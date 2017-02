Stoichkov también cree en la remontada blaugrana

Foto: fcbarcelona

Si alguien entiende de épica, este es Hristo Stoichkov. Con la camiseta azulgrana, durante la etapa del llamado 'Dream Team', el búlgaro vivió varios episodios en los que la palabra proeza parecía tener un significado arraigado al escudo del equipo catalán. Kaiserslautern, Wembley o las Ligas de Tenerife son algunos ejemplos de momentos en los que los jugadores azulgranas parecían tenerlo todo en contra para lograr su objetivo, pero aún así lo hicieron.

El mítico número 8 culé ha comparecido hoy ante los micrófonos tras un acto organizado por la Fundación del FC Barcelona, la Fundación Johan Cruyff y La Caixa. El exjugador azulgrana ha repasado la actualidad culé tras dicho acto y, como no, las preguntas han ido tras la delicada situación que vive el equipo, sobretodo en Champions y LaLiga. Hristo ha expresado que "el Barça tiene equipo para reaccionar. Confío en estos jugadores que nos han dado muchas alegrías durante todos estos años.

Referente a la competición europea, Stoichkov ha admitido que la eliminatoria está muy cuesta arriba: "Será difícil y tenemos que ser realistas, pero no es imposible. La remontada comienza a partir de este domingo intentando ganar en el Calderón. El Barça tendrá que buscar la victoria desde el primer minuto. Si antes del descanso tenemos una ventaja de dos goles, ya podremos pensar que es posible".

El polémico exfutbolista búlgaro ha querido hacer hincapié en la importancia de la afición ante un partido de tales características: "El público del Camp Nou nunca da la espalda al equipo y el hecho de que en un partido no aplaudan, no quiere decir que no den su apoyo". Hristo también ha tirado de memoria y ha recordado que el mítico 'Dream Team' también pasó por malos momentos, aunque lograron levantarse y lograr éxitos después de estas delicadas situaciones. "En Santander perdimos por 5-0 y estaban sobre el césped Laudrup, Romario, Bakero, yo... Y luego el equipo encadenó buenos partidos. En Zaragoza perdimos por 6-3 y luego ganamos 20 partidos seguidos y fuimos campeones. Por un partido no pasa nada", ha querido destacar Stoichkov.