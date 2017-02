Previa Real Madrid - UD Las Palmas: historia o frustración

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rey / VAVEL

La segunda jornada intersemanal de la temporada brinda un duelo de excepción. De los que quitan el hipo. Y justo en pleno tourmalet, cuando más cuesta arriba se pone la competición. Real Madrid y Las Palmas no guardan muy buen recuerdo en eso de jugar entre semana. Ambos prefieren los domingos de transistor o, en su defecto, cualquier momento de los fines de semana futbolísticos, que ya se alargan normalmente de viernes a lunes.

El cuadro madridista empató a uno ante el Villarreal en el Bernabéu en la primera jornada entre semana, allá por septiembre. Las Palmas, por su parte, cayó con estrépito en Anoeta frente a la Real Sociedad por un marcador de cuatro goles a uno. Pero no hay recuerdo que sirva de barrera para intentar lamerse las heridas. Porque comienza el mes de marzo, el de la primavera. El del aroma fresco y renovado. La primera flor tomará color blanco o amarillo.

Una partida de intelectuales del fútbol. En eso se convertirá el duelo entre Zidane, el mentalista francés, y Setién, el ajedrecista cántabro. También será la batalla por el timón entre Modric y Roque Mesa. Y el día del reencuentro de Jesé, que vuelve al hogar que le vio crecer. Para él habrá un rehogado de emociones que espera saldar con su primer gol enfundado en la zamarra de la Unión Deportiva. Dónde mejor. O dónde peor. Alicientes no faltan.

El líder no puede permitirse otro tropiezo

El Real Madrid recibe a Las Palmas como primer clasificado. La disciplina madridista, con un partido menos, comanda la tabla con 55 puntos; eso sí, con el retrovisor cerca para poder vigilar a un Barcelona que no se baja de la lucha por el título y a un Sevilla que no renuncia a nada. La remontada en el Estadio de La Cerámica recordó a esos tiempos de antaño, de brega incesante, y que conformaron la esencial del club blanco: la de nunca rendirse ante las adversidades.

Zidane no parece que vaya a remover demasiado el once, salvo en el centro del campo. Casemiro ni siquiera ha ido convocado y todo hace indicar que el técnico galo dará entrada a Isco o a James. Precisamente el primero de ellos ha demostrado en los últimos partidos estar un escalón por encima que el resto. El malagueño, explotando su función como revulsivo, imprimió otro gesto al equipo el pasado domingo ante el Villarreal. Lo mismo hizo Morata, que marcó el tanto del triunfo.

Los merengues no pueden permitirse otro tropiezo tras caer derrotados la pasada semana ante el Valencia en Mestalla (2-1). La carrera por el campeonato se comprime en las próximas fechas y mantener el ritmo es clave. A ello ayudará Gareth Bale, que ha regresado recientemente a los terrenos de juego tras su lesión. El expreso de Gales promete asumir los galones.

Hacer saltar la sorpresa para revivir

Las Palmas visita la capital de España sumido en una negativa racha de resultados que ha hecho cambiar el horizonte a los que confiaban con metas más ambiciosas. Europa ya queda a once puntos, los mismos que separan al conjunto canario del descenso. La zona roja no ha sido una especial preocupación durante la temporada, pero la escasa suma de puntos obtenidos en la segunda vuelta pone los pies en el suelo. El objetivo no deja de ser asentarse en Primera.

La filosofía y la propuesta siguen siendo las mismas

Setién saldrá en el Bernabéu con la intención de salir de una vorágina de poca efectividad que contrasta con la filosofía. La propuesta sigue siendo la misma, incluso cuando el rival de enfrente supone un reto de mayúsculas dimensiones. Mucho se ha hablado en los últimos días del afán resultadista que rodea al fútbol y, en este caso concreto, a la Unión Deportiva. Pero el técnico santanderino sabe que depende de ello. Será necesario sacudirse y persistir. Es cuestión de ahínco.

Los isleños tendrán que hacer saltar la sorpresa para revivir y ganar terreno en la tabla clasificatoria. Con 28 puntos y en la duodécima posición, lejos empieza a estar el Alavés, undécimo con 33, y más todavía el Éibar, séptimo con 38, en una plaza que podría dar acceso a competición europea si el Barcelona se alza con el título de Copa. Hay tiempo para reaccionar y una base sólida sobre la que trabajar, pero no la fortuna para que entre el balón. Un gol de falta en 62 tiros lo confirma.

Precedentes en el Santiago Bernabéu

El último precedente entre ambos conjuntos en el Bernabéu se remonta a la jornada 10 de la temporada 2015-2016. La Unión Deportiva, en estado de bisoñez todavía por su condición de recién ascendido, acababa de contratar a Quique Setién. El técnico cántabro condujo su segundo encuentro con la disciplina grancanaria en el feudo madridista, justo después de empatar a cero en casa ante el Villarreal.

Fecha Jornada Local Resultado Visitante 31 de octubre del 2015 10 Real Madrid 3-1 Las Palmas 10 de febrero del 2002 25 Real Madrid 7-0 Las Palmas 12 de noviembre del 2000 10 Real Madrid 5-1 Las Palmas 21 de febrero de 1988 24 Real Madrid 5-0 Las Palmas 7 de septiembre de 1986 2 Real Madrid 1-1 Las Palmas

Las Palmas no ha conseguido asaltar el campo merengue en sus 33 campañas en la élite. De las 37 visitas de los insulares al Paseo de La Castellana, 34 se han saldado con victoria local y tan solo cuatro con empate (un 11% del total). Con las estadísticas históricas en contra, los amarillos tratarán de hacer historia y clavar su bandera en el coliseo blanco. Justo cuando más lo necesitan.

El mejor local y el segundo peor visitante

La jornada 25 de Liga enfrentará a dos equipos opuestos en el plano estadístico. El Real Madrid es actualmente el conjunto que mejor opera como local, con un total de 32 puntos merced a diez triunfos y dos empates. La escuadra de Zidane, además, tiene la mejor diferencia de goles en campo propio: 31 tantos a favor y 10 en contra tras 12 encuentros en el Bernabéu (+21, por el +20 del Barcelona, aunque con un partido menos en casa).

La Unión Deportiva presenta la cara oscura. Los pupilos de Setién suman la segunda peor puntuación de La Liga como visitantes, empatando con el Deportivo: cinco puntos, solamente mejor que el Granada, con tres. Una victoria (ante el Valencia, en la primera cita liguera del curso), dos empates (ante Osasuna, 2-2, y frente al Alavés, 1-1) y ocho derrotas. Esos números, junto a los 11 goles a favor y los 24 en contra, conforman un paupérrimo balance para los isleños.

Livaja, baja este miércoles, yace en el césped del Pizjuán tras caer ante el Sevilla | Foto: Juan Ign. Lechuga / VAVEL

Declaraciones de los entrenadores

Zinedine Zidane compareció este martes en rueda de prensa para valorar cómo llegan sus pupilos al duelo frente a Las Palmas. Sobre el estado de forma del equipo, afirmó: "Esto va a ser así siempre. Vamos a tener cada tres días partido. Necesitas más recuperación pero como las fechas son así hay que aceptarlo. Para el contrario es igual y estamos preparados. Somos 24". Aun así, el técnico aseguró que están preparados para afrontar el partido con garantías.

Cuestionado por los minutos de los que disponen futbolistas como Isco y Morata puntualizó que todos son importantes, si bien debe escoger cada semana: "Tengo que elegir. Esa es la dificultad de mi trabajo. Sabéis lo que pienso de Morata y de Isco. Hicieron su trabajo. Ganamos todos juntos, luego algunos marcan la diferencia. Si a un jugador le pones 14 partidos y luego le quitas uno, está jodido. No puedo contentar a todos. Es importante decir las cosas claras".

Setién admitió que los jugadores están heridos tras el último partido

Quique Setién también se sentó ante los medios para explicar cómo plantearía el enfrentamiento de este miércoles. El técnico cántabro asume la mala racha de resultados como un reto: "Los jugadores están heridos después de haber jugado bien frente a la Real Sociedad y perder. Están con ganas de revancha y de cambiar esta dinámica. Sabemos la repercusión que tendría ganar en el Santiago Bernabéu.

En relación a la propuesta dijo que no cambiará el estilo pese a la entidad del rival: "Trataremos de tener el balón. No vamos a cambiar nada de nuestra filosofía de juego. Sabemos que mañana habrá momentos en los que estaremos sometidos y habrá que defender bien". Además, se mostró esperanzado con Jesé y cree que pronto le acompañará la suerte que no ha tenido hasta ahora: "Está adquiriendo ese punto de lucidez y tiene mucha ilusión".

Arbitrará Fernández Borbalán

David José Fernández Borbalán será el encargado de dictar sentencia este miércoles en Chamartín. El colegiado almeriense, de 43 años, debutó en Primera División en el año 2004. Desde entonces, su carrera ha sido meteórica, siendo incluso designado árbitro internacional en enero de 2010. Además, ha dirigido una final de Copa del Rey y varios partidos en distintas eliminatorias de Supercopa de España. Su total de encuentros en la máxima categoría asciende a más de 200.

Borbalán no es un desconocido para madridistas y amarillos. El pasado curso ya dirigió un choque entre ambos, que tuvo lugar en marzo de 2016 en el Estadio de Gran Canaria. Entonces vencieron los visitantes por un marcador de un tanto a dos. En esta presente campaña también decretó suerte en el templo de Siete Palmas, en el duelo que enfrentó a los canarios frente al Deportivo de La Coruña.

Asimismo, el árbitro andaluz atesora dos premios en su vitrina particular como reconocimiento a su labor en los últimos años. Por una parte, el Silbato de oro de Primera División, que le fue otorgado en 2011; por otro, el Trofeo Vicente Acebedo, en 2012. El almeriense tendrá que lidiar con la polémica de los últimos días que ha envuelto al gremio arbitral.

Convocatorias

Real Madrid: Zinedine Zidane ha incluido un total de 19 futbolistas en la lista de convocados. La baja más significativa por lesión es la de Raphael Varane, quien estará fuera de los terrenos de juego cinco semanas. Acorde con el parte médico facilitado por el club blanco a través de su página web, el zaguero francés sufre una lesión muscular de segundo grado en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Tampoco estará Casemiro, a quien el entrenador galo dará descanso.

De este modo, los jugadores convocados son: Navas, Casilla, Yáñez; Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, James, Kovavic, Modric, Asensio, Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Morata.

Las Palmas: Quique Setién ha incluido un total de 20 futbolistas en la lista de convocados. Seguirán siendo baja por lesión Ángel Montoro, Javi Castellano, Michel Macedo y Marko Livaja. Por decisión técnica se queda fuera Hélder Lopes. Con la expedición, asimismo, viajaron también dos jugadores del filial, Erik Expósito y Jeremies Valerón.

Así, los jugadores convocados son: Javi Varas, Raúl Lizoaín; David Simón, Mauricio Lemos, David García, Aythami Artiles, Dani Castellano, Pedro Bigas; Vicente Gómez, Hernán, Roque Mesa, Tana, Halilovic; Jonathan Viera, Mateo García, Momo, Kevin-Prince Boateng, Jesé, Erik Expósito y Jeremies Valerón.

Posibles onces