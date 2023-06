Verstappen iguala el número de victorias de Senna y Alonso repite podio

Como no podía ser de otra manera, el circuito Gilles Villeneuve ha sido el patio de juegos de Max Verstappen. El neerlandés ha vuelto a dominar en un fin de semana, y ha logrado coronar el Gran Premio con una victoria de manual y sin complicaciones para él. La "chicha" de la carrera estuvo en los puestos de más abajo, donde se han podido ver las mejoras de rendimiento de varios monoplazas, como los Mercedes, los Aston Martin y en especial el Williams de Albon. También, una buena estrategia de puntos ha logrado por fin dar un buen botín de puntos a Ferrari.

El top 10 de Canadá | Fuente: Twitter @F1

Max Verstappen

41 veces son ya las ocasiones en las que ha cruzado la línea de meta en primera posición Max Verstappen, las mismas que el legendario Ayrton Senna. Hace ya unas carreras se proclamó como el piloto con más triunfos de la escudería Red Bull, y va en camino de llegar a ser el piloto con más victorias en este deporte, de hecho, a finales de año, y si todo va como hasta ahora, podría entrar en el top 3, superando a Sebastian Vettel.

El neerlandés ha dominado todas las sesiones que contaban, en la clasificación logró nuevamente la pole, y en carrera firmo una actuación soberbia, yendo en primera posición todo el tiempo y siendo amenazado tan solo por un bache que le provocó algún que otro susto en los compases finales de la carrera.

Su máximo competidor y compañero, Sergio Checo Pérez ha acabado en una decepcionante sexta plaza tras una mala sesión de clasificación, y pese a que aún queda mucho campeonato por delante, ya se puede hablar del tricampeonato de "Mad Max".

Verstappen saliendo de su monoplaza | Fuente: Getty Images

Y no solo Verstappen está de celebración, su escudería, Red Bull, ha logrado la increíble cifra de 100 victorias en la categoría reina, una cifra que está al alcance de muy pocas. En la celebración del champán ha subido en nombre de la escudería, el legendario ingeniero Adrian Newey, y se ha podido ver uno de los podios con más talento de la Fórmula 1; Fernando Alonso, Adrian Newey, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

"Magic Alonso"

Fernando Alonso sigue demostrando día tras día y carrera tras carrera por qué es uno de los mejores pilotos que han pasado por la historia de la Fórmula 1. En clasificación igualó el puesto que consiguió el año pasado (segundo), lo cual le daba muy buenas opciones en esta carrera.

Tras una mala salida, Alonso se colocó entre los Mercedes de Hamilton y Russell. El asturiano se dedicó a perseguir al heptacampeón del mundo, y cuando parecía que el joven de la escudería alemana se estaba quedando atrás, logró ponerse las pilas y llegó a la altura del de Aston Martin, haciendo así un "sandwich" con el español. No obstante, y tras un Virtual Safety Car provocado por un fallo en el monoplaza de Logan Sargeant, Russell impactó contra un muro con su parte trasera del coche, haciendo así que el Safety Car saliera a pista. Casi todos los pilotos pararon, y hubo una acción muy polémica entre Alonso y Hamilton en el pit lane, ya que el británico realizó una mala parada, y al salir obligó a frenar al español, no obstante, no hubo sanciones.

Llegada ya la vuelta 24, Alonso logró adelantar de una manera increíble a Hamilton, asegurándose así la segunda plaza del podio. No obstante, en los últimos compases de la carrera el bicampeón tuvo que realizar lift and coast, es decir, levantar el pie del acelerador un poco antes de llegar al punto de frenada habitual, por problemas en su monoplaza. Aun así, en cuanto Hamilton se acercó este supo reaccionar y le dejó atrás.

Fernando Alonso celebrando el podio | Fuente: Getty Images

Finalmente, recalcar que en esta temporada Alonso lleva seis podios en las ocho carreras que se han disputado, una estadística impensable a principios de año, y las radios que se han escuchado por parte de "Magic"; como cuando le dijo a su ingeniero "I want to win the race mate" o el "Leave it to me", cuando le dijeron que tenía a Hamilton a tan solo 1,9 segundos por detrás.

Las mejoras de Mercedes

Mercedes está de vuelta, y vaya si se nota. De no tenerles en cuenta a estar peleando por meter a los dos coches en el podio. Ya desde el Gran Premio de Barcelona se vieron las mejoras de la escudería, pero ha sido en Canadá donde se han confirmado.

Tras una muy buena clasificación por parte de ambos pilotos, la carrera pintaba muy bien, y no se confundían. En la salida, como bien se ha dicho antes, lograron adelantar posiciones hasta hacer un "sandwich" con el Aston Martin de Fernando Alonso. Todo parecía brillante para las flechas plateadas, hasta que cuando el más joven de la dupla británica, George Russell, mientras estaba peleando por subir al podio contra el propio Alonso, tuvo un accidente impactando en una barrera y desllantando una rueda trasera y provocando un Safety Car. Milagrosamente el coche llegó a boxes y lograron volver a ponerlo a punto. Russell escaló posiciones, pero en los últimos momentos de la carrera decidieron retirar el monoplaza.

El casco de Lewis Hamilton junto a su coche | Fuente: Getty Images

Hamilton ha demostrado un gran nivel dándole una buena pelea a su excompañero en McLaren. Tras ganarle la posición en la salida, todo apuntaba a que iba a firmar una segunda posición, no obstante, las buenas maniobras del asturiano impidieron esto y lo relegaron a una nada envidiable tercera plaza. Un fin de semana muy positivo para la escudería.

Por fin, Ferrari

Ya era hora. Ya era hora de que los de Maranello se pusieran las pilas. Tras una nefasta clasificación para ambos pilotos (11º Leclerc y 8º Sainz, pero tras las penalizaciones 10º Leclerc y 11º Sainz) pintaba una carrera muy difícil.

Pasaban las vueltas y los del "cavallino rampante" no conseguían adelantar a sus competidores, y para el colmo de los tifosi, una vez salió el Safety Car los dos pilotos fueron unos de los pocos que no entraron, lo cual, a priori, era una estrategia horrible. Pero nada más lejos de la realidad. Esto les proporcionó adelantar unas posiciones, y gracias a la baja degradación que hubo, pudieron completar la carrera haciendo menos paradas que el resto, quedando Charles Leclerc a las puertas del podio, seguido de su compañero Carlos Sainz, el cual consigue adelantar a Russel en el mundial de pilotos. Recalcar la actuación de Ferrari que evitó que el madrileño adelantase al monegasco para reducir cualquier riesgo de colisión.

Sainz y Pérez en la carrera | Fuente: Getty Images

La vuelta rápida la ha firmado Checo Pérez, que se lleva un punto extra gracias a ese 1:14.481.

Recalcar la buena actuación de Alex Albon con su Williams, que ha conseguido ponerlo en una increíble séptima posición y ha sido galardonado como piloto del día.

Y con la carrera acabada los equipos ya se mueven de continente para disputar el Gran Premio de Austria, eso sí, con una semana de vacaciones (o de trabajo extra), ya que es del 30 de junio al 2 de julio.