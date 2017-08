Guía VAVEL Real Zaragoza 2017/2018: A la quinta va la vencida

Google Plus

No queda muy lejos la decepcionante última temporada del Real Zaragoza. Tres entrenadores, muchos jugadores, jugadores del filial en el primer equipo y un descenso más cercano que otra veces.

La vuelta de Alberto Zapater y Cani ilusionó a la afición blanquilla durante los primeros meses, pero fue decayendo conforme pasaba la temporada y el equipo no levantaba cabeza.

Narciso Julià abandonaba la dirección deportiva para poder dejar su puesto a Lalo Arantegui.

César Láinez salvó al equipo y no quedaba otra que "borrón y cuenta nueva". Aquí les dejamos un resumen de la pasada temporada: jugando con fuego.

De esta manera, plantilla muy avanzada al principio de pretemporada, gracias al buen trabajo de Lalo Arantegui. Plantilla joven mezclada con algo de veteranía e ilusiones renovadas para la afición, que solo piensa en que este año sí: "este año se sube a Primera División". Comienza así la quinta temporada en la categoría de plata del fútbol español.

Datos del Club

Fundación 1932 Estadio La Romareda (34.596 espectadores) Presidente Christian Lapetra Abonados 18.900 (10/08/2017) Temporada en Segunda 5ª consecutiva Twitter @RealZaragoza // @Zaragoza_VAVEL Instagram @realzaragoza // @zaragozavavel

Plantilla

Nombre Posición Fotografía Álvaro Ratón Portero Cristian Álvarez Portero Alberto Benito Lateral Derecho Julián Delmás Lateral Derecho Simone Grippo Centra Jesús Valentín Central Álex Zalaya Central Diogo Verdasca Central Ángel Martínez Lateral Izquierdo Daniel Lasure Lateral Izquierdo Iñigo Eguaras Centrocampista Alberto Zapater Centrocampista Javier Ros Centrocampista Cezary Wilk Centrocampista Aleix Febas Centrocampista Oliver Buff Mediapunta Giorgi Papunashvili Extremo Jorge Pombo Extremo Alain Oyarzun Extremo Gaizka Toquero Extremo / Delantero Borja Iglesias Delantero Rai Nascimiento Delantero

Cuerpo técnico

Natxo González fue el elegido para encomendarse a la siempre difícil tarea de ser entrenador del Real Zaragoza. Tras su buena temporada en el Reus, al que mantuvo en la categoría sin problemas, ficha por el equipo aragonés con el objetivo de hacer una buena temporada.

La afición zaragocista y el club seguro que esperan que queden atrás aquellos años, que son casi todos, en los que tienen que pasar tres o incluso cuatro entrenadores por el banquillo de La Romareda. El entrenador vasco fue la apuesta fuerte de Lalo Arantegui desde el principio.

Aquí les dejamos un reportaje sobre el técnico y su filosofía: Natxo, su ludus y... ¿la gloria?

De esta manera queda el cuerpo técnico del primer equipo:

Entrenador Natxo González 2º Entrenador Bernardo Tapia Preparador Físico Javier Chocarro Fisioterapeuta Andrés Ubieto Médico Honorio Martínez Delegado Alberto Belsué

Altas y bajas

Un nuevo mercado de fichajes movido para el equipo aragonés que ha tenido que renovar parte de la plantilla. 19 bajas son muchas para un equipo que tuvo que empezar de cero este mercado de verano. Cuatro jugadores han promocionado desde el filial blanquillo y cuatro jugadores de la última plantilla se han quedado. Estos son Javi Ros, Alberto Zapater, Jesús Valentín, Jorge Pombo y Álvaro Ratón, sin contar a Wilk, que sigue con su lesión, pero que ha renovado por un año. A partir de esto, Lalo Arantegui ha tenido que fichar hasta 12 jugadores para el nuevo Real Zaragoza.

Altas

En esta tabla se pueden observar los fichajes realizados por el Real Zaragoza, contando los ascendidos del Deportivo Aragón. Un dato destacable es que todos los jugadores (salvo Febas) llegan en propiedad para un año o más, algo que no se veía desde hace tiempo en el equipo aragonés, que se basaba en traer jugadores cedidos.

Bajas

Nombre Equipo de destino Marcelo Silva Salt Lake (EEUU) Ángel Rodríguez Getafe CF Jorge Ortí CD Toledo Jorge Casado AO Xanthi (Grecia) Leandro Cabrera Crotone (Italia) Jorge Díaz Panetolikos (Grecia) Abraham Minero Nàstic de Tarragona Fran Rodríguez UD Almería Pablo Alcolea CD Toledo Isaac Carcelén CyD Leonesa Razvan Popa Sin equipo José Enrique Sin equipo Macky Bagnack Admira Wacker (Austria) Rubén Gracia 'Cani' Retirado Edu García Sin equipo Georgios Samaras Samsunsport (Turquía) Sebastian Saja Retirado Jean Marie Dongou Sin equipo Rolf Feltscher Getafe CF Manu Lanzarote Sin equipo Xabi Irureta Descartado (aún sin equipo) Álex Barrera Descartado (aún sin equipo) Jordi Xumetra Descartado (aún sin equipo) Edu Bedia Descartado (aún sin equipo)

En el capítulo de bajas, destaca la retirada de Cani, la cual se anunció días antes de empezar la pretemporada. También destaca que ninguno de los jugadores que abandonan la disciplina zaragocista lo hacen en calidad de cedido.

Resumiendo, una plantilla joven y totalmente renovada la del nuevo Real Zaragoza.

Pretemporada: buena imagen, pero no resultados

La pretemporada del Real Zaragoza no ha sido del todo regular. El equipo blanquillo ganó al Boltaña durante su stage de pretemporada en la localidad oscense con un contundente 0-13. A la vuelta de la concentración, el equipo disputó un nuevo partido de entrenamiento ante su filial, el Deportivo Aragón, en el que también ganó sin problemas.

Sin embargo, los partidos oficiales de pretemporada no han ido bastante bien. El primero fue ante el Logroñes, encuentro que terminó en empate a uno, pero que dejó buenas sensaciones del nuevo equipo blanquillo.

El Mirandés fue el segundo rival, que además se llevó el partido por la mínima (1-0). Ya en la comunidad aragonesa, especialmente en Teruel, se disputaron los otros dos partidos. El partido frente al filial del submarino amarillo, acabo con la derrota del equipo blanquillo e hizo que las alarmas saltasen, ya que perdieron por 1-3. Contra el Levante, tocaba darle la vuelta a la imagen, y el equipo se impuso por 0-2, suponiendo la primera victoria en partido oficial. El equipo tampoco supo ganar ante el Gimnàstic de Tarragona en tierras catalanas pese a realizar uno de los mejores partidos de pretemporada. En el último partido de la pretemporada, el Memorial Carlos Lapetra, el equipo aragonés cayó ante el Eibar por un contundente 0-2.

ADIDAS vuelve a vestir al Real Zaragoza

Este es el segundo año consecutivo en el que la famosa marca deportiva viste al equipo blanquillo. La primera equipación sigue siendo blanca, pero la segunda ya no es la típica camiseta 'avispa' amarilla y negra. Este año han optado por la camiseta 'tomate' como segunda equipación mezclada con un tono azul.

Aunque se presentó la camiseta negra como equipación de portero, se ha visto a Álvaro Ratón disputar los encuentros vestido de negro o, incluso, de amarillo con rallas verdes (similar al estilo de la 2ª equipación), por lo que da a conocer el amplio abanico de posibilidades para el portero, que variará según la vestimenta del equipo al que se enfrente. Queda pendiende de conocer la tercera equipación.

Que mejor regalo para La Romareda que el ascenso

El mejor regalo para el Estadio Municipal de La Romareda solo puede ser ver a su equipo ascender de nuevo a la máxima categoría del fútbol español. Y es que el terreno de juego del club blanquillo cumple 60 años disfrutando del fútbol. Años en los que ha visto ganar, perder, ascender a Primera División, bajar a Segunda, disfrutar de "Los Cinco Magníficos", ver jugar a Cani, Zapater, Ander Herrera, Jesús Vallejo...

También ha sufrido a jugadores que no supieron defender bien el escudo del león. Tardes de llantos, de alegrías, de gritos, de pañoladas.... Pero un nuevo ascenso le daría una alegría de nuevo a este mítico campo de fútbol. Les dejamos otro reportaje sobre el estadio del Real Zaragoza: La Romareda, 60 años de zaragocismo en sus muros.

Estilo de juego y once titular

Natxo González ha probado numerosas fórmulas durante la pretemporada, pero todo parece indicar a que el sistema de juego será un 4-2-3-1. En la portería están las dudas, aunque Ratón será quien inicie la competición en esta posición. Habrá que ver si cuando Cristian Álvarez este a su mejor nivel, pasará a la titularidad.

La defensa parece más que clara. La más utilizada por Natxo González ha sido Alberto Benito y Ángel Martínez en las bandas, y Valentín con Grippo en el centro de la defensa. Aunque si que es verdad, que el único con el que está dudando es con Valentín, ya que ha probado también a Verdasca.

Centro del campo para Javi Ros y Alberto Zapater, dos veteranos en el equipo. Aunque Febas también puede jugar en esa posición, Natxo parece que optará por los dos experimentados centrocampistas. En las bandas, Pombo y Papunashvili parecen ser lo más aventajados para esa posición, pero habrá que ver el rol de Gaizka Toquero que también puede desenvolverse en esas posición, aunque se ha incorporado más tarde al equipo aragonés y todo parece indicar que será el georgiano quien ocupe esa posición.

El ataque zaragocista es seguro al 99%. Oliver Buff es el candidato perfecto para la mediapunta y ha dejado muchos destellos de su calidad en los partidos y entrenamientos de pretemporada. Borja Iglesias será la referencia del equipo blanquillo en el ataque.

El referente volverá a ser el capitán Alberto Zapater, jugador al que hemos analizado de forma individual en este artículo: Zapater, el eterno león del escudo.

¿Qué Zaragoza vamos a ver?

Sin duda se va a ver a un Zaragoza más defensivo que otras veces. De hecho, en ese aspecto fue lo primero en lo que empezó a trabajar Natxo González en pretemporada para este nuevo proyecto. Un sistema defensivo que se basa en dos líneas de cuatro juntas y dos jugadores en un línea más arriba, aspecto que se ha visto en los últimos partidos, donde las bandas con los dos del centro del campo hacen una de esas líneas, y el mediapunta (Buff normalmente) y el delantero se quedan presionando arriba.

Con las líneas más juntas, los rivales suelen tener más dificultad para avanzar hacía la portería del equipo, como se pudo ver en el partido ante el Nàstic de Tarragona.

Siguiendo con el aspecto defensivo, el Zaragoza es un equipo que va a presionar todos los balones, como ya dijo Natxo González: "No pasa nada si perdemos el balón, pero hay que presionar para recuperarlo. El que no presione, no jugará". Por lo que se va a ver un equipo luchador y diferente al de otros años en ese aspecto.

En el ataque, mucho juego, mucho toque y llegada por las bandas donde tanto los extremos como los laterales defensivos van a llegar hasta la línea de fondo para intentar crear peligro por esa zona. Por dentro, con un mediapunta comunicando el centro del campo y la delantera, será mucho más fácil para hacer gol. Uno de los centrocampistas suele meterse entre los centrales para poder sacar el balón sin problemas, aspecto que se ha visto reflejado con Zapater o incluso con Eguaras, haciéndolo bastante bien este último y con lo que se ha podido ganar un puesto de titular.