos toques, la habilidad para encontrar la mejor solución de la manera más rápida y eficaz y, también, el poderío físico que tiene y lo bien que saca partido de él.

Sin embargo, sería un error focalizar todo su juego a la fase con balón debido a que, el número 16 del City, es el bombero que apaga todos los incendios cuando hay una pérdida, cuando hay un balón muerto y, aún sabiendo que está, los rivales siguen siendo superados por ese gen ganador en duelos. Lo más importante de esta faceta es, como hemos dicho antes en enjaular al rival lejos de área contraria, es defender hacia delante y no tener que hacer un esfuerzo mucho mayor mediante un repliegue de muchos más metros, es decir, Rodri sabe, puede y roba cerca de la portería rival y orientado hacia ella; simplemente brillante. Y me reitero: 62 partidos sin conocer la derrota con Rodri en la columna vertebral del Manchester City.

Sin término medio

El nivel decadente de este Newcastle respecto a la temporada pasada viene precedido por una bajada de nivel global de todos los integrantes de la plantilla y sumando todas las bajas sensibles que acumula el conjunto londinense, lo cual se ha visto reflejado en los puntos y el juego de los chicos de Eddie Howe.

Por otro lado, los Magpies tienen unos datos que no resultan nada equitativos en lo que para lograr sumar más puntos de los que tienen resulta, me explico. El conjunto hoy visitante registra unos datos muy favorables en área contraria teniendo un total de 59 goles en 28 partidos, lo que significa una media de más dos goles por partido, lo cual es algo positivo y que habla bien de su faceta de cara a gol aunque hoy se quedó sin poder penetrar la portería de Ortega y se quedaron a cero en su casillero, lo cual no pasaba desde el 23 de diciembre en un partido a domicilio frente al Luton Town.

Bruno Guimarães lamentándose tras el partido de hoy / Newcastle

No obstante, las dos áreas no se le dan igual de bien debido a que son 48 goles en contra en todo lo que llevamos de temporada, lo cual es un dato espantoso para un equipo que trata de optar a posiciones europeas y que, sin ir más lejos, buscaba repetir la hazaña de clasificarse a la Champions League. La distancia que hay de un extremo a otro genera un mar de dudas y una cantidad de castigos que llevan al newcastle lejos de sus aspiraciones y, hoy, eliminados de la FA Cup.

La habilidad de bajar revoluciones

Las urracas se enfrentaban a un City que es experto en someter y ahogar a su rival hasta exprimir exactamente lo que quieren para, posteriormente y con todo a favor, dormir el encuentro y hacerlo suyo para que, de esta manera, no peligre en ningún caso la victoria.

Las victorias momentáneas son algo engañosas porque por algo son momentáneas, no ha acabado el partido y tienes que evitar cualquier tipo de susto que haga despertar del rival ya que, cualquier error o desconexión que pueda ocasionar un gol, es sinónimo de generar un ápice de esperanza en el equipo rival, y ahí es cuando el partido se alborota, no se conoce la palabra “control” y la balanza deja de estar tan inclinada hacia uno de los dos lados y entra el factor emocional que tanto influye en este deporte.

Foden tumbado sobre el césped del Etihad / Manchester City

Por ende, el City trató de hacer exactamente aquello que pedía el partido y que se le da tan bien: aplicar el soporífero al encuentro para dejar que pasen los minutos, cocinar a fuego lento la victoria y poder clasificarse a las semifinales de esta histórica competición inglesa por sexta vez consecutiva y de la que son los anfitriones sin pasar mayores apuros.

Bruno e Isak aislados

Bruno Guimarães y Alexander Isak son dos jugadores capitales en las aspiraciones de las urracas y dos jugadores que el año pasado presidieron una campaña histórica para el Newcastle con su clasificación a la Champions league

Tanto en el partido de hoy como en lo que llevamos de temporada vemos a ambos como la bajada de nivel les ha afectado también en su rendimiento, como si se les hubiese contagiado ese mal momento colectivo y que dos jugadores de este calibre no carburen, evidentemente, el equipo lo nota negativamente.

Bruno esquivando una entrada de Bernardo / Newcastle

Bruno lidia con tareas con las que, a principio de temporada, se presuponía que no tendría que responsabilizarse debido a que, con la incorporación de Tonalli y la labor de Joelinton, él podría liberarse más y, de cierta manera, se le iba a blindar tanto ofensivamente como defensivamente. Con la sanción del italiano y la lesión del brasileño, a Bruno le pertenece coger una posición más atrasada, interviniendo más en la base de la jugada pero también dificultando que se incorpore de segunda línea y se aventure en ataque y que tenga que implicarse mucho más en las tareas defensivas, lo cual no es su fuerte.

Por otra parte, Isak se encuentra como un náufrago en medio del mar al que le ha tocado conformarse con abastecerse de balones muy complicados de domar al pie o de alcanzar a la espalda en medio de camisetas azules, sin ver una camiseta blanquinegra ha tenido que lidiar con Akanji, que ha estado soberbio un día más, y Rúben Dias, siempre contundente y sólido en defensa, sumando el repliegue defensivo del resto del equipo. El sueco ha estado muy poco acompañado y, pese a que sepa desenvolverse lejos del área, es muy complicado poder hacer daño en una situación tan compleja y tan alejada de zona de peligro.

Un día más, Phil Foden

El canterano Citizen abarca, un día más, un hueco en el listado de las buenas noticias del Manchester City y sigue siendo el jugador tan importante que viene siendo en las últimas jornadas y temporadas, es por ello que la joya que posee el conjunto mancuniano se ha ganado todo el amor que le brinda el Etihad partido tras partido y poder obtener un lugar entre los mejores jugadores del mundo actualmente.

Echando la vista atrás, cuando Phil empezó a despuntar en el conjunto mancuniano, hubo una entrevista que le hicieron a Pep Guardiola en la que hablaba como, a medida que iba cogiendo protagonismo en el equipo, el joven inglés se dejaba de conformar con 15-20 últimos minutos de un encuentro de Premier League y buscaba encontrar su posición en el 11 alguna semana que otra, buscaba ser importante en competiciones europeas y, poco a poco, iba siendo más insaciable y más ambicioso. Viendo el nivel actual, vemos la proyección que tenía y la que tiene aún porque no parece que tenga pensado bajar el nivel… Escandaloso se queda corto.

Foden conduciendo la pelota siendo perseguido por Bruno Guimarães / Manchester City

Phil Foden es la mezcla perfecta entre poseer un número de virtudes innumerable como: un primer toque exquisito, un primer control como el de muy pocos en toda Europa, una toma de decisiones deliciosa, saber aguantar y desenvolverse de espaldas, lidiar con muchas piernas en una baldosa y poder correr al espacio, entre otras, y hacer todo ello con un nivel de plasticidad y de estética completamente brillante. Es el jugador que inventa cualquier jugada que previamente no existe en ojos de cualquier otro, que aturulla a cualquier defensa con sus pinceladas de magia y calidad y que estimula a sus compañeros a activarse en ataque y poder convertir; un sinfín de cosas buenas que no dejan indiferente a nadie y que seguirá trayendo muchas sonrisas al Etihad.