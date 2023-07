Doble podio británico en Silverstone

Vaya Gran Premio lleno de sorpresas que ha dado el legendario trazado de Silverstone, tanto en la clasificación como en la carrera. Pérez cayendo en la Q1, los McLaren estando en el top 3, la mejora del Williams, un Safety Car que puso todo patas arriba y un largo etcétera dieron un fin de semana memorable, y aún con todo este desmadre, Verstappen ha vuelto a ganar.

Verstappen

Es increíble como, carrera tras carrera y pase lo que pase, siempre el resultado de la ecuación es el mismo: Max Verstappen queda el primero. El neerlandés, para sorpresa de nadie, ha liderado prácticamente en todas las sesiones de entrenamientos, ha conseguido la pole, la vuelta rápida (1:30.275) y ha ganado la carrera, es decir, ha estado a punto de lograr otro Gran Slam en esta temporada.

Los exrivales Verstappen y Hamilton saboreando juntos el champán | Fuente: Getty Images

El único momento en el que se ha puesto en entredicho su superioridad ha sido en la salida, ya que, una no muy buena arrancada, permitió a Lando Norris adelantarle para ponerse primero, y también estuvo a punto de ceder la posición ante Oscar Piastri. Pero cuando le arrebató el liderato al británico todo fue coser y cantar para el (por el momento) bicampeón del mundo.

Silverstone se tiñe de papaya

Vaya exhibición han dado los de Woking en su Gran Premio de casa. Con un Mclaren cromado para la ocasión, Norris y Piastri han sacado provecho de las mejoras del monoplaza y del trazado para conseguir un resultado que a principios de temporada parecía imposible.

El británico por fin consigue subir al podio en la carrera donde es local (además acompañado de otro compatriota), y de que manera. Norris sorprendió a todos los presentes en clasificación, estando a punto de conseguir la pole, y una vez comenzó la carrera incluso logró adelantar a "Mad Max". Finalmente acabó segundo, igualando el mejor resultado de su carrera en la categoría reina. Para sorpresa de nadie, Lando Norris fue elegido como piloto del día por los fans, con casi el 50% de los votos.

Verstappen felicitando a Norris por el podio al acabar la carrera. | Fuente: Getty Images

Piastri nunca pensaría que en el año de su debut en la Fórmula 1 iba a clasificar tercero y acabar la carrera a las puertas del podio. El australiano ha demostrado ser muy competitivo cuando la situación le deja y ha conseguido hacer un muy buen fin de semana. Esta buena actuación le ha permitido acabar 4º en Gran Bretaña, su mejor posición en la Fórmula 1 en su carrera.

Williams, como en casa

Impresionante el salto de calidad que ha dado también la escudería Williams. El equipo británico, al igual que McLaren, llevaba una pintura especial, en este caso celebrando que era la carrera número 800 en la que competían y que se disputaba su Gran Premio de casa, y casualidad que a los dos les ha dado suerte para hacer su mejor fin de semana de toda la temporada.

Albon pilotando su Williams con su pintura especial en Silverstone| Fuente: Getty Images

Alex Albon ya sonaba fuerte en los libres, quedando en todos en el top 3, pero cuando se pone toda la carne en el asador, en la clasificación, ahí estuvo él, consiguiendo una increíble octava posición. A la hora de la verdad supo mantener ese puesto y finalizó como acabó. Logan Sargeant también estuvo muy bien pese a no conseguir puntos, ya que se quedó a las puertas al cruzar la línea de meta el 11º.

Alonso y Sainz

Fin de semana para el olvido por parte de los españoles. Pese a no tener una mala actuación individual, no han logrado el resultado que querían.

El bicampeón del mundo no clavó la vuelta decisiva en la Q3 y tuvo que salir en un 9º puesto que no permitía soñar. Aún así, maximizó puntos y consiguió finalizar 7º, en parte por un safety car provocado por las llamas del monoplaza de Magnussen, el cual le dejó parar más tarde y lograr varios segundos de ventaja. El Aston Martin no iba muy fino en Silverstone y su compañero de equipo, Lance Stroll no consiguió puntuar.

Fernando Alonso concentrado antes de comenzar la carrera | Fuente: Getty Images

Carlos Sainz ha vivido un fin de semana que es el resumen perfecto de su temporada. En clasificación tuvo problemas con su compañero de equipo, Charles Leclerc, y pese a eso salió en un aceptable 5º puesto, justo detrás del monegasco. En carrera el madrileño demostró tener buen ritmo, y la estrategia a priori le favorecía, pero en ese safety car el equipo no le mandó entrar a boxes y le dejó solo ante el peligro con unos duros frente a las gomas blandas de sus rivales. Por culpa de esto Sainz vio como todos le adelantaban (incluido Leclerc) y al menos consiguió el punto que otorga el 10º puesto.

Carlos Sainz en la vuelta 24, a escasos tres giros de parar en boxes para poner duros | Fuente: Getty Images

Mercedes

Carrera muy solida para la escudería alemana. La dupla británica ha sabido maximizar puntos en su trazado local, demostrando que poco a poco se van acercando.

Lewis Hamilton supo aprovecharse del ya mencionado safety car y gracias a una actuación digna de un siete veces campeón del mundo, consiguió otro podio más en su carrera de casa, Silverstone.

Lewis Hamilton de espaldas levantando el trofeo del 3º puesto | Fuente: Getty Images

George Russell, al igual que su compañero, firmó una excelente actuación el domingo. El británico empezó la carrera con gomas blandas, y esa estrategia, sumada con su destreza en la pista, ha sido lo que le ha dado ese 5º puesto que le permite ponerse por delante de Leclerc en el mundial de pilotos. Recalcar el brutal adelantamiento que le hizo por el exterior al monegasco.

Y con todo esto acaba el GP de Gran Bretaña y ahora solo queda esperar un par de semanas (21-23 de julio) hasta el GP de Hungría, en el mítico Hungaroring, donde un tal Fernando Alonso consiguió su primera victoria en la categoría reina allá por el 2003.