Setién: "Me quedo con el recuerdo de la afición"

El ex entrenador de Las Palmas ya ha sido presentado como nuevo técnico del Betis, dirigirá el banquillo verdiblanco durante las próximas tres temporadas. En su primera rueda de prensa como entrenador bético ha evitado tocar temas delicados sobre su paso por la Unión Deportiva.

A la pregunta sobre si en el Betis iba a tener derecho a veto como solicitó en la UD, Quique Setién ha respondido lo siguiente: "La palabra poder no me gusta nada, yo no quiero tener poder. Quiero ser un hombre de consenso, jamás he impuesto nada, ni siquiera a mis futbolistas". Haciendo hincapié en que sus problemas con la dirección de Las Palmas ya forman parte del pasado, sin querer mencionar nada relacionado con ello y únicamente agradeciendo una vez más a la afición amarilla que le brindó su apoyo. "Lo que ha pasado en la UD Las Palmas ahí se queda, yo he cerrado una puerta que me va a costar porque hay una parte importante de mi corazón que se va a quedar ahí. En Las Palmas me quedará el recuerdo de la afición, de lo que hemos hecho ahí, lo demás ya es un tema que está cerrado".

También ha aclarado que empieza ahora de cero; nuevas expectativas, ideas y gente que lo acompañarán en su nuevo camino verdiblanco. "Uno arranca libre de todo, lo demás se acabó". En relación a las preguntas sobre el cuerpo técnico que tendrá en el Betis, Setién ha recordado que comenzará esta aventura acompañado de su segundo en la UD, Eder Sarabia y su fiel compañero Fran Soto, preparador físico. "Hay algunas cosas que hay que puntualizar, está prácticamente todo decidido, vengo con con mi segundo entrenador, con un preparador físico que se va a unir a Marcos, que trabajaremos conjuntamente. Y el resto, porque no los conozco a todos, tenemos que comentar alguna cosa".

Por último dedicaba algunas palabras al club bético: "Sé lo que siente esta afición por el fútbol, hay una sintonía. La dimensión de este club cubre completamente mis expectativas y el interés que han mostrado lo demuestra". Y a un delantero que ha sonado en las últimas semanas para fichar por este equipo, y que también interesó a la UD en su momento. "Sergio León ya fue un jugador que teníamos apuntado en la lista nuestra, es un jugador que ha crecido muchísimo y desde luego, si al final se concreta esta opción yo estaré encantado".