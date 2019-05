Enrich renueva con el Eibar

En la Sociedad Deportiva Eibar, las noticias positivas llevan el sinónimo de optimismo al cierre de cada campaña. Con la permanencia finiquitada en la última jornada, la victoria en Ipurúa frente al Real Betis (1-0) les permitió a los de José Mendilibar asegurarse otro año en la Primera División. Cuando se rumoreaban al Watford, Norwich y la Real Sociedad, como posibles pretendientes de hacerse con los servicios de Sergi Enrich, el futbolista balear confirmó su continuidad en los azulgranas con la extensión del vínculo hasta el año 2022.

Anteriormente futbolistas como Adrián González, Antonio Luna, Takashi Inui y Mauro dos Santos, acabaron su vínculo en el equipo vasco sin renovar. Sentando estos precedentes, el Eibar, se temía un desenlace similar con Enrich. No obstante, el delantero no se convenció con las opciones de salida, priorizando por encima de estas, la continuidad en el representativo azulgrana. El '9' llegó al País Vasco el 12 de julio de 2015, procedente del CD Numancia a cambio de un millón de euros. En su acumulado, el de Ciutadella, lleva un total de 128 encuentros disputados con un total de 30 goles y 21 asistencias, además de no haber visto la roja.

Siete futbolistas del Eibar son los que acaban contrato en junio próximo y no resolvieron su situación contractual para continuar vestidos de azulgranas: Asier Riesgo, Iván Ramis, Pape Diop, Pedro Bigas, Jordi Calavera, Marc Cardona y Marc Cucurella. Por el contrario, Sergio Álvarez y Enrich, cuentan con el contrato más extenso de la actual plantilla, con vínculo hasta el 2022. Además, Mendilibar, tampoco ha extendido su contrato como entrenador del equipo vasco de cara a la próxima campaña.

Enrich: "Las dos partes estamos felices"

Para anunciar su continuidad, el atacante armero brindó sus sensaciones por la prórroga de su vínculo. El balear valoró positivamente dicha noticia: "Es un orgullo seguir vistiendo esta camiseta como siempre he hecho. Quería quedarme en casa y darlo todo por este escudo". Asimismo, se detuvo un instante para realizar un agradecimiento: "Tengo que agradecer al club la confianza que siempre me ha dado desde que llegué hace cuatro años hasta ahora. Estoy muy orgulloso. Las dos partes estamos felices".

Foto: Ernesto Aradilla-VAVEL-.

Por otra parte, Enrich, reconoció los ofrecimientos para continuar su carrera deportiva lejos de Ipurúa: "La ilusión era irme a la Premier League, pero he priorizado otras cosas como estar a gusto, ser feliz y sentirme valorado". A su vez agregó: "Mi primera opción siempre ha sido el Eibar. Creo que he conectado muy bien con la afición y quiero decirles que son un pilar muy importante de este club". También, el ariete se sinceró para develar los motivos de la renovación: "En el fútbol no todo es el dinero, también estar feliz, a gusto y sobre todo estar valorado por un club. Me siento muy valorado tanto por el club como por la afición".

El trayecto de la Sociedad Deportiva Eibar y la carrera deportiva de Sergi Enrich en Primera División fueron de la mano. El ex del Numancia enfatizó sobre su progreso desde su arribo al País Vasco: "Creo que he conseguido consagrarme en Primera División, que es lo que quería. También he crecido como persona. El Eibar me lo ha dado todo para poder disfrutar de esta profesión, del fútbol en Primera División". Además, añadió: "Es muy difícil lo que he obtenido, consagrarme en un equipo de Primera, jugar tantos partidos. Llevo más de cien partidos en La Liga, algo que es muy difícil. Me lo he ganado a pulso, nadie me ha regalado nada”.