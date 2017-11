Previa Colonia - Arsenal: una temporada de inflexión

Google Plus

Hay que ver cómo puede cambiar todo de unos meses a otros. Concretamente, de mayo a agosto. La campaña 2016/2017 acababa por todo lo alto para un Colonia que se consolidaba, otro año más, en la Bundesliga, tras unos convulsos años en los que subía y bajaba cual yo-yo. Además, lograba acceder a la UEFA Europa League consiguiendo la quinta plaza con su victoria en la última jornada liguera frente al Mainz por 2-0. Los chicos de Peter Stöger lo celebraban sobre el césped sin saber lo que les depararía el siguiente curso. Un mal inicio en liga que parece no tener fin y una llegada no del todo exitosa al segundo torneo continental, están poniendo en entredicho la continuidad del suizo al frente de un equipo que habrá que ver si pelea en serio por una clasificación a la siguiente ronda realmente complicada. La prioridad es salvar los muebles en una Bundesliga en la que están en el puesto más baja. No quieren más sustos.

Por su parte, el Arsenal vive una realidad diametralmente opuesta. Precisamente, el hecho de caer a la UEFA Europa League en lugar de clasificar para la Champions como venía haciendo los últimos veinte años, abrió un agrio debate en Londres en el que ni Wenger se salvó de unas críticas que, por otro lado, ya venían forjándose temporadas atrás. Esta competición no era bien recibida en un Emirates Stadium que, sin embargo, ahora sí sueña con poder llegar a la final y suceder al Manchester United en el trono. Con la clasificación a la siguiente fase sellada, solo queda poner el broche consiguiendo un primer puesto que ya es Gunner de forma virtual. Para el Arsenal, esta temporada también es de inflexión, en este caso, de forma positiva.

Muchos números y una realidad

Lo cierto es que el camino del Colonia no debería acabar bien. Las sensaciones son, incluso, peores que los números que está firmando el equipo alemán en este inicio de campaña. Últimos en la Bundesliga, las denominadas cabras montesas tienen el dudoso honor de ser el segundo peor equipo de las cinco grandes ligas europeas. Solo por detrás del Benevento, que también es último en la Serie A italiana y que todavía no suma ningún punto, los del RheinEnergie Stadion apenas han sumado dos empates que dejan dos puntos de los 36 que ya se han puesto en liza en la máxima división alemana. Esas dos igualadas ante Hannover y Werder Bremen son los pobres datos que deja un equipo destinado a sufrir seriamente este curso.

El Colonia solo ha ganado tres de los 18 partidos oficiales que ha jugado

Y es que, de los 18 partidos oficiales que ya ha jugado este año, el Colonia apenas ha ganado tres, dos de ellos en una DFB Pökal que parece ser su vía de salvación. En la copa alemana es donde el equipo de Stöger ha logrado más beneficio, contando sus compromisos por victorias, anotando ocho goles y recibiendo apenas uno. A medio camino está la UEFA Europa League, competición en la que, las tres derrotas, han complicado y mucho el pase a la siguiente ronda del conjunto bávaro. Solo ese triunfo ante el BATE en la última jornada abre una pequeña rendija por la que seguir en el torneo. Ya en la Bundesliga, las estadísticas hablan por sí solas. Sin ser el equipo más goleado, dato en el que están por detrás del Friburgo con apenas un tanto de diferencia -23 para el Colonia por los 24 del Friburgo- sí son el menos goleador, con apenas cuatro dianas en doce encuentros. A esto hay que sumar las diez derrotas que ponen la salvación, nada más y nada menos, que a ocho puntos.

Peter Stöger en el partido ante el Mainz | Fotografía: Köln

Por supuesto, no han ido bien sus dos últimos partidos, en los que ni siquiera ha visto portería. La derrota ante el Mainz el pasado fin de semana por la mínima hace que se abra aún más la brecha con un rival directo que se adelantó gracias al solitario gol de Brosinski desde el punto de penalti. Su último duelo en casa tampoco es para sacar pecho, pues cayeron derrotados ante el Hoffenheim por 0-3, un rival que, sin ir más lejos, quedó por delante de ellos la pasada temporada al final de la Bundesliga.

¿El despegue definitivo?

Momento diametralmente opuesto el que se vive en Londres. Tras la victoria en el derbi del norte ante el Tottenham, el equipo Gunner volvió a acaparar titulares de forma positiva. Superiores durante los noventa minutos al equipo de Pochettino, se impusieron, sin embargo, con dos goles precedidos de posibles fueras de juego que dejaron servida la polémica tras el pitido final. El resultado de 2-0 tenía, además, otra consecuencia. Y es que, la última temporada sirvió para ver el adelantamiento de los Spurs a los del Emirates Stadium en la clasificación tras más de veinte años. Ese regocijo en el norte de Londres no era bien llevado por unos aficionados al Arsenal que pudieron desquitarse ligeramente tras este triunfo.

Los jugadores del Arsenal celebran el gol ante el Tottenham | Fotografía: Arsenal

Queda por ver, eso sí, si las buenas sensaciones siguen presentes en los siguientes encuentros, pues lo cierto es que el equipo de Wenger está dando la talla, al menos en comparación con las últimas temporadas, ante rivales de entidad. Dejando a un lado la sonrojante derrota ante el Liverpool por 4-0 en Anfield, los Gunners pelearon con el Manchester City en el Etihad y con el Chelsea en Stamford Bridge para ver culminado su ascenso en esta victoria ante el cuadro de White Hart Lane.

El Arsenal ya está clasificado para la siguiente ronda de la UEFA Europa League

En cuanto a la UEFA Europa League, solo se pueden extraer buenas noticias de lo relacionado con el Arsenal, pues estando ya clasificados para la siguiente ronda, los Gunners tienen muy cerca el pase a la siguiente ronda, con todo lo que ello significaría. Además, este camino lo están construyendo jugadores que poco o nada tienen que ver con los teóricos titulares del equipo londinense. Las rotaciones, que ya son una norma para Arsène Wenger en el segundo torneo continental, están dejando, además de oportunidades para ver a los más jóvenes, un reparto de minutos que mantiene a toda la plantilla en forma y enchufada de cara a cualquier encuentro.

Dos posiciones y mucho que decir

Precisamente, lo que tendrán que buscar a partir de ahora los jugadores de la segunda unidad Gunner es ese primer puesto que ya se les adjudica de manera virtual. Con ello, evitarían al resto de primeros clasificados de la UEFA Europa League y a los cuatro mejores terceros que lleguen de la UEFA Champions League. Esto no es algo baladí, pues evitar a los teóricos equipos superiores del segundo torneo continental y a los que llegan de la mejor competición a nivel de clubes de Europa puede desembocar en una primera ronda más cómoda. Hay que tener en cuenta que de esa Liga de Campeones pueden llegar equipos como CSKA de Moscú, Sevilla, Spartak de Moscú, Atlético de Madrid, Chelsea o Roma, que aún no tienen asegurado su pase, Nápoles, o Borussia Dortmund y RB Leipzig, que ya están fuera de la siguiente fase y luchan por ser terceros.

En cuanto al Colonia, otro de esos equipos alemanes inmersos en competición continental, lo cierto es que más que hacer cábalas tienen que tomar decisiones. Su mal momento en liga les obliga a dar importancia a uno de los dos torneos, pues aunque aún tienen opciones de clasificar en esta UEFA Europa League, lo cierto es que eso es extremadamente complicado. Sin embargo, una buena dinámica en la Bundesliga les podría llevar a salvar el curso y, si los resultados lo permiten, volver a pelear por esta competición de cara a la siguiente campaña.

