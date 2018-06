Fidel Chaves: "Vamos a ser uno de los rivales a batir"

Google Plus

El nuevo extremo de la UD Las Palmas fue presentado en el Estadio de Gran Canaria. Durante la presentación habló sobre los motivos que le llevaron a decantarse por el club isleño, sobre sus nuevos compañeros y sobre los objetivos para esta temporada. Además, señaló que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Vengo con una ilusión tremenda"

Empezó la rueda de prensa confesando que llega a la isla con una "ilusión tremenda", listo para su nueva aventura. Desde un inicio dejó claro que su meta principal es "devolver al equipo y ciudad al lugar que se merece", la Primera División. Aunque hizo hincapié en que tienen que ser cautos: “El objetivo lo tenemos ahí. Si creemos que vamos a ascender en enero o febrero estamos equivocados. Cuando jugué en el Córdoba estuvimos 24 jornadas en ascenso directo y caímos en la primera eliminatoria del Playoff”.

“Me quedaban tres años de contrato con el Almería. Pero no era el proyecto que buscaba, aunque era feliz. Las Palmas va a aspirar a todo, vamos a ser uno de los rivales a batir. No pude decir que no. Lo más cerca de jugar a gran nivel es venir aquí”, expresó el onubense. Al jugar en otros equipos de Segunda sabe lo que le espera al equipo esta temporada: "La categoría es muy igualada y cualquier rival te puede hacer mucho daño. Hay que ir día a día y partido a partido".

Foto: udlaspalmas.es

"Sin humildad y sacrificio no vamos a conseguir nada"

Durante la comparecencia confesó que todavía no ha hablado con Jiménez, el que será su nuevo entrenador. A pesar de ello, apuntó que el técnico será el encargado de capitanear el barco y marcar el camino. Además, señaló que tendrá difícil elegir un once por el nivel alto que hay en toda la plantilla: “Tana, Araujo, Vicente Gómez, Momo… Son grandes jugadores. Creo que la UD Las Palmas tiene bastantes futbolistas de calidad y espero que vengan muchos más. Seremos un equipo con talento, pero sin humildad y sacrificio no vamos a conseguir nada".

Al ser preguntado por cómo se definiría, el extremo subrayó que es un jugador hábil que puede actuar en ambas bandas. Pero que sobre todo, se define como un jugador de equipo al que le gusta llegar fácil al área y hacerle más sencillo el trabajo a los delanteros. Indicó que el balón parado puede ser uno de sus fuertes, pero que no tendrán ningún problema de que otro compañero tome el mando si está mejor que él. “Sé perfectamente cómo juega la UD y cómo juega el jugador canario. Creo que me puedo adaptar perfectamente a ese estilo de juego”, expresó. Por último, resaltó que se encuentra en el momento de su carrera y que espera demostrarlo en el conjunto amarillo.