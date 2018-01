Conte: “Los dos equipos están muy cerca”

Conte en sala de prensa | Fotografía: Chelsea

Todo quedó abierto hace quince días para este encuentro de vuelta de la Carabao Cup entre Arsenal y Chelsea. Los Blues no pudieron romper el empate a cero del encuentro de ida y ahora se la juegan en un Emirates Stadium que se espera esté a reventar para depositar a su equipo en la final de Wembley. Con ese objetivo viaja también el conjunto de un Antonio Conte que ha aprovechado la rueda de prensa previa al encuentro para desvelar que no cuenta ni con Morata ni con Fábregas para medirse a los Gunners: “Ambos están fuera. No están disponibles para el partido ante el Arsenal. Tengo que verificar otras situaciones para tomar la mejor decisión, pero estoy seguro de que ellos no estarán”. Resulta llamativa la baja del delantero, pero el italiano admite que “tiene un problema en la espalda” que le impide jugar. Sí contará con Chistensen, quien tan buen rendimiento ha dado en sus partidos con los londinenses.

"Todavía tengo una noche más para decidir el once inicial"

No obstante, en cuanto al once inicial, nada tiene decidido el entrenador. Parece ser que no va a tener en cuenta el buen rendimiento de su equipo ante el Brighton el pasado fin de semana, cuando se deshizo de los Seagulls por un contundente 0-4. “Todavía tengo una noche más para decidir el once inicial. Cada partido es diferente, cambia la calidad de tu adversario y hay que ser lo suficientemente inteligente como para entender que debes continuar con los mismos jugadores o hacer algunos cambios”.

El que no estará ante los Gunners puede ser Kenedy, el joven futbolista que parece que se irá cedido al Newcastle en busca de minutos. El italiano cree que “está en un momento de su carrera que tiene que jugar con regularidad”, aunque reconoce que tendrá que ganarse el puesto: “Es una gran oportunidad pero debe saber que tiene que estar listo para pelear en el Newcastle. La temporada pasada estuvo seis meses en el Watford, luchó y apenas jugó 24 minutos, pero ahora ya está más preparado. Puede demostrar su potencial en este préstamo”. Esto, probablemente, hará que otro joven suba al primer equipo. Ese podría ser Dujon Sterling, de la academia de los Blues.

Centrándose de lleno en lo que se puede encontrar su equipo en el Emirates Stadium, Conte admite que será “un partido muy abierto”. “Para mí, nuestros jugadores y aficionados es un objetivo muy importante. En mi primera temporada y media tengo la oportunidad de ganar la liga, jugar la final de la FA Cup, la Community Shield y la final de la Carabao Cup, pero para llegar a la final tenemos que jugar ante el Arsenal, que siempre propone un gran duelo”, añadió un técnico que no cree que el equipo de Wenger haya salido perjudicado tras la salida de Alexis Sánchez: “Creo que el Arsenal tiene un gran equipo y si te acuerdas del partido en liga, Alexis no comenzó. En la Carabao Cup jugó diez minutos. Solo jugó el partido en casa en liga que ganábamos 2-1 a falta de cuatro minutos para el final, por lo que no veo ninguna ventaja”.

"Comenzamos el partido con la misma probabilidad"

Coincidiendo con su homólogo en el banquillo Gunner, Conte sabe que la eliminatoria está “al cincuenta por ciento”. “Si marcamos tenemos una pequeña ventaja, pero ellos tienen la ventaja de jugar en casa, por eso comenzamos el partido con la misma probabilidad”, añadió antes de echar la vista atrás en lo que a los enfrentamientos entre ambos equipos se refiere, sobre lo que el italiano admite que “los dos equipos están muy cerca”. “La temporada pasada se dieron dos partidos diferentes. El primero fue un desastre para nosotros porque perdíamos 3-0 en el minuto 40, pero ese partido cambió muchas cosas para nosotros. En el segundo ganamos 3-1 en casa y Giroud anotó en el minuto 92, por lo que el resultado podría haber sido el mismo que en el primer partido. Este año, el primer partido acabó 0-0, luego 2-2 y otro 0-0 en la ida de la Carabao Cup”. Así pues, el italiano ya se prepara para uno de los partidos más importantes de este mes, pues tras él se decidirá qué equipo está en Wembley para disputar la final de la Carabao Cup.