Sufrida victoria del Barça ante Osasuna que deja la liga a tocar (1-0)

El Fútbol Club Barcelona logró una sufrida victoria ante Osasuna (1-0) en el partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga Santander. Los azulgranas se imponían con un solitario gol de Jordi Alba en el minuto 85 ante un rival que jugó más de una hora con uno menos.

Los onces de Barça y Osasuna

El técnico, Xavi Hernández, apostaba por el mismo once de la última jornada en la que su equipo ganó 4-0 al Betis: Ter Stegen en portería; Koundé, Araújo, Christensen y Balde en defensa; Busquets, Frenkie De Jong, Gavi y Pedri en el centro del campo; Raphinha y Lewandowski en la delantera.

Por su parte, Jagoba Arrasate salía al Camp Nou con algunas rotaciones pensando en la final del sábado: Aitor Fernández bajo palos; Diego Moreno, Unai, Herrando y Manu Sánchez en la zaga; Lucas Torró, Ibáñez y Aimar Oroz en la medular; Rubén García, Iker Benito y Chimi Ávila en el ataque.

El Barça sin gol ante un Osasuna con diez

El encuentro entre Barça y Osasuna empezó con el guion esperado. El equipo local tomó las riendas del juego y no tardó nada en dominar la posesión. Antes de cumplirse el primer minuto de partido lograron su primera aproximación, aunque no terminó en ninguna ocasión clara. Con el paso de los minutos el dominio culé era más claro, pero faltaba el acierto en los últimos metros. Hasta el momento, el jugador más peligroso estaba siendo Balde. El lateral izquierdo tomó la iniciativa a por su banda y logró entrar con mucha velocidad en varias ocasiones. En una de sus internadas llegaba hasta línea de fondo para entregarle un gran balón a Pedri, pero el centrocampista no logró conectar bien con el esférico.

Por otro lado, Osasuna esperaba paciente en su propio campo con un bloque medio-bajo, sin llegar a encerrarse del todo en su área, hasta que el Barça le obligaba. Los de Arrasate buscaban salir rápido con balones largos a Chimi Ávila, pero Araujo estaba muy atento y ganaba todos los duelos a campo abierto. Pasado el ecuador del primer tiempo, una buena asistencia de Frenkie para Pedri dejaba al ocho solo que en su carrera hacia portería iba a ser derribado por Herrando. El canterano que hoy debutaba con el primer equipo, sería expulsado. En el Barcelona también habría un contratiempo, pero en forma de lesión, o al menos de molestias graves. Se marchaba y entraba en su lugar Ansu Fati.

En el tramo final del primer tiempo el Barcelona pudo encontrar el gol con algunos centros de Raphinha, pero ni Ansu, ni Araujo pudieron rematar los precisos balones que les mandó el brasileño. También la tendría Osasuna con un remate desde la frontal de Lucas Torró.

Insistieron y obtuvieron el premio

Con el inicio del segundo tiempo, Arrasate haría una doble sustitución, entraban al campo Kike Barja e Iker Muñoz. En lo que respecta al juego, Ansu tendría una buena ocasión en el interior del área, pero no lograba encontrar el espacio para sacar el disparo. A Xavi no le convenció la salida del equipo de vestuarios y a los cinco minutos Eric García y Ousmane Dembélé se incorporaban al duelo.

La ocasión más clara del partido y el primer remate a puerta del partido sería para el Barça. Pedri le ponía un fantástico balón a De Jong que entraba desde atrás y cuando ya se cantaba el gol, Aitor Fernández realizaba una gran intervención. La jugada no podía ser más clara y Frenkie pecó de confianza al rematar muy centrado. El partido estaba muy volcado en la portería de Osasuna y Dembélé tendría otra clarísima también a pase de Pedri, pero el francés no enganchaba bien el esférico. Ante las ocasiones desperdiciadas por el conjunto azulgrana, Osasuna respondería con una doble ocasión. Primero Iker Muñoz con remate que rechazó Ter Stegen y luego Kike García en el rechace con un tiro alto. El encuentro se rompió por momentos e inmediatamente después, a pase de Busquets, Lewandowski recortaba y remataba en el interior del área, pero Aitor Fernández volvería a intervenir.

Los de Xavi estaban arrollando a su rival, pero les costaba sacar el remate final y cuando lo lograban el balón no entraba. Y cuando entró, la jugada quedó invalidada por fuera de juego de Ferran. Los azulgranas estaban volcados en ataque y finalmente encontraron el gol de la victoria. Lewandowski recibía en el interior del área, ponía un centro a De Jong, el neerlandés con mucha precisión cedía para Jordi Alba y el lateral de primeras marcaba el 1-0. Los jugadores y la afición estallaban en la celebración sabiendo que suponía otro paso más hacia el título.

El partido dejaría una última ocasión para Ansu que tampoco logró transformar, aun así el canterano hizo un buen encuentro. El trabajo de Osasuna no obtuvo premio y a pesar de mostrarse muy sólidos con un jugador menos, la insistencia del Barça acabó por derrocar la portería.

Es cuestión de tiempo que el título liguero recale en Can Barça, los azulgranas siguen haciendo su trabajo ganando los partidos restantes en el calendario y esperando un pinchazo del Madrid para adelantar las celebraciones.