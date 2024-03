Ambos equipos llegaban al partido después de certificar su pase a cuartos de final de la Champions League. El conjunto culé venció con superioridad al SSC Napoli en Montjuïc (3-1), dejando un resultado global de 4-2 para los azulgranas al quedar 1-1 en Nápoles. Pau Cubarsí fue elegido como el mejor del terreno de juego tras dejar una actuación para enmarcar pese a su poca experiencia como profesional.

Por su parte, los rojiblancos firmaron un encuentro de infarto ante el Inter de Milán. Después de perder la ida en Italia por 0-1, igualaron la eliminatoria en los minutos finales gracias a un estelar Memphis Depay, que marcó el tanto decisivo que hizo que el partido se prorrogase hasta las dos horas de duración para posteriormente vencer en los penaltis.

Estados anímicos opuestos

Fermín y De Paul en una acción del partido // SPORT

Respecto al análisis de la vigésimo novena jornada entre ambos conjuntos, claramente el combinado catalán sale mucho más favorecido que el madrileño. A falta de nueve jornadas de que la temporada liguera concluya, el Barça se posiciona como segundo clasificado. A 8 puntos del líder absoluto, el Real Madrid, todavía sigue con esperanzas de revalidar su título como campeón.

No obstante, los "indios" no pueden estar igual de orgullosos que en Can Barça. La mala racha de partidos encadenados ha provocado que el Athletic Club les haya arrebatado la cuarta plaza (vienen por contra en un muy buen estado de forma) y por tanto el billete para la Champions de cara a la temporada que viene. Esto les obliga moralmente a luchar por ese objetivo ya que la posibilidad de alzarse con el título es relativamente complicada al situarse a 17 puntos de su máximo rival.

Seguidamente, es cierto que los de Xavi Hernández jugaban con ventaja en el encuentro. A pesar de que los rojiblancos eran locales y no perdían en el Metropolitano desde semifinales de copa ante los "leones", el desgaste de la prórroga ante el Inter y la no titularidad de Griezmann eran condiciones peores que las de la plantilla blaugrana.

Las claves del encuentro

La primera parte se desenvolvió por partes iguales. Ambos conjuntos tuvieron sus ocasiones al principio de esta para abrir la lata pero ninguno de los dos las llegaron a materializar.

Llegado el minuto 38, los culés marcaron el primero. No podía ser otro, J. Félix que volvía a la que fue y será su casa cuando regrese de cesión (aunque todo apunta a que no se quedará), estrenaba el marcador. El portugués, que no había podido entrar casi en juego, aprovechó su primera acción: Gündogan envió en profundidad desde la frontal, para que Lewandowski devolviera el esférico al área pequeña. João, con un remate suave, remató a la red sin que Oblak pudiera evitar el tanto.

El Barça volvió a sorprender al Atlético en el arranque del segundo tiempo. Rodrigo de Paul cometió una fatal pérdida de balón que aprovechó Raphinha para controlarlo, encarar la meta y asistir a Robert. El polaco realizó un disparo a la media vuelta colocado, de auténtico 'killer', que batió al guardameta esloveno.

El canterano Fermín sentenció el duelo para el Barça. De nuevo Gündogan envió en largo para Koundé, quien apuró el carril y dejó atrás para Lewandowski. Este centró desde la derecha del ataque para que el joven centrocampista, cambiándole los papeles llegando desde atrás, cabeceara de manera inapelable a la red. Un golazo colectivo de manual.

La debacle atlética concluyó con la expulsión de Nahuel Molina en los instantes finales. Tras una dura entrada por detrás a Vitor Roque, el cual se desmarcaba solo, vio la tarjeta roja y por ende se perderá el próximo partido.

Roque y Molina antes de la expulsión de este último // Getty Images

En lo que respecta a ambos clubes, tanto la ida como la vuelta liguera el FC Barcelona se ha impuesto al equipo rojiblanco. 1-0 en Barcelona y 0-3 en Madrid.

Sin embargo, es todavía posible que se vuelvan a enfrentar en la presente campaña. Si los dos pasan a las semifinales de la máxima competición europea (el Barça vence al PSG y el Atlético al Borussia Dortmund), lucharán por una plaza para la final. En caso de ganarla, les acreditaría a uno de los dos como el mejor equipo de Europa (sería la primera vez para los rojiblancos y la sexta para los culés).