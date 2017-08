Guía VAVEL UD Las Palmas 2017/18: la regularidad llama al éxito

La UD Las Palmas conquista el Trofeo Carranza | Foto: Udlaspalmas.es

Arranca el campeonato nacional de liga y la UD Las Palmas cumple su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol español. Después de una campaña donde las buenas sensaciones de la primera vuelta quedaron ensombrecidas por los pobres resultados de la segunda, el conjunto amarillo buscará una regularidad que le permita aspirar a cotas más altas que la simple –pero siempre costosa- permanencia.

Pretemporada sin derrotas

Pocos son los equipos que pueden presumir de haber terminado su preparación sin haber cosechado ninguna derrota. Es cierto que, a pesar de no haber conocido vencimiento, las sensaciones que ha dejado la Unión Deportiva en esta pretemporada han sido muy variadas. Y es que, aunque en un buen número de los encuentros disputados se ha podido ver a una UD Las Palmas sólida, desequilibrante y con las ideas claras, en algunas fases de los partidos el conjunto amarillo ha dado muestras de duda, inquietud y desestructuración sobre el terreno de juego.

Vitolo besa el escudo durante su presentación | Foto: Udlaspalmas.es

Comencemos valorando la preparación del equipo amarillo desde su desplazamiento a Madeira, donde esperaba el Marítimo de Funchal. En tierras lusas se vio un conjunto amarillo superior a su rival pero falto de ritmo y escaso de atractivo. El resultado final fue de empate a uno y la primera conclusión que se pudo extraer fue que si se da tiempo al tándem Viera-Vitolo la cosa puede pintar pero que muy bien. El ataque amarillo se deberá en gran parte a la conexión de Viera y Vitolo De vuelta a España, La “VV” conectaría por primera vez en Marbella, donde los amarillos remontaron y acabaron goleando al Besiktas (4-1) con la conexión de Jonathan y Víctor en el primer gol amarillo. Primer duelo verdaderamente exigente -el Besiktas es equipo Champions- y única goleada de la pretemporada.

La UD Las Palmas, campeón del Torneo Ciudad de La Línea | Foto: udlaspalmas.es

Tras Madeira y Marbella llegó el trigésimo Torneo Ciudad de La Línea. La Balompédica Linense, equipo de Segunda B, no se lo puso nada fácil al conjunto canario, que incluso llegó a ir por detrás en el marcador. Alen Halilovic y Mauricio Lemos se encargaron de darle la vuelta al resultado (1-2), destacando especialmente el gol del croata, que fusiló al portero gaditano desde el vértice del área. Sería el primer torneo de verano que se adjudicarían los canarios de los tres con los que se alzarían finalmente.

Ya de vuelta a las islas tenía lugar la disputa de la Copa Mahou, torneo veraniego donde acostumbran a enfrentarse la UD Las Palmas y el CD Tenerife. El encuentro de ida se caracterizó tanto por la deportividad entre ambos conjuntos como por los goles anotados. Cuatro, dos y dos, fueron las veces que los porteros tuvieron que sacar el esférico de las mallas. En este primer derbi se volvió a ver el desparpajo de la sociedad Viera-Vitolo en banda izquierda que, con Boateng por delante, formaron un tridente de muchos quilates, anotando Vitolo su primer gol con la elástica amarilla desde su regreso. Tras este empate (2-2) el torneo se decidió en la vuelta, donde la Unión Deportiva fue muy superior al conjunto chicharrero. Jonathan Viera es una pieza insustituible para el conjunto amarillo Es reseñable la actuación de Viera, que hizo uso de su chistera en incontables ocasiones y bailó a todo el Tenerife. Y es que, cuando Jonathan está liberado, sin tareas defensivas, la Unión Deportiva juega a lo que él quiere. Es el director de orquesta del conjunto amarillo y está en un estado de forma espectacular. Al final de los noventa minutos el casillero marcaba 2-0 para los amarillos y la Copa Mahou se quedaba en las vitrinas grancanarias. Dos de dos en torneos de verano.

La UD Las Palmas celebra uno de los tantos frente al CD Tenerife | Foto: Udlaspalmas.es

Con su particular doblete, la UD Las Palmas llegó al Trofeo Ramón de Carranza donde esperaba en semifinales el Cádiz, anfitrión del torneo. Los canarios se impusieron 0-1 con un solitario gol de Jonathan Calleri, que ha ido encontrándose más cómodo a medida que avanzaban los partidos. Jonathan Calleri apunta a ser el hombre gol de Manolo Márquez Todo apuntaba, antes de la salida de Boateng, que Calleri sería el '9' del equipo con el germano-ghanés ocupando la posición de mediapunta. En la final del Carranza el conjunto de Manolo Márquez se enfrentó al Málaga de Míchel González, con un resultado de 0-2 para los del preparador catalán. El protagonista del conjunto amarillo fue el guardameta Leandro Chichizola, quién parece haberle comido la tostada a Raúl Lizoain en la particular lucha que ambos han mantenido en pretemporada de cara a conseguir la titularidad bajo palos. Todo apunta a que el meta argentino comenzará el campeonato regular siendo titular en la portería. Último torneo veraniego y tercer trofeo para las vitrinas amarillas. Tres de tres.

Incógnitas amarillas

La salida de Roque Mesa al Swansea ha supuesto una baja muy sensible para los de Manolo Márquez. El futbolista que ha equilibrado el juego amarillo las últimas temporadas no tiene sustituto en la plantilla grancanaria, lo que a estas alturas de mercado y con el inicio liguero a la vuelta de la esquina supone un quebradero de cabeza para el cuerpo técnico. La incorporación de un mediocentro es fundamental Tras los partidos de preparación no parece que los Hernán, Javi Castellano, Mauricio Lemos o incluso Aythami puedan suplir el inmenso hueco que ha dejado el teldeño. El canterano Fabio se ha consolidado como un mediocentro de mucha proyección pero necesita tiempo. Ante la tardanza de la directiva de firmar un sustituto para Roque, todo apunta a que puede ser Vicente Gómez -cuando se reincorpore- quien asuma la función del hoy jugador de los cisnes. Eso si no se incorpora a Marcos Llorente o Sergi Samper -u otro-. Los canteranos de Real Madrid y FC Barcelona han sido los últimos nombres de los que se ha hablado en los despachos amarillos, siendo más factible la cesión de Samper que la de Llorente, dado que por el madrileño está preguntando media Europa . Sin lugar a dudas será uno de los enigmas por resolver a corto plazo.

Roque Mesa, baja muy importante en el mediocampo amarillo | Foto: Udlaspalmas.es

Otro de los temas importantes es el de la portería. Javi Varas salió rumbo al Granada y la Unión Deportiva firmó a Leandro Chichizola, procedente de La Spezia italiano e ídolo del River Plate campeón en 2014. Durante estos partidos de preparación Márquez ha ido alternando entre Chichizola y Raúl Lizoain, y aunque parece que el argentino le saca ventaja al canterano todavía es una incógnita quién será titular bajo palos.

Cuestión importante también es la de la zaga amarilla. Aythami está por debajo del nivel requerido para jugar con regularidad en Primera División y el fichaje de Ximo Navarro parece venirle como anillo al dedo a la defensa grancanaria.

El centro de la defensa cuenta con cinco jugadores El granadino, Pedro Bigas y Mauricio Lemos apuntan a repartirse la mayoría de los minutos en el centro de la zaga mientras que David García y Aythami Artiles esperarán su oportunidad en el banquillo. Tema aparte es el de los laterales; con un Dani Castellano que parece dueño indiscutible del carril izquierdo, ya que el joven Borja Herrera se presupone que no contará demasiado, la duda recae sobre el lateral derecho. Míchel Macedo no está rindiendo al nivel de la temporada pasada y parece que David Simón empezará partiendo de inicio, aunque todo puede cambiar de aquí al debut en Mestalla el día 18. Ximo Navarro también puede desempeñarse en esa posición.

La UD Las Palmas en un entrenamiento de pretemporada | Foto: Udlaspalmas.es

Respecto a la delantera, está por ver la formación por la que va a optar finalmente Manolo Márquez. La Unión Deportiva cuenta en posiciones de ataque con muchos jugadores de calidad que pueden ofrecer numerosas variantes al juego amarillo. Viera, Vitolo y Calleri tienen el puesto 'asegurado' -este último todavía más con la repentina salida de Boateng-; Tana, Araujo y Halilovic parecen partir con ventaja respecto a Erik Expósito, Hernán Toledo y Benito, pero todo dependerá de la necesidad y el trascurrir de cada partido. La temporada es muy larga y a pesar de la cantidad de jugadores que hay en posiciones de tres cuartos de campo la baja de Boateng ha supuesto un duro golpe para los intereses amarillos. Sería sensato buscar un refuerzo contrastado, no sólo para el mediocentro, como decíamos, sino también para la posición de '9'. Quedan todavía algunos días para el cierre del mercado de fichajes y hay varias opciones factibles: jugadores importantes que no cuentan en sus equipos, agentes libres con dilatada experiencia en grandes ligas... La afición sigue esperando incorporaciones.

Objetivo: quedar entre los diez primeros

Igual es aventurarse un poco y quizá denote algo de falta de humildad, pero hay que ser honestos: si la Unión Deportiva encuentra su juego desde las primeras fechas de liga y consigue mantener un nivel competitivo durante toda la temporada puede acabar entre los diez primeros, sin lugar a dudas. El Estadio de Gran Canaria debe convertirse en un fortín Equipo tiene para ello. Ya demostró en la primera vuelta del curso pasado, donde sumó 25 puntos, que es un rival muy complicado tanto de local como cuando juega fuera de casa. Es cierto que luego las cosas se tornaron complicadas y que el ambiente se caldeó. También es justo decir que en alguna ocasión se llegó a temer por los puestos de descenso ante la mala dinámica del equipo, que acabó sumando sólo 14 puntos en la segunda vuelta del campeonato regular. Finalmente la salvación se pagó muy barata (35 puntos tenía el Leganés, 17º clasificado) y Las Palmas no tuvo que sufrir más de la cuenta.

Manolo Márquez observa desde el área técnica| Fuente: Udlaspalmas.es

Ante esta mezcla de sensaciones que tuvieron lugar la temporada pasada hay que quedarse con lo positivo de aquellos primeros partidos donde goleó al Valencia en Mestalla (2-4), y al Granada (5-1) y Athletic (3-1) en casa; donde empató con el Real Madrid (2-2) y perdió por la mínima con el Atlético (1-1) en el Vicente Calderón; donde se veía un bloque sólido y la sociedad formada por Roque Mesa, Vicente Gómez y Jonathan Viera bien organizaba todo el juego del equipo, completada por un Prince Boateng incansable, luchador y comprometido –algo que siguió demostrando el ghanés a pesar de los momentos malos, cabe decirlo-. Es tiempo de pasar página y de quedarse con las buenas fases del juego que se vieron el curso pasado, al mismo tiempo que se entrena para no repetir los errores que tan caro costaron en muchos partidos. Por equipo, juego, afición e historia, la UD Las Palmas tiene que quedar entre los diez primeros, o al menos trabajar para ello.

