Previa FC Barcelona vs Manchester United: el Camp Nou acoge todo un clásico de Europa

El Barça comienza su andadura en la UEFA Europa League con un enfrentamiento que bien podría ser disputado en su competición superior, la Champions League. Los culés reciben al Manchester United de Erik ten Hag en el Spotify Camp Nou para disputar la ida de los octavos de final de una competición atípica para el conjunto blaugrana, pero que debe disputar por bien institucional y por renombre. El equipo de Xavi Hernández y el conjunto inglés llegaban al sorteo de playoffs como dos de los favoritos para hacerse con el galardón, por lo que el aficionado red y culé tiene en este cruce un prematuro choque de dos gigantes que mantienen la vista fija en el trofeo, el cual los ingleses fueron los últimos en ganar en el año 2017 al mando de José Mourinho.

Situación del FC Barcelona

El aliciente de este partido crece con la situación de ambos clubes en sus respectivas ligas. El FC Barcelona figura como líder en solitario de LaLiga Santander, a 11 puntos del segundo clasificado, el Real Madrid, que cuenta con un partido menos por la disputa del Mundial de Clubes el pasado fin de semana. Los de Xavi Hernández permanecen invictos con una racha de 16 partidos y vienen de hacer pleno en tres partidos fundamentales ante rivales de alto nivel en LaLiga, como son Betis, Sevilla y Villarreal, en los que sumaron nueve puntos de nueve posibles para afianzarse en lo alto de la tabla.

En el mercado de invierno, los culés no han podido reforzarse debido a la situación financiera del club y a las trabas que LaLiga ha impuesto constantemente a todos los equipos de la competición. La marcha de Bellerín y el traspaso de Memphis Depay al Atlético de Madrid han sido los únicos movimientos producidos en Can Barça en el mes de enero.

Fotografía de: @fcbarcelona vía Twitter

Situación del Manchester United

El conjunto inglés, por su parte, es tercero en la Premier League, con dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco encuentros ligueros. Los de Ten Hag proponen a estas alturas de la competición un rápido y vistoso juego asociativo, totalmente opuesto al primer ecuador del curso, donde goleadas frente al Brentford o la debacle en el Etihad Arena frente al City marcaron a los Red Devils. Ahora, la situación parece haber tomado un rumbo diferente, ya que sólo cinco puntos separan al conjunto de Manchester del liderato.

El Manchester United ha vivido un mercado de invierno sacudido por la marcha de su mayor baluarte, Cristiano Ronaldo, quien no tenía protagonismo para el entrenador neerlandés y no rendía como se le exigía en el terreno de juego. Los ingleses han incorporado a valiosos jugadores como el delantero neerlandés Wout Weghorst, Jack Butland o Sabitzer, quienes ya han adquirido minutos en el once y van asentando su juego en el sistema de Erik ten Hag.

Fotografía de: manchesterunited.com

Antecedentes del encuentro

El Barça y el Manchester United se han enfrentado a lo largo de su historia un total de 13 veces, con seis victorias del lado de los blaugrana, cuatro empates y tres triunfos de los ingleses.

Los culés han ganado los últimos cuatro encuentros ante el Manchester United, siendo los dos últimos la eliminatoria de UEFA Champions League del año 2019, donde los culés se impusieron en el global con un margen de 4-0 gracias a dos espectaculares actuaciones de un gigantesco Lionel Messi.

Fotografía de: AP

Bajas del partido

En el conjunto culé resuena todavía la ausencia de su jugador estrella esta temporada, Ousmane Dembélé. El francés se lesionó en Montilivi en la primera mitad del encuentro y las alarmas saltaron en el Barça. Una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo lo ha mantenido ausente de los terrenos de juego en los últimos tres partidos, y causará también baja para el encuentro europeo, pese a que se especuló que podría llegar a disputarlo.

La otra gran baja de este encuentro es el capitán, Sergio Busquets, quien tras una fea entrada de En-Nesyri en el enfrentamiento ante el Sevilla su tobillo se dobló, y causa baja desde entonces por un esguince de tobillo.

Por parte del Manchester United la cifra asciende hasta cuatro en cuanto a las bajas. Donny van de Beek, Eriksen, McTomminay y Anthony Martial se pierden el encuentro por lesión.

Fotografía de: LaLiga Santander

Declaraciones en rueda de prensa

El técnico del Manchester United, ten Hag, ha dedicado en una entrevista oficial palabras de elogios al conjunto culé y a su historia: "Pienso mucho en Johan Cruyff. Le admiraba mucho desde mi despacho en Ámsterdam, tenía dos fotos en la pared, tanto como jugador como entrenador. Él, en particular, pensaba de forma innovadora y aportó mucho al fútbol", declaró.

"Creo que el Barcelona y nosotros también habríamos preferido jugar este partido en la final. Esperamos con ansias el partido y hará falta mucha energía. Será un gran juego. Ojalá todos estén en forma para Barcelona y para nosotros. Será un partido al más alto nivel", citó el técnico, respecto al encuentro.

Por su parte, Xavi Hernández se mostró consciente de la dificultad del cruce, y confesó que veía al conjunto inglés en su mejor momento. Aportó también su visión respecto al encuentro y mostró cuales serían, desde su punto de vista, las claves para ganar la eliminatoria: "El enfrentamiento ante el Manchester United supondrá una salida muy complicada, quien tenga más la pelota tendrá mucho ganado”, declaró.

Arbitraje del encuentro

El colegiado italiano Maurizio Mariani es el árbitro designado por parte de la UEFA para dirigir el partido de este jueves en el Spotify Camp Nou. El árbitro romano estará auxiliado en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, y el cuarto árbitro será Simone Sozza. En el VAR estarán Massimiliano Irrati y Luca Pairetto.

Posibles onces

FC Barcelona: Ter Stegen, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Jules Koundé, Pedri, Gavi, Franck Kessié, Frenkie De Jong, Robert Lewandowski y Raphinha.

Manchester United: David de Gea Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Fred, Marcel Sabitzer; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho; y Wout Weghorst.