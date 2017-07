Mihajlovic invita a Totti a jugar de nuevo en Turín

Sinisa Mihajlovic y Francesco Totti / Foto: As Roma

Convencer a Francesco Totti de que juegue para otro equipo que no sea la Roma es tarea difícil, por no decir imposible. "Il Capitano" ha jurado amor eterno al equipo de la capital italiana. Tras 25 años defendiendo la misma camiseta, el entrenador serbio del Torino, Sinisa Mihajlovic, le ha propuesto a Totti jugar una última temporada a sus órdenes. Y es que Francesco sigue teniendo magia en sus botas, no es de extrañar que muchos entrenadores se planteen la posibilidad de incorporar a sus filas al italiano. Pero Totti de Roma no se mueve por muy buena que sea la oferta.

"Creo que podría jugar otro año, me gustaría ser su último entrenador, en Turín tiene las puertas abiertas si él quiere...". Estas son las palabras que ha dicho el entrenador del "toro" y que ya ha llenado las redes sociales con el nombre de Totti ligado al Torino. Pero desde Roma cierran cualquier tipo de esperanza por parte de los aficionados del combinado turinés. " Tendremos a Totti con toda seguridad como gerente. Hemos hablado larga y tendidamente, y yo estaría feliz de tenerlo a mi lado. Me ayudará a encontrar la clave en muchas situaciones, dado que no hemos jugado juntos pero nos sentimos con una gran motivación en la zona técnica". Así ha definido el nuevo entrenador "giallorossi" la función que va a tener Totti como gerente del club.

Parece que la carrera de Totti como jugador al lado de Mihajlovic no tiene futuro. El ya ex capitán romanista empieza una nueva etapa como gerente del club y como imagen de la Roma por todo el mundo. El sueño del serbio de ver a Totti vestido con otro rojo que no sea el de la Roma se desvanece. Un verdadero "One Club Men" que seguirá dando que hablar por la capital italiana.