Mathieu Peybernes: "Trabajamos para rendir a un gran nivel fuera de casa"

El Sporting continúa quemando cartuchos de entrenamiento de cara a la visita del próximo lunes al Wanda Metropolitano, donde se enfrentará por primera vez en su historia al Rayo Majadahonda. Tras las buenas sensaciones mostradas ante la U.D. Las Palmas en la segunda mitad, Baraja no hará muchos cambios en el once y mantendrá buena parte de la estructura de la pasada jornada. Salvo sorpresa, el que no saldrá de partida será Mathieu Peybernes, que regresará al banquillo después de que Babin completara su recuperación.

El central francés ha comparecido esta mañana en rueda de prensa, donde se ha mostrado “muy feliz” por la victoria lograda en El Molinón ante “un equipo que tiene el mismo objetivo que nosotros, ascender”. Con diez puntos de doce posibles como local, una de las asignaturas pendientes del Sporting es mejorar la imagen lejos de su estadio: “trabajamos para jugar con la misma mentalidad tanto en casa como fuera. Debemos ser más ofensivos y no hay que bajar el ritmo en las segundas partes”, explica Peybernes, acompañado de su traductor.

Después de dos meses residiendo en Gijón, el defensa rojiblanco se muestra encantado de vivir en Asturias y está aprendiendo poco a poco el castellano: “con Babin hablo en francés, mientras que con Álex Pérez y Juan Rodríguez lo hacemos en español o en inglés”. No obstante, el idioma no es un problema: “en el campo al entrenador se lo entiendo todo”, afirma un jugador que lucha por hacerse un hueco en el once titular, aunque tiene muy claro que “el principal objetivo es el bien del equipo”.

Peybernes también tuvo palabras de agradecimiento para la afición: “es increíble, es una fuerza extra para nosotros, como si jugáramos con doce. Ojalá sigamos así de unidos toda la temporada”.

El entrenamiento de esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo ha estado marcado por la vuelta de Carmona, que todo apunta a que será titular el próximo lunes, y los ausentes han sido Isma Cerro, por una afección vírica, y Cristian Salvador, debido a una contusión en el gemelo. El cuadro dirigido por Baraja ya tiene los cinco sentidos puestos en el duelo del próximo lunes ante el recién ascendido Rayo Majadahonda. El encuentro también supondrá el debut del Sporting en el Wanda Metropolinato, donde buscará la primera victoria de la temporada lejos de El Molinón.