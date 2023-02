El Barça cae en Almería

El Barcelona pierde tres puntos ante un gran Almería. Desde el comienzo el Almería dejaba claras sus intenciones. Intensidad, presión alta y robo arriba para ahogar al Barça, y en bastantes momentos del partido lo consiguieron. Salían valientes los de Rubi, quitándole el balón a los de Xavi. Con centros al área, los rojiblancos empezaban a avisar, aunque sin generar ocasiones de gol claras. El partido poco a poco entraba en un tramo de igualdad hasta que el Barcelona tomó el control. El Barça, sin mucha creatividad, también recurría a los centros. Hasta que a los 20 minutos El Bilal sentenciaba el partido tras hacer estallar el partido fusilando a Ter Stegen en el área tras recibir de Luis Suárez. Golazo del delantero, tocando el balón en el larguero y entrando.

Primera parte, el Almería supera al Barcelona

Llegaba con peligro el Almería por medio de El Bilal. La puso De Jong al área y la peinó Kessié, pero el balón llegaba a las manos de Fernando. La centraba Leo Baptistao y despejaba con la espuela Sergi Roberto. Llegaban ahora los locales por las dos bandas. La defensa del Barça, un poco a verlas venir. Disparaba Kessié tras meterse en el área que impactó en Babic y posterior centro de Sergi Roberto despejado. A Robertone le costó ser preciso en el pase desde banda izquierda. Intensa presión almeriense en el arranque de partido, recuperando bastante arriba. Metía un balón Jordi Alba desde banda izquierda, pero era fácil para Fernando. El colegiado señalaba fuera de juego de Kessié, que recibía dentro del área andaluza.

Luis Suárez en una acción del partido. Fuente: Twitter - La Liga.

En el minuto 24 los locales se adelantaban en el marcador. El Bilal fusilaba a Ter Stegen y ponía por delante al Almería. El delantero controló, se la dejó a Luis Suárez y este se la devolvió por encima de Christensen para que el delantero encarase al portero alemán y la pegase con fuerza arriba tocando el larguero y entrando. En el segundo palo sobre la línea remataba Baptistao de media chilena y metía el pie Ter Stegen en el primer palo. Se lanzaba abajo Ely para evitar que Lewandowski rematase el peligroso centro de Alba desde la izquierda.

El Bilal tras marcar el gol. Máximo jugador del Almería con 6 goles. Fuente: Twitter - La Liga.

En dos tiempos atrapaba Fernando el centro de Ferran desde la derecha. Se lanzó Eric García pero se anticipó el portero. Intentaba el Barça reponerse del mazazo pero de momento no lograba mucha continuidad en el juego tras una buena defensa del Almería. Llegaba Ferrán con potencia al área desde la derecha tras un error del Almería en la salida pero controló mal tras el pase de Kessié y se le quedaba atrás. La centraba De Jong al área buscando la entrada de Sergi Roberto pero despejó Robertone de cabeza. Ni Kessié ni Sergi Roberto lograron rematar un centro con peligro de Ferran desde la izquierda.

Segunda parte, el Almería resiste y gana

El Barça modificó su esquema y pasaba a jugar con un 4-3-3, con Ferrán y Raphinha en los costados y Gavi más centrado. No lograba definir Lewandowski y se le marchó el control tras ver encima a Fernando. Disparo desviado de De Jong en el área tras resbalarse cuando iba a armar el envío. Despejaba Robertone en el segundo palo para que no llegase Sergi Roberto al pase de Gavi. La centraba Chumi desde la derecha que finalmente golpeaba en Jordi Alba tras una buena jugada de El Bilal. La centraba Jordi Alba desde la izquierda que se estrelló en Chumi. Disparaba Gavi que golpeó en Ely, desviando a córner. Cazó el rechace de un remate no dirigido de De Jong tras centro de Raphinha.

Eric García en una acción del partido. Fuente: Twitter - La Liga.

Salía a la contra Luis Suárez pero es parado por la zaga del Barça y se queda con la posesión. Salía Fernando para atrapar por bajo tras el pase con caño incluido de Raphinha para Sergi Roberto en el área. Remataba Raphinha de cabeza pero se le iba alto tras el centro de Ferrán desde la izquierda. Cerraba más Xavi con tres centrales, con Alonso, Christensen y Araujo. Sergi Roberto ya por dentro. Remataba Luis Suárez en el área que pegó en el pecho de Marcos Alonso y era desviado a córner. La centraba Ferrán pero se envenenó y no remató ni Lewandowski ni Raphinha, se iba rozando el palo. Babic llegó al corte cuando De Jong iba en carrera en dirección a portería. Araujo remataba de cabeza en el segundo palo totalmente solo y se quedó a medio camino entre disparo y pase a De Jong.

Remataba desviado Lewandowski de cabeza, que solo conseguía peinarla. Atrapaba por bajo Fernando al disparo de Alarcón dentro del área. Disparó de volea de Samú desde la frontal que se iba a las manos de Ter Stegen. Salía Fernando para atrapar por alto tras un despeje de Ely dejando el balón muerto. Se defendía el Almería, despejaba Ely un centro de Ferran. Estaba Araujo desde hace varios minutos como delantero y la peinó levemente como pudo, saliendo fuera por poco. Remataba Gavi en el área que se estrelló en un defensa y le dio un cabezazo alto Araujo. La dejaba Raphinha en el área y no lograba rematar Araujo lanzándose. Tenía la segunda el Almería, Embarba fallaa un mano a mano con Ter Stegen con Ramazani solo a su lado.

Ficha Técnica

Almería: Fernando; Chumi, Ely, Babic, Akeme; Eguaras, De la Hoz, Robertone; Baptistao, El Bilal y Luis Suárez.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric, Christensen, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Kessié; Ferran, Lewandowski y Gavi.

Amonestaciones: Eric García (35'), Robertone (47'), Xavi (52'), Chumi (53'), Raphinha (54'), Gavi (57') y Fernando Martínez (87').

Árbitro principal: Ortiz Arias.

VAR: Iglesias Villanueva.

Estadio: Power Horse Stadium.