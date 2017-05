Quique Setién, la polémica está servida

Quique Setién - Foto: UD Las Palmas

Ocurrió el pasado sábado tras la derrota en El Molinón por 1-0, Las Palmas cayó derrotada frente al Sporting de Gijón y, tras el encuentro, el conjunto grancanario y todo el cuerpo técnico debían dirigirse al hotel para el tradicional almuerzo que celebran todos juntos, pero el técnico de la UD, Quique Setién, acompañado de su segundo, Eder Sarabia, y Fran Soto, preparador físico, abandonaron la concentración para citarse con amigos y familiares.

Todos estos hechos no hubiesen sido noticia si el mismo Quique Setién hubiese solicitado permiso a la entidad amarilla, en concreto a Nicolás Ortega, jefe de la expedición, quien tuvo que realizar una llamada al técnico amarillo para pedir explicaciones y comunicarle que estaba inclumpliendo el código disciplinario.

La decisión del míster de abandonar la concentración, avisando única y exclusivamente al capitán de la Unión Deportiva, David García, y a Rubén Fontes, empleado del club en lo que a materia de producción se refiere, no ha sentado nada bien en el club presidido por Miguel Ángel Ramírez, que ha podido sancionar al técnico.

Y es que, si Quique Setién no está sancionado es gracias a que en el transcurso del pasado lunes, él mismo pidió disculpas a los directivos amarillos en una reunión celebrada a mediodía en las oficinas del equipo canario por no solicitar permiso para salir a almorzar con sus ayudantes tras la derrota sufrida en El Molinón. Tras este percance, que se espera no afecte aun más al rendimiento de los jugadores, la Unión Deportiva ya prepara su próximo encuentro frente al conjunto dirigido por Luis Enrique con algunas ausencias, como la de Bigas, Tana o Dani Castellano. Recordamos que no es el primer incidente de Setién en el conjunto amarillo, ya que hace poco una rueda de prensa suya después del encuentro frente al Celta de Vigo también levantó mucho polvo en la isla. La afición continúa dividida, algunos apoyan al técnico amarillo, otros en cambio, critican su forma de actuar en estos últimos meses, sea como sea lo que está claro es que el técnico cántabro acabará la temporada en el banquillo de Las Palmas.