Una 'mancha' en el cuadro de Velázquez

El Estadio Municipal de Butarque acogía un interesante choque de LaLiga 1|2|3. El Real Betis visitaba Leganés con Julio Velázquez a los mandos de la nave verdiblanca. Un equipo que no comenzaba a carburar en cuanto a juego a pesar de contar con una plantilla suficiente para lograr el ascenso a Primera División. Ese objetivo se cumpliría pero no fue tarea sencilla. Y es que los andaluces, en esta Jornada 9, verían cómo Velasco en el 90' ponía la puntilla a un entrenador más que cuestionado. Una derrota con sabor amargo por las sensaciones y, sobre todo, por el momento del tanto encajado. La hora de la reflexión.

Los visitantes empezaban probando fortuna con un lanzamiento de Cejudo con pierna izquierda que se marchaba bastante desviado. Castro se la cedía pero el cordobés no lograba encontrar el marco contrario. Era la primera llegada tímida de un Real Betis que quería empezar a dar golpes encima de la mesa en la categoría de 'plata'.

Lo mismo pretendía el Leganés que, a balón parado, comenzaba a llegar a la portería de Adán. Un centro desde el lateral del área tenía que ser despejado con una mano por el guardameta del Real Betis ante la atenta mirada de Mantovani. El central argentino, siempre peligroso en ese tipo de acciones, estuvo cerca de conectar la pelota con la cabeza.

El cuadro de Velázquez quería ser protagonista. Una ocasión clara llegaría gracias a la eterna conexión entre Molina y Castro. El de Alcoy se la dejaba al canario que con pierna izquierda trataba de sorprender a Pina. Estuvo a punto de colarse ese envío de 'RC24'. Mucha presencia de seguidores béticos en Leganés. No es noticia. Un nuevo acercamiento verdiblanco se produciría acto seguido, otra vez con Rubén como protagonista. Centro de Cejudo que remataba el '24' demasiado forzado.

El Leganés no se asustaba. Gran acción individual de Dioni que se marchaba con caño incluido de todo lo que se le ponía por delante. Su jugada terminaba con un despeje de Molinero en el pase de la 'muerte'. El equipo local insistía pero Adán se mostraba atento con una zaga, todo hay que decirlo, que dejaba dudas. La última del primer tiempo también fue para el conjunto de Garitano aunque chocaba constantemente con el meta del Real Betis. Especialmente, por el centro estaba llegando el peligro.

No es novedad. Los 'pepineros' salían más enchufados en la segunda parte entrando por el costado de Martínez. Un centro peligroso no era rematado por poco por Dioni, quien sí tocaba el cuero pero no lograría conectarlo perfectamente. Comenzaba a caer la noche en Leganés y el partido se le ponía oscuro al Real Betis. El 'Lega' llegaba con más corazón que cabeza pero lo hacía. Un remate con la testa era detenido por Adán. Lejano y sin potencia. Pero, un acercamiento más.

El bando sevillano respondía con un remate muy lejano de Molinero. Entraba en acción Ceballos, algo desapercibido hasta el momento. Cuando el canterano entra en escena su equipo también lo hace. El chut del lateral derecho era detenido sin inconveniente alguno por Pina. El choque estaba igualado, como era de esperar. Se iba a decidir por pequeños detalles.

Llegaba el carrusel de saques de esquina para el Leganés. Todos desde el costado diestro. El primero, colgado al segundo palo, era ejecutado de cabeza pero demasiado forzado. El otro no era una repetición del anterior pero es que lo parecía. Mantovani cabeceaba prácticamente sin fuerza. La buena presión del equipo de Garitano provocaba pérdidas como la de Cejudo. La recuperación del 'Lega' terminaba con un centro que Adán detenía lanzándose al césped.

Velasco condena a Velázquez

El Leganés, un 'mata-gigantes' | FOTO: Estadio Deportivo

Tanto va el cántaro a la fuente que se acaba rompiendo. No hubo ocasiones claras pero el Leganés ponía más corazón. Y eso, en el fútbol, se acaba notando. Centro medido desde la izquierda que Velasco, en el 90', convertía en un bonito chut que entraba por arriba del marco de Adán. Era el 1-0. El premio a la fe del 'Lega' y, de paso, el castigo a la poca ambición del Real Betis. Velázquez quedaba en la cuerda floja con pocas semanas disputadas. Su equipo no transmitía absolutamente nada. Fiesta en el centro de España porque los 'pepineros' habían derrotado al 'gigante' de Segunda División. No era para menos.