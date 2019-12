Muniain ha recogido el brazalete

Todo buen aficionado al fútbol recuerda aquella noche mágica en el teatro de los sueños en la que el Athletic derrotó al todopoderoso Manchester United por 2-3. Aquel día los Bielsa Babes dieron una autentica exhibición en la que Muniain sin haber llegado a la veintena de edad fue uno de los más destacados. Una auténtica locura.

El Messi vasco

En aquel momento, le llovían los elogios al pequeño Bart Simpson. Se le llegó a llamar el Messi vasco, aunque la comparación más usada era la de Eden Hazard. Iker desbordaba cada vez que agarraba la pelota, era imposible quitársela y no paraba de crear ventajas en todo el partido. Parecía que solo le faltaba encontrarse con una buena racha goleadora para terminar de reventar. Pero aquello tenía trampa.

Muniain celebra un gol en su primera temporada. | Foto: Athletic.

La caída de Muniain

Aquel Athletic jugaba de memoria, los jugadores apenas tenían que pensar. Todo estaba diseñado al milímetro, de esa forma cada vez que Iker regateaba no tenía que interpretar la ventaja creada si no ejecutarla tal y como había memorizado. No se le pedía que centrase, tampoco que disparase, virtudes que no tenía el joven navarro, él se dedicaba desbordar y generar triángulos ya preparados por Bielsa. Por eso cuando el equipo del Loco se cayó su rendimiento bajo tanto. Con 19 años aún no estaba preparado para crear sistema.

En ese momento llegó a San Mames Ernesto Valverde. El Txingurri en su primer año pudo contar con Ander Herrera, el mejor año de Iturraspe y las últimas gotas de Iraola. Así creó un equipo bastante protagonista con balón en el que la capacidad para moverse entre líneas de Iker era bastante importante. Aquel Athletic acabo cuarto jugando muy bien al fútbol. Eso sí, Iker ya no acaparaba titulares. Ya nadie veía en el a una estrella. Tenía apenas 21 años.

Aquel verano se fue Ander Herrera y todo cambió poco a poco. Se cayó Iturraspe, Gurpegui de la noche a la mañana perdió muchísima velocidad y adelantar la línea defensiva ya no parecía tan viable. El equipo naufragaba y nadie parecía esperar esta vez que Iker tuviera siquiera la responsabilidad de levantar este equipo. Al final Aritz Aduriz consiguió mantener el equipo a flote y no había dudas de quien era el líder.

Iker Muniain, sustituido en la era Valverde. | Foto: Athletic

Finalmente llegó el fichaje que parecía condenar totalmente a Iker Muniain. Raúl García llegaba a Bilbao. A esto había que sumarle el gran momento de forma de Mikel San José y la irrupción de Iñaki Williams. Ernesto detectó la fortaleza física de su plantilla y creo un equipo muy basado en ello con Raúl García como segundo punta y con Iñaki y Susaeta como extremos para nutrir de balones al Zorro. Beñat era el lanzador pero el auténtico organizador de aquel equipo era Aduriz. Lo más característico de este equipo era la presión a todo campo, y la capacidad para ganar duelos aéreos en casi cualquier parcela del terreno de juego. Iker parecía que no tenía sitio en este equipo. Además una dura lesión le apartó mientras este equipo parecía fraguarse. Pero no nos engañemos, Muniain ya se había caído antes y nadie parecía echarle demasiado de menos. Algo muy duro para alguien que pareció apuntar tan alto.

La resurrección de Iker

De esta forma llegamos a la temporada 2016/2017 Iker aún no había cumplido 24 años, pero ya parecía empezar a tener cara de juguete roto. Había perdido el sitio en el 11 titular y ninguno de los movimientos del Txingurri iba a ayudarle a recuperarlo. Algo totalmente coherente viendo el nivel de rendimiento de los diferentes jugadores de la plantilla. Sin embargo poco a poco el año pasado empezamos a ver la decadencia de Aritz Aduriz. No tanto a nivel goleador, pero sí que dejó de ser el organizador del equipo. Empezó a dedicarse “únicamente” a rematar de manera excelsa los balones de los que el equipo podía nutrirle y sacarse goles de la chistera con una autosuficiencia que nadie más en el equipo tenía. Esto empezó a convertir al Athletic en un equipo plano y carente de fútbol. Raúl García pese a ser un elemento competitivo indispensable no es un jugador de los que crea fútbol. Susaeta pese a ser un gran interprete también adolece de esa creatividad. Iñaki Williams aún no ha llegado a comprender tan bien este deporte como para pedirle que se meta en este tipo de guerras.

Aduriz y Muniain (detrás) en una de las eliminatorias de esta Europa League. | Foto: Athletic.

De esta forma Iker vio un hueco por el que podía colarse. Acababa de cumplir 24 años y estaba empezando a madurar, a entender de qué iba todo esto de la pelotita y las dos porterías. De esa forma se volvió a hacer con la banda izquierda y fue ganando peso a base de regates y desmarques entre líneas. Levantó al equipo a base de fútbol cuando menos lo esperaba nadie.

Muniain el Líder

Podemos pensar que es pronto, pero el inicio de temporada de Iker Muniain es más que ilusionante. No solo está haciendo aquello que siempre supo (Regatear, no perder el balón, recibir entre líneas y generar ventajas) si no que está empezando saber interpretar las ventajas que su fútbol puede darle. Pero lo más importante es que se siente el líder del Athletic y no hay nada que explique mejor este momento que está viviendo que el gol que marcó contra el Panathinaikos. En ese gol está en todo momento donde su equipo lo necesita. Da él apoyó en medio campo en salida de balón y cuando ve que Etxeita decide salir en largo esprinta como si no hubiera mañana para cargar el área. Iker detectó que Aduriz se encontraba fuera del área para ganar el balón que había enviado Etxeita y que sin Raúl García ni Williams nadie iría a cargar el área. Al final terminó marcando un gol que hace unos meses parecía imposible que marcase. Iker finalmente ha entendido como se juega realmente al fútbol.

Para lo que sí es pronto es para tratar de valorar el plan del Kuko. De momento vemos a un Athletic más lento, que cada vez sale menos en largo y que quiere balón. Esto le está dando a Muniain el tiempo suficiente para despegarse de la banda y moverse allá donde su equipo le necesite, algo que está haciendo a las mil maravillas. Recibe donde detecta que más daño puede hacer, regatea, y la suelta con un veneno que hasta ahora nunca había mostrado.

La conclusión, Iker Muniain ha roto a jugar. No como la mayoría se imaginó que rompería, pero el joven de Txantrea ya se ha hecho un hombre. Nunca será Eden Hazard ni Leo Messi. Ni siquiera parece que vaya a terminar siendo extremo sino mediocampista. Pero Iker ya no tiene trampa. Ya no es un intérprete de la pizarra de Bielsa. Lejos quedan los días en los que su mayor utilidad era recibir faltas. Hoy Iker Muniain ha cogido por fin el brazalete.